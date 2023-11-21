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ФСБУ

Новый стандарт ФСБУ 28/2023 по инвентаризации. Что нужно знать бухгалтеру

Минфин утвердил новый стандарт бухучета — об инвентаризации. Обязательным он станет с 1 апреля 2025 года. Однако при желании стандарт можно применять уже сейчас, так как он вступил в силу 16 апреля 2023 года, через 10 дней (5 апреля 2023 года) после дня официального опубликования на интернет-портале правовой информации (п. 9 указа Президента от 23.05.1996 № 763).
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Новый стандарт ФСБУ 28/2023 по инвентаризации. Что нужно знать бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Применять положения стандарта нужно будет всем организациям, за исключением учреждений бюджетной сферы (п. 1 ФСБУ 28/2023). Так же стандарт не распространяется на деятельность с драгоценными металлами и камнями (п. 2 ФСБУ 28/2023). По ним инвентаризация проводится, как и прежде, в соответствии с правилами, установленными отдельным нормативным документом — Инструкция, утв. приказом Минфина от 09.12.2016 № 231н.

Если организация решит применять стандарт до 1 апреля 2025 года, она должна будет внести соответствующие изменения в свою учетную политику (ч. 6 ст. 8 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 10 ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н).

Расскажем, что изменится для бухгалтеров.

Что в компании подлежит амортизации по новому стандарту

Помимо проверки ТМЦ и денег, стандарт требует инвентаризировать:

  • НМА и капвложения в них;

  • финансовые вложения;

  • дебиторскую и кредиторскую задолженность;

  • отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы;

  • источники финансирования компании;

  • объекты бухучета, которые не учитывают в активах и обязательствах, но отражают на забалансовых счетах, информацию о которых раскрывают в бухотчетности.

Когда инвентаризация будет обязательной

В ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», который утвержден приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н, перечислены случаи, когда инвентаризация обязательна. Инвентаризацию нужно провести максимально близко к событию, с которым она связана.

Таблица 1. Когда компания обязана провести инвентаризацию

Событие

Дата проведения инвентаризации

Составление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

По состоянию на отчетную дату — 31 декабря

Передача имущества в управление, аренду или пользование

Непосредственно перед передачей

Возврат имущества из аренды или пользования

Непосредственно перед возвратом

Смена материально-ответственного лица

В день приемки-передачи дел

Смена руководителя коллектива (бригады)

В день приемки-передачи дел

Выбытие из коллектива (бригады) более 50 процентов его членов (при коллективной (бригадной) материальной ответственности)

В день приемки-передачи дел

Требование одного или нескольких членов коллектива (бригады) (при коллективной (бригадной) материальной ответственности)

В день, когда предъявлено требование

Утрата или порча активов

В день, когда выявлена порча

Пожар, авария, стихийное бедствие, а также иное бедствие, в результате которого сложилась чрезвычайная ситуация

Сразу по окончании события

Реорганизация организации (кроме преобразования)

Перед составлением передаточного акта или разделительного баланса

Ликвидация организации

Перед составлением промежуточного ликвидационного баланса

Что изменится для бухгалтера

Практически ничего. Во всех случаях, которые указаны в таблице, инвентаризацию можно провести и сейчас, когда действуют Методические указания по инвентаризации, утвержденные приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.

Подробный разбор новшеств Минфин дает в Информационном сообщении от 12.04.2023 № ИС-учет-44.

Чтобы провести инвентаризацию в соответствии с порядком, который установил новый ФСБУ 28/2023, и правильно отразить результаты в отчетности, обращайтесь за консультацией к экспертам.

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Как собрать комиссию для инвентаризации

Персональный состав инвентаризационной комиссии утверждает руководитель компании. Но нельзя включать в комиссию лиц, материальную ответственность которых и будут проверять.

Если организация большая, то инвентаризационную комиссию можно разбить на несколько групп и за каждой закрепить свой сектор работы. А когда инвентаризация проводится ревизионной комиссией общества, то инвентаризационную комиссию можно не создавать (при условии, что уставом или иным внутреннем локальным нормативным актом общества предусмотрено создание такого органа и на него возложены полномочия по проведению инвентаризации).

Что изменится для бухгалтера

Состав комиссии, в отличие от Методических указаний, в стандарте не оговаривается.

