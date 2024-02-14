Новому типу вычета по ИИС быть! Госдума подписала закон об ИИС-3

В конце прошлого года Госдума подписала закон о новом типе индивидуального инвестиционного счета. По нему можно будет заявить инвестиционный вычет на более выгодных для инвестора условиях. Но не все так просто. Разберем подробнее, что сейчас известно об ИИС-3, как получить вычет по нему, и что делать со старыми счетами.

ИИС-3 — нововведение 2024 года

19 декабря 2023 года Президент подписал закон, который вносит изменения в ряд нормативных актов:

Основная цель этих поправок — создать нормативную базу, чтобы ввести новый тип ИИС.

Поправки вступили в силу с 1 января 2024 года и, уже начиная с этого времени, инвесторы могут открывать новый тип ИИС. Теоретически.

На практике брокеры пока отказывают открывать ИИС-3. Связано это с тем, что поправки в Налоговый кодекс, которые утверждают условия получения вычета по новому типу инвестиционного счета, пока не внесли.

Государственная дума рассматривает законопроект с ноября прошлого года. И когда вступят в силу эти поправки пока неизвестно. Чтобы избежать возможные спорные ситуации с инвесторами, брокеры не торопятся открывать новый тип ИИС. А из-за того что старые типы ИИС со сроком владения 3 года с 1 января 2024 года открывать уже нельзя, сложилась ситуация, при которой брокер вообще не может открыть ИИС.

Прежде чем перейти к описанию условий, как получить новый тип вычета по ИИС-3, расскажем какие виды инвестиционных вычетов действовали до конца 2023 года, и можно ли продолжать ими пользоваться в 2024 году.

Вычет по ИИС до 2024 года

До конца 2023 года было только два вида инвестиционных вычетов:

Тип А — на сумму внесенных на ИИС средств (пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК).

Суть этого вида инвестиционного вычета состояла в возврате налогоплательщику 13% от суммы денег, которые внесли на ИИС в течение года.

Максимальный размер вычета составлял 400 000 руб. в год, а сумма НДФЛ, которая возвращается на руки — 52 000 руб. (400 000 х 13%).

Чтобы получить вычет по типу А, инвестор должен был держать счет открытым в течении минимум трех лет, не иметь других открытых ИИС и быть налоговым резидентом РФ.

Тип Б — на сумму положительного финансового результата при закрытии ИИС (пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК).

Суть этого типа инвестиционного вычета состояла в освобождении от обложения НДФЛ всей прибыли, которую получили при закрытии ИИС, независимо от ее размера.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, инвестор:

Не должен был получать в течение трех лет вычет по типу А и имеет более одного счета.

Должен был владеть счетом не менее трех лет и быть резидентом РФ.

Получить вычет по типу А налогоплательщик мог в ИФНС по месту учета – путем подачи налоговой декларации 3-НДФЛ по окончании года или в упрощенном порядке – через личный кабинет налогоплательщика.

Вычет по типу Б предоставлялся инвестору через брокера или через ИФНС, если брокер удержал НДФЛ с прибыли при закрытии счета.

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Вычет по ИИС с 2024 года

С 2024 года, по сути, будет существовать только один тип инвестиционного вычета. Он будет сочетать в себе тип А (на внесение средств) и тип Б (на положительный финрезультат при закрытии счета) и предоставляться инвестору при соблюдении определенных условий.

Инвестиционные счета со сроком действия три года, больше никому открывать не будут. Соответственно, в 2024 году инвестор сможет:

Продолжать пользоваться старым ИИС без открытия нового.

В этом случае инвестор может и дальше продолжать пользоваться старым счетом: получать по нему вычет по типу А или при закрытии получить вычет по типу Б.

Преобразовать старый ИИС в новый.

В этом случае по новому ИИС зачтут срок владения старым счетом, но не более трех лет.

Открыть новый ИИС-3.

Сделать это можно, только если ИИС, которые открыли до 2023 года, были закрыты.

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ИИС-3. Что нужно знать о нем

Инвестор сможет иметь до трех новых ИИС-3.

Условие о наличии только одного инвестиционного счета больше не действует.

Независимо от того, сколько счетов будет у инвестора: один или три, — максимальная сумма вычета не увеличится.

По новому ИИС-3 предоставят комбинированный вычет.

По-новому ИИС-3 инвестор сможет заявить сразу два типа вычета: на внесение средств и на положительный результат. То есть если ранее налогоплательщик мог воспользоваться только одним из двух видов инвестиционных вычетов, то теперь он может использовать их оба.

Размер вычета на внесение средств составит 400 000 руб.

Максимальный размер вычета по внесенным средствам не изменится и составит, как и до 2024 года — 400 000 руб. Соответственно, на руки инвестор получит максимум 52 000 руб.

Но по новому ИИС-3 уже не будет действовать ограничение на зачисление денег в размере 1 млн руб. в год. Но даже если инвестор перечислит на счет 2 млн руб. вычет ему одобрят только в размере 400 000 руб.

Размер максимального дохода, который освобождается от налогообложения при закрытии ИИС, составит 30 млн руб.

Это новое ограничение действует с 2024 года. При заявлении вычета по типу Б до 2024 года, размер прибыли при закрытии ИИС значения не имел.

Теперь, если прибыль (разница между доходами и расходами) составит, допустим, 35 млн руб., то 30 млн руб. прибыли освободят от налогообложения, а с 5 млн руб. потребуется оплатить налог — 650 000 руб.

Минимальный срок владения ИИС — 5 лет.

Для получения налоговых льгот новым типом ИИС-3 нужно владеть минимум 5 лет. Этот срок установлен на период с 2024 по 2026 гг. В 2027 году он составит 6 лет, в 2028 — 7 лет, 2029 — 8 лет, 2030 — 9 лет и в 2031 — 10 лет.

Если инвестор закроет ИИС раньше указанного срока, ему нужно будет вернуть весь полученный из бюджета налог, а также он не сможет получить освобождение от уплаты налога при закрытии счета.

Деньги с ИИС-3 можно вывести только в строго определенных случаях.

Пока к таким случаям относится только дорогостоящее лечение из утвержденного Правительством перечня. В этом перечне пока только 18 пунктов, среди которых лечение онкологических заболеваний, доброкачественных опухолей мозга, туберкулеза, инсульта, демиелинизирующих заболеваний нервной системы, терминальной печеночной недостаточности, тяжелых форм заболеваний и патологий глаз, тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, ожогов с площадью поражения тела 30% и более.

Профессионалы Das Group проконсультируют по вопросам открытия ИИС-3, получению инвестиционного налогового вычета, налогообложению при закрытии ИИС до истечения 3 или 5 лет, а также помогут подготовить комплект документов для возврата излишне уплаченного налога из бюджета.

Открывать ИИС-3 смогут УК ПИФ.

Управляющие компании открытых паевых инвестиционных фондов допустили к управлению и открытию нового типа ИИС-3.

На инвестиционные паи открытого ПИФа также будет распространяться налоговый вычет.

Порядок получения вычета по-новому ИИС-3 аналогичен порядку получения вычета по типу А и Б.

Для того чтобы получить вычет по внесенным средствам, нужно будет подать в ИФНС налоговую декларацию с полным комплектом документов: отчетом брокера и договором об открытии ИИС.

Для получения вычета по положительному финрезультату при закрытии ИИС, брокеру, скорее всего, не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные документы.

Что касается упрощенного порядка получения инвестиционных вычетов (без составления декларации и представления в ИФНС дополнительных документов), то пока однозначно сказать нельзя, будет ли он действовать как раньше.

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