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Ошибки в оформлении отношений с разработчиками. Как пройти Due diligence программного обеспечения

Основной актив IT компаний это собственные разработки программного обеспечения. Поскольку, интеллектуальная собственность всегда является результатом творческой деятельности человека, перед бизнесом стоит очень актуальная задача выстраивания легитимного мостика между автором и бизнесом по переходу прав на произведение, программу для ЭВМ и тд.
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Ошибки в оформлении отношений с разработчиками. Как пройти Due diligence программного обеспечения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Корректное структурирование отношений с разработчиками, оформления прав на программное обеспечение и другие результаты интеллектуальной деятельности (РИД) важно с точки зрения дальнейшей коммерциализации и управления РИД.

В соответствии с ГК исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора.

Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Авторские права на произведение науки, литературы или искусства, созданные в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей (служебное произведение), принадлежат автору.

Исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работодателем и автором не предусмотрено иное.

Вместе с тем, для определения того, является ли созданное работником после 31 декабря 2007 года по конкретному заданию работодателя произведение служебным, необходимо исследовать вопрос о том, входило ли это задание в пределы трудовых обязанностей работника. Если такое задание работодателя в его трудовые обязанности не входило, то созданное произведение не может рассматриваться как служебное — исключительное право на него принадлежит работнику.

Одной из задач с которыми сталкивается бизнес при взаимодействии с разработчиками как внешними, так и внутренними — оформление прав на программы для ЭВМ и другие РИД и обеспечение защиты от потенциальных исков авторов — разработчиков, а также защита прав на программные продукты и иные РИД в возможных спорах с нарушителями исключительных прав, в том числе с конкурентами, обеспечение включения ПО в реестр российского ПО (что даёт возможность участия в госзакупках, налоговые льготы).

В авторском праве доказать авторство тождественно доказать первенство.

Для минимизации рисков IT компании необходимы документы: которые фиксируют начало разработки, фиксируют конец разработки программного обеспечения, должностные инструкции корректным образом отражающие должностные обязанности разработчиков, сроки трудовых правоотношений с разработчиками, внутренние перемещения по служебной лестнице разработчиков, кто под каким именем выгружал исходный код в репозиторий, как в действительности, на практике, а не только в документах решён вопрос с выплатой авторского вознаграждения авторам.

Эти и многие другие вопросы встают при проведении в компании Due diligence с дальнейшей целью привлечения инвестиций, продажи доли в компании частично или полностью. Поскольку, практически любой IT бизнес организуется и развивается для его последующей выгодной продажи. Вероятность проведения Due diligence с целью привлечения инвестора и продажи приближается к 100%.

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Последствия неправильного оформления прав на программы для ЭВМ

  • Отказ инвестора от сделки;

  • Снижение суммы сделки;

  • Сужение круга инвесторов из-за потенциальных рисков;

При создании юридической обвязки бизнеса на наш взгляд необходимо любой риск рассматривать под таким углом зрения что он будет выявлен консультантами инвестора/покупателя. Даже гипотетические и маловероятные риски будут включены в таблицу рисков правового аудита и станут предметом аргументированного торга в рамках сделки.

При этом у собственника IT компании зачастую не бывает возможности дискутировать о правильности оформления прав на ПО, фактически происходит понуждение к переоформлению/правильному оформлению документов согласно указаниям консультантов инвестора/покупателя, дополнительно к этому в сделку добавляются условия о гарантиях, заверениях и о возмещении потерь в случае будущих исков авторов-разработчиков.

Поэтому изначально при создании бизнес модели, всю стратегию и документооборот в компании необходимо выстраивать так, чтобы компания была не только эффективной, но и подготовленной к дальнейшему масштабированию бизнеса, инвест-проектам, франчайзинговой модели.

Такой подход, по нашему мнению, поможет привлечь и удержать инвестора, а также обеспечить максимально выгодные условия сделки.

