Какими льготами и вычетами может воспользоваться инвестор в 2024 году

При осуществлении инвестиционной деятельности инвестор может воспользоваться рядом льгот и налоговых вычетов. С их помощью он может снизить сумму НДФЛ, которую нужно оплатить в бюджет и в определенных случаях вернуть на руки часть денег.

Налоговые льготы, которыми может воспользоваться инвестор в 2024 году

Налоговые льготы, которыми может воспользоваться инвестор:

Налоговые вычеты, которые может использовать инвестор:

С дохода от инвестиционной деятельности инвестор обязан платить в бюджет НДФЛ. Снизить его помогут налоговые льготы. В 2024 году инвесторам доступно два вида льгот.

Льгота долгосрочного владения ЦБ

Если инвестор отвечает условиям получения льготы, он может не платить налог от операций с ЦБ в определенном размере.

Льготу долгосрочного владения часто также называют «трехлетней» льготой или сокращенно – ЛДВ.

Условия получения льготы

Ценные бумаги должны обращаться на российском организованном рынке ЦБ.

Ценные бумаги должны быть приобретены после 1 января 2014 года.

Инвестор должен быть налоговым резидентом в том году, в котором продал ЦБ.

Срок владения ценными бумагами — более трех лет.

По каким ценным бумагам можно получить льготу

Льгота долгосрочного владения предоставляется в отношении:

Российских акций, облигаций, биржевых ПИФов, обращаемых на российских биржах.

Иностранных акций, облигаций, ETF, допущенных к торгам на Московской и Санкт-Петербургской фондовых биржах.

Инвестиционных паев открытых ПИФ, управляемых российскими управляющими компаниями.

Доходов от валютной переоценки (выгоды от курсовой разницы).

Обращаемыми являются ценные бумаги, за которые до момента их продажи, в течение 90 дней проводились торги (рассчитывалась рыночная стоимость).

Не распространяется льгота на:

Ценные бумаги, которые торгуются на внебиржевом рынке.

ЦБ, недоступные на российских биржах.

Дивиденды.

Купоны.

Доход от сделок с необоротными активами.

Доход от продажи валюты и драгметаллов.

ЦБ, приобретенные до 1 января 2014 года.

Особенности применения льготы

Срок владения начинает отсчитываться с момента зачисления ЦБ на депо инвестора.

Если ценная бумага была получена по наследству, то срок ее владения отсчитывается с даты зачисления на депозитный счет. При этом сам срок владения не наследуется.

Обратите внимание, что передача ЦБ в заем или РЕПО, а также перевод ее между счетами, не прерывает срок владения.

Для ценных бумаг, которые были приобретены в разное время, будет разный срок владения.

Размер льготы

За каждый год владения ценной бумагой инвестору предоставляется вычет в размере 3 млн руб., то есть с этой суммы не нужно платить налог.

Соответственно если инвестор владел ценной бумагой три года от налогообложения будет освобождена сумма в размере 9 млн руб. (3 млн руб. х 3 года).

Пример расчета НДФЛ с использованием ЛДВ

Исходные данные: Васильев А. В. получил прибыль от продажи ценных бумаг в размере 15 млн руб.

Срок владения ценными бумагами — 4 года. Необлагаемый доход — 12 млн руб. (3 млн х 4 года).

Сумма налога к уплате в бюджет — 390 000 руб. (15 млн – 12 млн) х 13%.

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Как получить льготу

Воспользоваться льготой инвестор может двумя способами:

Через налогового агента . Для этого брокеру нужно будет подать соответствующее заявление, и он самостоятельно рассчитает размер льготы.

Через ИФНС.Если брокер льготу не применил и удержал налог, вернуть переплату можно через ИФНС. Для этого потребуется подать декларацию 3-НДФЛ с комплектом необходимых документов: отчетом брокера и документами, подтверждающими срок владения ценной бумагой.

«Пятилетняя» льгота владения ЦБ

По своей сути, «пятилетняя» льгота похожа на льготу долгосрочного владения. Но, в отличие от ЛДВ, она освобождает от налогообложения весь доход, а не его часть.

Условия получения льготы

Срок непрерывного владения ЦБ — не менее 5 лет.

Активы эмитента должны состоять из российской недвижимости не более, чем на 50%.

Доля российской недвижимости в активах эмитента определяется на последний день месяца, который предшествует месяцу, в котором была продана ценная бумага. То есть, если ценная бумага была продана в феврале, долю необходимо определять на 31 января.

