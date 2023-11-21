Защита прав на служебное произведение. Что нужно знать работодателю

В процессе трудовой деятельности работник может создать служебное произведение или изобретение. Разберем, чем они отличаются друг от друга и как работодателю защитить свою исключительное право на них.

Служебное произведение и служебное изобретение. В чем разница

Служебное произведение и изобретение являются результатом интеллектуальной деятельности (РИД) работника. Они создаются в порядке выполнения служебного задания работодателя и в рамках установленных для работника трудовых обязанностей.

Таблица 1. Служебное произведение и служебное изобретение. Основные различия

Основание Служебное произведение Служебное изобретение Что относится Произведение литературы, науки и искусства Изобретение, полезная модель, промышленный образец Чем регулируются права автора и правообладателя 4 часть ГК Авторским правом 4 часть ГК Патентным правом Какие права возникают у сторон У работника — личные неимущественные: право авторства, право на имя, право на неприкосновенность, неизменность произведения и его опубликование; имущественные: право на вознаграждение, оплату за распоряжение, отчуждение произведения. У работодателя — имущественное (исключительное право) У работника — право авторства, право на вознаграждение. У работодателя — исключительное право и право на получение патента Кому принадлежит исключительное право Автору или правообладателю Владельцу патента Сколько действует исключительное право В течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти С даты подачи заявки на первичный патент и в течение: 20 лет — для изобретений.

10 лет — для полезных моделей.

5 лет — для промышленных образцов Что нужно для того, чтобы исключительное право перешло правообладателю (работодателю) В течение 3 лет со дня передачи произведения в пользование работодателю нужно им воспользоваться, обязать хранить в тайне или передать его другому лицу. Если этого не сделать, исключительное право переходит работнику (автору). В течение 6 месяцев со дня, когда работник уведомил работодателя о создании изобретения (полезной модели или промышленного образца) нужно: получить на него патент;

передать право на получение патента другому лицу;

оставить изобретение в тайне. Если этого не сделать, право на получение патента переходит к работнику Нужно ли письменное уведомление работодателя о создании результата интеллектуальной деятельности Не обязательно Обязательно, если иное не предусмотрено договором или соглашением

На практике есть ряд особенностей, не указанных в настоящей статье.

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Порядок защиты прав на произведение или изобретение, которое создано в процессе выполнения трудовых обязанностей, рассмотрим далее.

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Как работодателю защитить себя от притязаний работника на созданный РИД

Для признания исключительного права на созданный работником РИД за работодателем, нужно чтобы выполнялось три основных условия:

«Оприходование» готового результата.

Работодатель должен успеть воспользоваться созданным произведением или получить патент на изобретение. Также он может передать право на использование произведения или получение патента третьему лицу или сохранить изобретение в тайне.

Если не соблюсти это условие, исключительное право вернется к работнику. И работодатель сможет использовать произведение или изобретение только в рамках простой (неисключительной) лицензии при условии выплаты работнику вознаграждения.

Наличие трудового договора между сторонами.

Чтобы произведение или изобретение имело статус служебного, между сторонами должен быть заключен трудовой договор. В нем обязательно должно содержаться условие о создании работником служебного произведения или изобретения, то есть РИД должен быть создан работником в рамках выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя.

Если работник создает РИД в рабочее время и на деньги работодателя, но в трудовом договоре или в соглашении к нему не прописана обязанность его создания, это произведение (изобретение) не относится служебным, и исключительное право на него будет принадлежать только работнику.

И многочисленная судебная практика тому подтверждение: постановление суда по интеллектуальным правам от 01.12.2021 № СО1-1877/2021 по делу № А40-212394, от 25.05.2018 № С01-311/2018 по делу № А56-22131/2017, от 03.10.2022 № С01-1044/22 по делу № А82-14463/2021 и др.

Создание произведения в период действия трудового договора.

Служебное произведение или изобретение должно быть создано в период действия трудового договора. Если с работником заключен срочный договор и он создал результат интеллектуальной деятельности уже после истечения срока действия договора — исключительное право будет принадлежать работнику. И служебным такое произведение или изобретение являться не будет.

После получения исключительного права на произведение работодатель может:

использовать произведение по своему усмотрению;

распорядиться исключительным правом — продать, разрешить или запретить использовать другим лицам;

обнародовать произведение.

В отношении служебного произведения работодатель может:

получить патент на него;

передать право на получение патента другому лицу;

сохранить изобретение в тайне.

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Исключительное право на созданный РИД может быть ограничено только в двух случаях:

При наличии законодательного запрета на распоряжение исключительным правом, независимо от способа распоряжения (п. 1 ст. 1229 ГК).

В настоящее время нельзя распоряжаться исключительным правом на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК), на коллективный знак (п. 2 ст. 1510 ГК), на наименование места происхождения товара (п. 4 ст. 1519 ГК).

Способ распоряжения правом, который выбрал работодатель, противоречит закону или существу такого исключительного права (п. 1 ст. 1233 ГК).

Какими документами работодатель может подтвердить свое право на РИД

Для подтверждения исключительного права на созданный РИД, работодателю нужно иметь следующий пакет документов:

Трудовой договор или допсоглашение к нему — в котором будут отражены обязанности работника по созданию служебного произведения или изобретения.

Положение о служебном произведении (изобретении) — в котором нужно указать обязанность работника по созданию РИД, оформлению готового результата, описать порядок передачи РИД работодателю, порядок принятия РИД работодателем и порядок выплаты вознаграждения работнику.

Служебное задание — в котором подробно описаны требования к конкретному РИД, порядок его оформления и передачи работодателю.

Приказ руководителя – при необходимости, в нем нужно указать требование о создании РИД в рамках служебных обязанностей.

Отчет о выполнении служебного задания — при необходимости.

Акт о передаче готового результата — при необходимости.

Три последних документа не относятся к обязательным, но лучше их составить. Это станет дополнительным подтверждением тому, что работник создал РИД в рамках выполнения служебных обязанностей.

Если вам повезло с креативными сотрудниками, то помочь с разработкой необходимой документации и оформлением статуса служебных произведений помогут эксперты Das Group.

Обязан ли работодатель выплачивать вознаграждение работнику за РИД

Да, обязан. Работник, чьим служебным произведением или изобретением воспользовался работодатель, имеет право на вознаграждение. Его размер нужно указать в трудовом договоре, допсоглашении к нему или в служебном задании.

Конкретный размер вознаграждения, его минимальные и максимальные пределы законодательством не установлены.

Обратите внимание, что включать вознаграждение в заработную плату нельзя. В договоре или в ином документе, в котором закреплено право сотрудника на вознаграждение за созданный РИД, нужно отдельно прописать размер этого вознаграждения.

Передается ли право на получение вознаграждения за РИД по наследству?

Авторское вознаграждение является неотчуждаемым и по наследству не переходит. Но наследники имеют право получать доход от создания РИД, который автор не получил при жизни. Это правило одинаково как для служебных произведений, так и для изобретений.

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