Правила по численности комиссии на инвентаризации смягчены. Результаты инвентаризации могут признать недействительными, если отсутствует одна пятая часть и больше членов комиссии. Иначе говоря, в комиссии из шести человек одного может и не быть. А вот, например, в комиссии из трех должны быть все.

Появились еще две ситуации, когда инвентаризационную комиссию внутри компании можно не создавать:

  • Это когда в работниках организации числятся только руководитель и главный бухгалтер.

  • Компания заключает договор об оказании услуг по проведению инвентаризации с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором.

Как проводить проверку активов

Проверять наличие, состояние и оценку активов и обязательств сейчас можно сплошным или выборочным методом. Тип инвентаризации — выборочная или сплошная — обычно указывают в приказе или инструкции по инвентаризации.

Для выборочной инвентаризации нужно задать критерии отбора. Например, товарно-материальные ценности, которые хранятся на складе более года.

Что изменится для бухгалтера

Если обычные способы для проверки объектов инвентаризации недоступны, или слишком затратны, стандарт допускает альтернативные способы. Например, видео-фиксация или фото-фиксация (пункт 4 ФСБУ 28).

При этом по месту нахождения имущества на ряду с материально ответственным лицом должен присутствовать как минимум один член комиссии. А остальные должны наблюдать за процессом дистанционно (письмо Минфина от 24.12.2020 № 02-07-07/113668).

Какие документы нужно оформить

В результате работы инвентаризационной комиссии должны быть получены сведения:

  • сколько объектов инвентаризации есть по факту;

  • сходится ли их количество с данными регистров бухучета.

Результаты инвентаризации надо оформить документами. А к ним приобщить:

  • акты обмеров, технические расчеты;

  • объяснения материально ответственных лиц о допущенной пересортице.

Что изменится для бухгалтера

Ранее, для оформления результатов инвентаризации предлагалось использовать разработанные унифицированные формы министерств и ведомств. Теперь, стандарт предоставил право организации самой устанавливать перечень документов, к которым необходимо будет приобщать в соответствии с п. 35 ФСБУ 28/2023:

  • акты обмеров, технические расчеты, документы, оформляющие результаты перевеса весовых товаров;

  • предоставленные материально ответственными лицами объяснения о допущенной пересортице;

  • предоставленные инвентаризационной комиссии объяснения причин, по которым разница в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образовавшейся не по вине материально ответственных лиц, не отнесена на виновных лиц.

Главное, чтобы документы инвентаризации были составлены в соответствии с требованиями, установленными для первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета законом «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ и федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

На объекты, которые не учитываются в составе активов и обязательств, но отражаются на забалансовых счетах бухгалтерского учета, необходимо подготовить отдельные документы (пп. 6, 32 ФСБУ 28/2023).

Какие оценки использовать для результатов инвентаризации

Оценку результатов инвентаризации надо проводить на дату, когда инвентаризация проводилась. Или максимально близко к ней.

Что изменится для бухгалтера

В стандарте появились правила, как отражать результаты инвентаризации в бухгалтерском учете.

Таблица 2. Какие оценки использовать для результатов инвентаризации

Результат инвентаризации

Способ оценки

Как признавать в учете

Излишки

По справедливой стоимости или по балансовой стоимости

Отнести на доходы

Недостачу

По балансовой стоимости

Отнести на виновных лиц, если они установлены. Если нет — то отнести на расходы

Расхождения в суммах дебиторки и кредиторки

По документам, подтверждающим задолженность которые организация признает правильными

Списать или доначислить

Расхождения в суммах оценочных обязательств

По внутренним расчетам

Списать или доначислить

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Комментарии

2
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    47 минут назад

    Владислав

    photo_2023-11-14_15-26-23.jpgКакой крутой персонаж вам достался! Но даже если вы сама деликатность и у вас все под контролем, иногда полезно хотя бы денек побыть Дерзким медоедом :)

  • Логотип n@tti
    n@tti 29 минут назад

    nattiБухгалтер

    Что в компании подлежит амортизации по новому стандарту

    Помимо проверки ТМЦ и денег, стандарт требует инвентаризировать:

    Амортизация все таки несколько из другого стандарта)))

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