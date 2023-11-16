Смена системы налогообложения

Любой бизнес начинается с идеи, а фундамент финансовой стабильности и роста компании закладывается на этапе разработки бизнес-плана и грамотного выбора системы налогообложения.

Что нужно успеть до конца года

На практике мы очень часто сталкиваемся с воплощением в жизнь псевдо-принципов: «как-нибудь», «на авось», «как у других» и очень удивляемся когда по итогу получаем бесконтрольный результат «как сложилось»…

До начала нового календарного года остаются считанные дни и пришло время осознать и принять, что такой план — не работает!

До 31.12.2023 еще есть время для анализа и подачи уведомления в ФНС о смене системы налогообложения (п. 1 ст. 346.13 НК).

Как выбрать и сменить систему налогообложения

Как же выбрать оптимальную систему налогообложения для своего бизнеса и не очутиться в следующем году с финансовым результатам, как в сказке А.С. Пушкина о рыбаке и рыбке? Есть несколько вариантов.

Можно самостоятельно поупражняться в изучении законодательства, нормативной документации и бесчисленного количества разъяснений министерств и ведомств, вспомнить азы финансового анализа при этом ответив на ряд важных вопросов по критериям оценки:

К какой категории налогоплательщика вы относитесь — ИН, ЮЛ, ФЛ не являющееся ИП.

Вид деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД.

Деятельность связана с операциями экспорта и импорта.

Особенности бизнеса — производство подакцизных товаров, нет необходимости ведения налогового учета, нет обязанности представлять декларации.

Размер годового дохода — доход до 2,4 млн руб., доход более 150 млн руб., сумма дохода не ограничена.

Какие виды расходов существуют или планируются в бизнес процессах.

Какое количество сотрудников в организации.

Регион, в котором осуществляется предпринимательская деятельность.

Вы когда-нибудь ранее были или нет зарегистрированы индивидуальным предпринимателем.

Какова стоимость основных средств.

Вы единственный собственник бизнеса или планируете привлекать партнеров и т.д.;

А можно продолжать заниматься важными стратегическими задачами, «высокими материями» для развития своего бизнеса, а сложные и рутинные вопросы делегировать экспертам DAS group.

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