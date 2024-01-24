Налоговый аудит: что это и зачем его нужно проводить

Неправильно исчисленные налоги и ошибки в налоговой отчетности могут доставить много неприятностей компании — от штрафов и доначислений до блокировки расчетного счета. Избежать такой ситуации поможет налоговый аудит. Эта процедура позволяет выявить и устранить налоговые риски, а также оптимизировать налогообложение компании.

Что такое налоговый аудит

Налоговый аудит— это проверка налогового учета и налоговой отчетности компании на соответствие законодательству, оценка правильности исчисления и сроков уплаты налогов и сборов.

Налоговый аудит не выделяется в отдельную категорию проверок, например, законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», потому что наполненность строк финансовой отчетности, в частности, задолженность по налогам и сборам не имеет какого-то приоритета над другими строками в балансе или отчете о финансовых результатах.

Зачем проводить налоговый аудит

Стоит отметить, что налоговый аудит — это добровольная проверка, которую инициирует собственник организации, чтобы удостовериться в правильности ведения учета, верном исчислении и своевременной уплате налогов и сборов в бюджет.

Благодаря налоговому аудиту можно:

Оценить рискованность учетной политики для целей налогообложения и проанализировать систему налогообложения на предприятии. Убедиться, что налоговая база сформирована верно, все налоги правильно исчислены и налоговая отчетность сформирована корректно. Получить всю информацию о доходах и расходах компании, текущих обязательствах и сроках их уплаты. Узнать, какие есть льготы по налогам для конкретного предприятия, ведь задача аудитора — не просто найти ошибки, но и оптимизировать финансовую деятельность организации. Убедиться, что пониженные или нулевые ставки налогов применяются обоснованно. Подтвердить, что налоговые льготы компания применяет правомерно. Сформировать рекомендации по использованию сформированных налоговых резервов. Сформировать предложения по предупреждению нарушений и недостатков в системе налогового учета.

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На каком этапе деятельности компании лучше всего заказать налоговый аудит

На самом деле — на любом:

На стадии становления бизнеса — чтобы ничего не упустить и снизить риски проблем с законом.

Перед налоговой проверкой — чтобы удостовериться, что у вас нет нарушений в ведении учета.

При реорганизации компании — чтобы оценить налоговые риски при проведении процедуры.

При смене главного бухгалтера или руководителя — чтобы быстро войти в курс дела и удостовериться в качестве работы предшественника.

При изменениях в законодательстве — чтобы понять, что вы все делаете правильно и избежать ошибок в применении законов.

Налоговая служба сейчас проводит меньше проверок, но от этого они стали только тщательнее. Чтобы избежать доначислений и штрафов, можно заказать налоговый аудит, подать уточненные декларации и доплатить все, что не уплатили ранее. С другой стороны, немаловажной целью такого аудита является оптимизация системы налогообложения, чтобы бизнес смог легально сэкономить на налогах.

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Каким бывает налоговый аудит

В зависимости от поставленных целей, налоговый аудит может быть:

Комплексным — масштабная проверка годовой отчетности. Это достаточно длительная и трудозатратная процедура. Такую услугу чаще всего заказывают для оптимизации затрат, выявления скрытых резервов и перед проведением налоговой проверки. Тематическим — частичная проверка проблемных зон на предприятии. В ходе такой проверки аудиторы проводят анализ и выявляют «слабые места». По результатам проверки компания получает рекомендации по оптимизации налогообложения. Для проведения тематического аудита уходит гораздо меньше времени, чем на комплексную проверку. Структурным — проверка отчетности по налогам, которые организация уплачивает по месту нахождения обособленных подразделений. Такой тип проверки позволяет качественно провести налоговое планирование в компании с разветвленной структурой. Экспресс-аудит — быстрая проверка полной отчетности компании. Такой тип аудита включает в себя элементы комплексной и тематической проверки и позволяет получить рекомендации для оптимизации налогообложения без больших временных и денежных затрат на масштабный анализ. Чаще всего его проводят при реорганизации юридических лиц, чтобы оценить налоговые риски при проведении сделки.

В зависимости от того, какой вид аудита вы выберете, будет зависеть срок его проведения и стоимость услуги.

На какие этапы можно разделить налоговый аудит

Методика проведения добровольного налогового аудита схожа с реальной работой налоговой инспекции. Логично, что если перед проверкой заказать подобный анализ, то риски нахождения ошибок в отчетности будут существенно ниже. Налоговый аудит проводится в несколько этапов:

1. Планирование.

Аудитор оценивает объем проверки, ее сроки, характер, состав групп исполнителей, описывает стратегии проверки и решает организационные вопросы.

На этом этапе также происходит оценка налогового режима компании, корректность оформления первичных документов и формирования деклараций. Проверяются методы исчисления налоговых платежей, работа тех, кто отвечает за исчисление и уплату налогов, а также документооборот предприятия.

После этого обычно уже понятны слабые места налогового учета фирмы, которые требуют пристального внимания экспертов.

2. Оценка правильности исчисления налогов, оформления деклараций и т. д.

Это основной этап, который включает проверку налоговой отчетности, правильность формирования налоговой базы и использования налоговых ставок, обоснованности налоговых льгот и вычетов.

Также аудиторы оценивают возможности уменьшения налоговых расходов и перехода на специальные налоговые режимы.

3. Оформление результатов.

Результатом проведения налогового аудита становится развернутый отчет, который включает в себя полное описание выявленных рисков и рекомендации по их минимизации или полному устранению, а также предложения по законной оптимизации налоговых платежей.

Das Group — это профессиональная команда, которая готова провести для вас налоговый аудит. Специалисты всегда соблюдают сроки и работают на результат. Они помогут защитить компанию от доначислений и оптимизировать налоговые затраты вашего бизнеса.

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