По каким ценным бумагам можно получить льготу

«Пятилетняя» льгота распространяется на все виды акций: как обращающиеся на организованном рынке, так и нет.

До 1 января 2021 года применить пятилетнюю льготу можно было только по акциям, обращающимся на организованном рынке. При продаже акций с 1 января 2021 года, такое ограничение больше не действует.

Данная льгота не распространяется на облигации и паи.

Особенности применения льготы

При применении «пятилетней» льготы необходимо учесть следующее:

Дата приобретения акций не имеет значения.

Неважно, когда была куплена акция: в 90, 2000 или более поздних годах.

Передача акции в заем или РЕПО прерывает срок владения.

В этом существенное отличие «пятилетней» льготы от ЛДВ, при которой передача в заем или РЕПО на срок владения не влияют.

Перевод акций между счетами или брокерами не прерывает срок владения. Не прерывает срок владения и перевод с инвестиционного на брокерский счет и обратно.

Способ приобретения акций значения не имеет.

Акция может быть куплена, получена по наследству или в дар.

Доля российской недвижимости в активах эмитента определяется на основании данных бухгалтерской отчетности.

С этим условием возникают основные трудности. В настоящий момент нет официального источника, в котором содержалась бы информация о доле российской недвижимости в активах компаний по итогам каждого месяца.

Бухгалтерскую отчетность компании сдают раз в год, а промежуточной отчетности нет вовсе.

Воспользоваться льготой могут как резиденты, так и нерезиденты РФ.

Размер льготы

У «пятилетней» льготы размера нет. От налогообложения освобождается весь доход, который получен от продажи акций.

Как воспользоваться льготой?

Через брокера.

У брокера необходимо уточнить, какой комплект документов ему нужен. В частности, это касается бухгалтерской отчетности эмитентов проданных акций.

Через налоговую инспекцию.

Если брокер не готов предоставить льготу или вовремя не были направлены документы на нее, льготу можно заявить через ИФНС.

Для этого нужно будет подготовить декларацию 3-НДФЛ за год, в котором были проданы акции и приложить к ней пакет подтверждающих документов.

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Налоговые вычеты, которыми может воспользоваться инвестор в 2024 году

В 2024 году инвестор может воспользоваться тремя типами вычетов:

При переносе убытков прошлых лет.

Инвестиционными вычетами по ИИС, открытыми до 2024 года.

Инвестиционным вычетом по ИИС-3.

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Перенос убытков прошлых лет

Если инвестор получил прибыль от инвестиционной деятельности, он может уменьшить налог двумя способами:

1. Сальдировать убыток у одного брокера с прибылью у другого брокера.

Сделать это можно, если в рамках одного года инвестор получил у одного или нескольких брокеров убыток, а по другим — прибыль. Сальдирование убытка с прибылью у одного брокера производится автоматически.

Например, у Сергеева в 2023 было два брокера: по одну из них он получил убыток, а по второму — прибыль. С полученной прибыли второй брокер удержал и перечислил в бюджет НДФЛ.

В 2024 году Сергеев может вернуть налог, который второй брокер перечислил в бюджет с его дохода. Для этого Сергееву нужно будет заполнить декларацию 3-НДФЛ, отразить в ней доход от второго брокера и убыток от первого. Налоговая произведет взаимозачет и вернет излишне уплаченный налог после проверки декларации.

2. Уменьшить прибыль от операций с ценными бумагами на убытки прошлых лет.

Такой вариант возможен, если в прошлых годах у брокера был убыток, а в отчетном — прибыль.

Например, по итогам 2022 года Сергеев получил убыток от операций с ценными бумагами. В 2023 году дела у него пошли лучше, и он вышел в плюс. С дохода от продажи ценных бумаг в 2023 году брокер Сергеева уплатил в бюджет НДФЛ. Сергеев может вернуть себе уплаченный НДФЛ — перекрыв прибыль 2023 года убытком 2022 года.

Для этого ему нужно будет подготовить декларацию 3-НДФЛ за 2023 год, заявить в ней доход от операции с ценными бумагами и отразить убыток прошлых лет.

Что нужно учесть при сальдировании

Сальдировать можно только финансовые результаты по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (ПФИ).

Положить убыток от операций с ценными бумагами можно на прибыль от операций с ЦБ, а убыток от сделок с ПФИ — на прибыль по сделкам с ПФИ.

Сальдирование между ЦБ возможно только в определенных случаях.

Сальдированию подлежат ЦБ и ПФИ, которые обращаются на организованном рынке.

