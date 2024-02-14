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Индивидуальный инвестиционный счет

Новому типу вычета по ИИС быть! Госдума подписала закон об ИИС-3

В конце прошлого года Госдума подписала закон о новом типе индивидуального инвестиционного счета. По нему можно будет заявить инвестиционный вычет на более выгодных для инвестора условиях. Но не все так просто. Разберем подробнее, что сейчас известно об ИИС-3, как получить вычет по нему, и что делать со старыми счетами.
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Новому типу вычета по ИИС быть! Госдума подписала закон об ИИС-3
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

ИИС-3 — нововведение 2024 года

19 декабря 2023 года Президент подписал закон, который вносит изменения в ряд нормативных актов:

Основная цель этих поправок — создать нормативную базу, чтобы ввести новый тип ИИС.

Поправки вступили в силу с 1 января 2024 года и, уже начиная с этого времени, инвесторы могут открывать новый тип ИИС. Теоретически.

На практике брокеры пока отказывают открывать ИИС-3. Связано это с тем, что поправки в Налоговый кодекс, которые утверждают условия получения вычета по новому типу инвестиционного счета, пока не внесли.

Государственная дума рассматривает законопроект с ноября прошлого года. И когда вступят в силу эти поправки пока неизвестно. Чтобы избежать возможные спорные ситуации с инвесторами, брокеры не торопятся открывать новый тип ИИС. А из-за того что старые типы ИИС со сроком владения 3 года с 1 января 2024 года открывать уже нельзя, сложилась ситуация, при которой брокер вообще не может открыть ИИС.

Прежде чем перейти к описанию условий, как получить новый тип вычета по ИИС-3, расскажем какие виды инвестиционных вычетов действовали до конца 2023 года, и можно ли продолжать ими пользоваться в 2024 году.

Вычет по ИИС до 2024 года

До конца 2023 года было только два вида инвестиционных вычетов:

Суть этого вида инвестиционного вычета состояла в возврате налогоплательщику 13% от суммы денег, которые внесли на ИИС в течение года.

Максимальный размер вычета составлял 400 000 руб. в год, а сумма НДФЛ, которая возвращается на руки — 52 000 руб. (400 000 х 13%).

Чтобы получить вычет по типу А, инвестор должен был держать счет открытым в течении минимум трех лет, не иметь других открытых ИИС и быть налоговым резидентом РФ.

  • Тип Б — на сумму положительного финансового результата при закрытии ИИС (пп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК).

Суть этого типа инвестиционного вычета состояла в освобождении от обложения НДФЛ всей прибыли, которую получили при закрытии ИИС, независимо от ее размера.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, инвестор:

  • Не должен был получать в течение трех лет вычет по типу А и имеет более одного счета.

  • Должен был владеть счетом не менее трех лет и быть резидентом РФ.

Получить вычет по типу А налогоплательщик мог в ИФНС по месту учета – путем подачи налоговой декларации 3-НДФЛ по окончании года или в упрощенном порядке – через личный кабинет налогоплательщика.

Вычет по типу Б предоставлялся инвестору через брокера или через ИФНС, если брокер удержал НДФЛ с прибыли при закрытии счета.

Профессионалы DAS Group подробно проконсультируют о нюансах открытия нового типа ИИС, порядку и условиям получения инвестиционного налогового вычета по нему.

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Вычет по ИИС с 2024 года

С 2024 года, по сути, будет существовать только один тип инвестиционного вычета. Он будет сочетать в себе тип А (на внесение средств) и тип Б (на положительный финрезультат при закрытии счета) и предоставляться инвестору при соблюдении определенных условий.

Инвестиционные счета со сроком действия три года, больше никому открывать не будут. Соответственно, в 2024 году инвестор сможет:

  • Продолжать пользоваться старым ИИС без открытия нового.

В этом случае инвестор может и дальше продолжать пользоваться старым счетом: получать по нему вычет по типу А или при закрытии получить вычет по типу Б.

  • Преобразовать старый ИИС в новый.

