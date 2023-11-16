Смена системы налогообложения

Что нужно успеть до конца года
На практике мы очень часто сталкиваемся с воплощением в жизнь псевдо-принципов: «как-нибудь», «на авось», «как у других» и очень удивляемся когда по итогу получаем бесконтрольный результат «как сложилось»…
До начала нового календарного года остаются считанные дни и пришло время осознать и принять, что такой план — не работает!
До 31.12.2023 еще есть время для анализа и подачи уведомления в ФНС о смене системы налогообложения (п. 1 ст. 346.13 НК).
Как выбрать и сменить систему налогообложения
Как же выбрать оптимальную систему налогообложения для своего бизнеса и не очутиться в следующем году с финансовым результатам, как в сказке А.С. Пушкина о рыбаке и рыбке? Есть несколько вариантов.
Можно самостоятельно поупражняться в изучении законодательства, нормативной документации и бесчисленного количества разъяснений министерств и ведомств, вспомнить азы финансового анализа при этом ответив на ряд важных вопросов по критериям оценки:
К какой категории налогоплательщика вы относитесь — ИН, ЮЛ, ФЛ не являющееся ИП.
Вид деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД.
Деятельность связана с операциями экспорта и импорта.
Особенности бизнеса — производство подакцизных товаров, нет необходимости ведения налогового учета, нет обязанности представлять декларации.
Размер годового дохода—доход до 2,4 млн руб., доход более 150 млн руб., сумма дохода не ограничена.
Какие виды расходов существуют или планируются в бизнес процессах.
Какое количество сотрудников в организации.
Регион, в котором осуществляется предпринимательская деятельность.
Вы когда-нибудь ранее были или нет зарегистрированы индивидуальным предпринимателем.
Какова стоимость основных средств.
Вы единственный собственник бизнеса или планируете привлекать партнеров и т.д.;
А можно продолжать заниматься важными стратегическими задачами, «высокими материями» для развития своего бизнеса, а сложные и рутинные вопросы делегировать экспертам DAS group.
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