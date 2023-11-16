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Налоговое планирование

Налоговое планирование. Как оптимизировать без серых схем

Разбираем, как уменьшить бремя обязательных платежей в бюджет, при этом не подвергнуть бизнес опасности и не нарушить закон, а также почему налоговый консультант нужен каждой компании.
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Налоговое планирование. Как оптимизировать без серых схем
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Семь раз отмерь, один раз оптимизируй. Как точно делать нельзя

Каждый предприниматель заинтересован сэкономить, но неосторожная оптимизация часто приводит самонадеянных налогоплательщиков к большим доначислениям и проблемам с законом.

Не надейтесь обхитрить ФНС: большинство обходных троп инспекторы уже давно знают, и обман всплывет при первой же камеральной проверке. Кроме того, в последние годы на службу налоговикам пришли современные информационные технологии. Поэтому нелегальные решения вычисляются еще проще — с помощью автоматизированных систем контроля: ПК «Контроль НДС», АИС «Налог-3» и т.п.

С вероятностью 99% попытка сэкономить будет провальной, если вы используете:

  • Искусственно созданные фирмы-посредники — добавление звеньев в цепочку перепродаж с целью уменьшить НДС и налог на прибыль.

  • Дробление бизнеса, чтобы использовать преимущества спецрежимов — деление одной крупной компании на несколько мелких субъектов без делового смысла, исключительно для налоговой экономии.

  • Мнимые, притворные сделки — например, выплата дивидендов через заем или подмена трудовых отношений договором ГПХ для сокращения суммы НДФЛ и взносов.

При умышленном использовании «серых» схем для обхода налогового законодательства компании грозит доначисление, а также повышенный штраф — до 40 % от неуплаченной вовремя суммы. Помимо прочего, для генерального директора и бухгалтера есть риск оказаться фигурантом уголовного дела по ст. 199 УК.

Можно ли сэкономить на налогах легально: реальные способы

Тем не менее налоговая оптимизация может быть законной и прозрачной для ФНС.

Переход на спецрежим

Один из самых очевидных методов легальной оптимизации — выбор системы налогообложения с более низкой ставкой.

  • УСН подойдет малым и средним предприятиям с оборотом не более 251,4 млн руб. в год (в 2023 году).

  • АУСН — компаниям не нужно самостоятельно рассчитывать налог, сдавать декларации и отчетность по сотрудникам и платить взносы. Пока что это экспериментальный налоговый режим, который тестируют в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

  • Если предприниматель оказывает определенные услуги населению, в том числе парикмахерские, косметические, пошив изделий, ветеринарный уход и др., есть вариант перейти на патент.

  • Физлица без сотрудников вправе оформить самозанятость, если их доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

Важно: любой спецрежим имеет ряд ограничений, поэтому изучить требования закона нужно до перехода на новый тип налогообложения. Например, компании на УСН не могут нанимать в штат более 100 сотрудников на стандартной ставке. Самозанятым нельзя заниматься перепродажей товаров, выступать агентом в сделках.

Есть и риски: утрата права применять спецрежим в середине налогового периода может привести к автоматическому переходу на ОСНО и, соответственно, доначислению налогов.

Чтобы выбрать систему налогообложения, которая наиболее подойдет вашему бизнесу, а в дальнейшем грамотно работать с налогами, рекомендуем проконсультироваться у экспертов.

Das Group — команда профессионалов в сфере консалтинга и аудита — поможет грамотно сократить налоговое бремя.

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Использование налоговых льгот и преференций

Есть льготы постоянные: они закреплены в НК; остается только проверить, имеет ли компания право претендовать на послабления. Например, сниженные ставки для резидентов «Сколково», особых экономических зон, участников некоторых инвестиционных и научно-исследовательских проектов.

Другие же — налоговики вводят временно, в связи с возникновением определенных обстоятельств. Вспомним, например, субсидии в размере 12 130 руб. на каждого работника в период пандемии (постановление Правительства от 24.04.2020 № 576) или снижение тарифов страховых взносов с 30% до 15% (закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ).

Есть также льготы по страховым взносам. Например, для отдельных категорий плательщиков (IT-компании, субъекты МСП) закон устанавливает пониженные тарифы (ст. 427 НК).

Некоторые приемы экономии налогов на ОСНО

Даже на ОСНО можно сэкономить на платежах, если пользоваться системой умело.

Соотношение косвенных и прямых расходов

Состав прямых расходов и отношение их к косвенным каждая компания определяет самостоятельно. Важно закрепить каждый пункт в учетной политике и строго его придерживаться. Соответственно, чем больше доля «второстепенных» затрат, тем ниже налоговая база текущего периода, даже без признания выручки от реализации.

Это один из способов снижения нагрузки, однако пользоваться им нужно вдумчиво и аккуратно. Искусственное «раздувание» перечня косвенных расходов обязательно привлечет внимание ФНС.

Если организация продает услуги, можно воспользоваться п. 2 ст. 318 НК. Эта норма позволяет налогоплательщикам всю сумму прямых расходов в периоде относить на уменьшение доходов. Это условие нужно обязательно прописать в учетной политике.

Действия с амортизационными отчислениями

Тщательный анализ основных средств и нематериальных активов позволит сократить налоговую нагрузку компании законным способом.

Например, используют следующие методы оптимизации:

  • снижение срока полезного использования до нижней границы амортизационной группы;

  • начисление амортизации, даже если компания временно не использует ОС (письмо Минфина от 27.04.2020 № 03-03-06/1/34012);

  • применение амортизационной премии (п.9 ст.258 НК);

  • ускорение амортизации с помощью коэффициентов (п.1 ст.259 НК) и т.д.

Единовременный учет затрат на строительно-монтажные работы (СМР)

Если компания ремонтирует собственные или арендованные помещения, реконструирует их — проводит модернизацию, техническое перевооружение, нужно грамотно разделить затраты на текущие и капитальные.

Корректная классификация и оформление документов — это тоже способ учесть расходы, которые не попадают в категорию капвложений в периоде их фактического осуществления, и сэкономить на НДС.

Аудиторская практика показывает, что часто компании переплачивают налоги, на которых можно было бы объективно и безопасно сэкономить. Многие боятся совершать неосторожные шаги и привлекать излишнее внимание ФНС. Например, относят все расходы мелкого ремонта помещений на капитальные, а не текущие затраты. И винить предпринимателей в осмотрительности нельзя.

Ситуация говорит только об одном — любому бизнесу нужен квалифицированный налоговый консультант, аудитор и бухгалтер. Тогда грамотное планирование и прогнозирование поможет эффективно, без риска и нарушения закона снизить налоговое бремя.

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 7 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    чудесно высказывание!!: "Любому бизнесу нужен квалифицированный налоговый консультант, аудитор и бухгалтер". Добавлю, этого мало, надо чтобы все первичные документы для грамотного применения НК , готовили специалисты. Иначе вышеперчисленные сотрудники не смогут воплотить мечты руководства в жизнь.

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