В этом случае по новому ИИС зачтут срок владения старым счетом, но не более трех лет.

  • Открыть новый ИИС-3.

Сделать это можно, только если ИИС, которые открыли до 2023 года, были закрыты.

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ИИС-3. Что нужно знать о нем

  • Инвестор сможет иметь до трех новых ИИС-3.

Условие о наличии только одного инвестиционного счета больше не действует.

Независимо от того, сколько счетов будет у инвестора: один или три, — максимальная сумма вычета не увеличится.

  • По новому ИИС-3 предоставят комбинированный вычет.

По-новому ИИС-3 инвестор сможет заявить сразу два типа вычета: на внесение средств и на положительный результат. То есть если ранее налогоплательщик мог воспользоваться только одним из двух видов инвестиционных вычетов, то теперь он может использовать их оба.

  • Размер вычета на внесение средств составит 400 000 руб.

Максимальный размер вычета по внесенным средствам не изменится и составит, как и до 2024 года — 400 000 руб. Соответственно, на руки инвестор получит максимум 52 000 руб.

Но по новому ИИС-3 уже не будет действовать ограничение на зачисление денег в размере 1 млн руб. в год. Но даже если инвестор перечислит на счет 2 млн руб. вычет ему одобрят только в размере 400 000 руб.

  • Размер максимального дохода, который освобождается от налогообложения при закрытии ИИС, составит 30 млн руб.

Это новое ограничение действует с 2024 года. При заявлении вычета по типу Б до 2024 года, размер прибыли при закрытии ИИС значения не имел.

Теперь, если прибыль (разница между доходами и расходами) составит, допустим, 35 млн руб., то 30 млн руб. прибыли освободят от налогообложения, а с 5 млн руб. потребуется оплатить налог — 650 000 руб.

  • Минимальный срок владения ИИС — 5 лет.

Для получения налоговых льгот новым типом ИИС-3 нужно владеть минимум 5 лет. Этот срок установлен на период с 2024 по 2026 гг. В 2027 году он составит 6 лет, в 2028 — 7 лет, 2029 — 8 лет, 2030 — 9 лет и в 2031 — 10 лет.

Если инвестор закроет ИИС раньше указанного срока, ему нужно будет вернуть весь полученный из бюджета налог, а также он не сможет получить освобождение от уплаты налога при закрытии счета.

  • Деньги с ИИС-3 можно вывести только в строго определенных случаях.

Пока к таким случаям относится только дорогостоящее лечение из утвержденного Правительством перечня. В этом перечне пока только 18 пунктов, среди которых лечение онкологических заболеваний, доброкачественных опухолей мозга, туберкулеза, инсульта, демиелинизирующих заболеваний нервной системы, терминальной печеночной недостаточности, тяжелых форм заболеваний и патологий глаз, тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, ожогов с площадью поражения тела 30% и более.

Профессионалы Das Group проконсультируют по вопросам открытия ИИС-3, получению инвестиционного налогового вычета, налогообложению при закрытии ИИС до истечения 3 или 5 лет, а также помогут подготовить комплект документов для возврата излишне уплаченного налога из бюджета.

  • Открывать ИИС-3 смогут УК ПИФ.

Управляющие компании открытых паевых инвестиционных фондов допустили к управлению и открытию нового типа ИИС-3.

На инвестиционные паи открытого ПИФа также будет распространяться налоговый вычет.

  • Порядок получения вычета по-новому ИИС-3 аналогичен порядку получения вычета по типу А и Б.

Для того чтобы получить вычет по внесенным средствам, нужно будет подать в ИФНС налоговую декларацию с полным комплектом документов: отчетом брокера и договором об открытии ИИС.

Для получения вычета по положительному финрезультату при закрытии ИИС, брокеру, скорее всего, не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные документы.

Что касается упрощенного порядка получения инвестиционных вычетов (без составления декларации и представления в ИФНС дополнительных документов), то пока однозначно сказать нельзя, будет ли он действовать как раньше.

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