Просальдировать убыток по ЦБ и ПФИ с прибылью от дивидендов не получится.

Убыток можно перенести вперед на 10 лет.

Убыток по брокерскому счету нельзя перенести на доход по ИИС.

Для переноса убытка, к декларации 3-НДФЛ потребуется приложить отчет брокера и справку об убытках.

Инвестиционные вычеты по ИИС, открытым до 2024 года

В 2024 году инвестор может продолжать пользоваться инвестиционными вычетами:

По типу А — на внесение средств.

По типу Б — на финансовый результат при закрытии счета.

Инвестиционный вычет по типу А

Предоставляется инвестору по ИИС, открытому до 2024 года.

Суть льготы состоит в возврате 13% от суммы ежегодного пополнения счета.

Размер вычета ограничен 400 000 руб. Таким образом, на руки инвестор может вернуть не более 52 000 руб. (400 000 х 13%), даже если пополнит счет на 1 млн руб.

Для получения льготы инвестор должен быть налоговым резидентом РФ, иметь не более одного счета и не закрывать его в течение трех лет. Кроме этого, у него должен быть доход, с которого в бюджет перечисляется НДФЛ.

Вычет по типу А заявляется только через ИФНС — по окончании года, в котором произошло пополнение счета. Для этого инвестор заполняет декларацию 3-НДФЛ и прикладывает к ней отчет брокера, договор об открытии ИИС и платежку на пополнение счета.

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Инвестиционный вычет по типу Б

Этот тип вычета освобождает от налогообложения всю прибыль, которую инвестор получил при закрытии ИИС.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, инвестор не должен получать вычет по типу А в течение всего срока владения ИИС.

Если хотя бы один раз инвестор получит вычет на пополнение ИИС, он не сможет воспользоваться вычетом по типу Б. Также инвестор должен владеть счетом не менее 3 лет и быть налоговым резидентом.

Вычет по типу Б может быть заявлен как через брокера, так и через ИФНС.

Для получения вычета через брокера инвестору нужно будет предоставить уведомление из налоговой о том, что он ни разу не получал вычет по типу А.

Есть ли брокер при закрытии ИИС удержал налог, вычет можно будет получить только через ИФНС. Для этого инвестору потребуется заполнить декларацию 3-НДФЛ, приложить к ней справку о закрытии ИИС и отчет брокера.

Обратите внимание, что инвестиционные вычеты по типу А и Б предоставляются только по счетам, открытым до 2024 года. При открытии счета в 2024 и последующих годах, инвестиционный вычет предоставляется по новым правилам.

Инвестиционный вычет по ИИС-3

В конце декабря 2023 года Президент подписал закон, который вводит в РФ новый тип инвестиционных счетов. Соответственно, изменится и порядок получения инвестиционного вычета.

Сейчас в НК пока еще не внесены изменения, которые утверждают новые условия получения инвестиционного вычета.

Что известно о новом типе ИИС и вычете с него

С 2024 года инвестор сможет открыть только новый тип ИИС.

Старые инвестиционные счета продолжат действовать, но открыть новые, со сроком действия три года, больше не получится.

Инвестиционные счета, открытые до 2024 года, инвестор может преобразовать в новые — с зачетом срока владения.

Но зачтется не более трех лет владения счетом.

По новому типу инвестиционных счетов будет предоставляться комбинированный вычет.

Новый тип инвестиционного вычета будет сочетать в себе тип А и тип Б. То есть инвестор сможет получить вычет как на внесение средств, так и на освобождение от уплаты НДФЛ при закрытии счета.

Размер вычета на внесение средств не изменится.

Максимальная его сумма по-прежнему будет составлять 400 000 руб. Соответственно, на руки инвестор получит не более 52 000 руб. Но будет убран лимит на ежегодное пополнение ИИС. Теперь на счет можно будет класть более 1 млн руб. в год.

Вычет при закрытии ИИС ограничат.

Максимальная сумма дохода, с которого не нужно будет платить в бюджет НДФЛ при закрытии ИИС-3, составит 30 млн руб.

Минимальный срок владения ИИС-3 увеличат до 10 лет.

В 2024-2026 годах срок владения ИИС-3 для получения инвестиционного вычета установлен в размере 5 лет. В 2027 году он составит 6 лет, в 2028 — 7 лет, в 2029 — 8 лет, в 2030 — 9 лет и в 2031 — 10 лет.

Более подробно о новом типе ИИС-3 и инвестиционном вычете с него можно узнать в этой статье.

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