Как проверить оформление прав на служебные программы для ЭВМ

Необходим список программ для ЭВМ (иных РИД) — свидетельства о регистрации программ для ЭВМ (срок и данные об авторах), трудовые договоры с авторами за весь период работы, должностные инструкции за весь период разработки, служебные задания (приказы о создании программы для ЭВМ, о начале и о завершении разработки), акты выполненных работ, отчеты о выполнении служебного задания, сведения о выплате авторского вознаграждения, гражданско-правовые договоры с авторами — разработчиками или договоры с организациями на разработку, адаптацию, модификацию ПО, договоры с иными исполнителями (дизайнеры интерфейсов, продакт управление проектом и тд.), договоры о приобретении исключительного права на программы для ЭВМ, лицензионные договоры на использование программ для ЭВМ третьих лиц, лицензионные договоры о предоставлении третьим лицам исключительных или неисключительных прав на использование программ для ЭВМ, приказ о вводе в эксплуатацию нематериального актива, локальные нормативные акты.

С помощью этого перечня документов выстраивается 3Д модель (время, авторы, наименование РИД) в системе координат по которой происходила или будет происходить разработка программного обеспечения. Таким образом выстраивается структурирование отношений с разработчиками

В соответствии с ГК не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ.

Часто встречающиеся ошибки в документообороте в IT компаниях

Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств, не дает оснований к признанию соавторства оказание автору или соавторам технической и иной помощи, не носящей творческого характера (подбор материалов, вычерчивание схем, диаграмм, графиков, изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов, выполнение расчетов, оформление документации, проведение опытной проверки и т.п.).

  • Соавторами не признаются лица, осуществлявшие лишь руководство деятельностью автора (авторов), но не принимавшие творческого участия в создании результата интеллектуальной деятельности (например, руководители, другие должностные лица).

Так, указание в качестве автора программы для ЭВМ директора, менеджера, иных лиц, осуществляющих руководство является широко распространенной и не вполне законно обоснованной практикой. Такое указание на авторство может содержаться в Реестре программ для ЭВМ.

На практике также широко распространено указание в качестве автора — разработчика, который в период разработки программы сменил должность с разработчика на менеджерскую или любую иную, не предполагающий творческий труд, написание кода.

  • Использование шаблонов трудовых договоров, в которых не указана трудовая обязанность или указание в качестве авторов лиц, в чьи трудовые обязанности входит смежная деятельность, которая не будет признана разработкой программы для ЭВМ, например, тестировщик.

  • Отсутствие служебных заданий, приказов, актов, что делает невозможным определение состава авторов конкретной программы для ЭВМ.

Использование систем учета времени, программ управления проектами типа Jira влечет риски подмены служебных заданий, приказов актов, записями в соответствующих системах. В действительности не автоматизирует учет, а наоборот затрудняет установление всех необходимых параметров создания программы для ЭВМ, содержит риски ошибок, подвержено влиянию человеческого фактора, затрудняет идентификацию для целей судебной защиты.

Такие системы целесообразно использовать в дополнение к основной документации о создании программ для ЭВМ.

Какие условия включить в договор для структурирования отношений с разработчиками

Конкретизировать должность работника, трудовую функцию в трудовом договоре, должностная обязанность по разработке программ для ЭВМ или отсылка к должностной инструкции, в которой такая обязанность будет указана, условие о том, что исключительное право на РИД, созданный в рамках исполнения трудовых обязанностей, и право на получение патента принадлежит работодателю, положение об обязанности сотрудника сообщать работодателю о создании РИД в рамках исполнения трудовых обязанностей, условие о запрете использования РИД третьих лиц без разрешения правообладателей, об ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц при создании служебных РИД, в том числе, о компенсации убытков, обязанность соблюдать режим конфиденциальности в отношении объектов, в отношении которых введен режим коммерческой тайны.

Вместе с тем, при работе с РИД кроме структурирования отношений с разработчиками у бизнеса есть и другие задачи и риски, которыми можно управлять благодаря применению грамотному юридическому сопровождению.

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