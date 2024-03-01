Логотип DAS Group
DAS Group
Воинский учет

Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы

С 1 октября 2023 года штрафы за нарушения в сфере воинского учета достигают полумиллиона рублей. Поэтому каждой организации важно обеспечить его ведение по всем правилам. Отвечаем на самые распространенные вопросы, которые возникают у работодателей в отношении воинского учета.
94 25
Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Есть ли для организаций какие-то исключения в плане ведения учета

Воинский учет в РФ должны вести все организации согласно п. 7 ст. 8 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». ИП такой учет вести не обязаны, в том числе и те, у которых есть наемные военнообязанные работники. Ответственность за несоблюдение обязанностей по воинскому учету также предусмотрена только для организаций (ст. 21.4 КоАП). Поэтому до изменения закона предприниматели не обязаны, но вправе вести документы воинского учета.

А если в компании нет сотрудников, которые подлежат воинскому учету. Освобождается ли она от обязанности вести учет

Отсутствие работников, подлежащих воинскому учету, от постановки организации на учет и обязанностей по ведению ВУ не освобождает.

В п. 39 раздела IV Методических рекомендаций установлен перечень документов и мероприятий для всех организаций:

  • приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе;

  • план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе;

  • картотека личных карточек ф.10 на граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе;

  • журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил;

  • другие документы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и руководителями организаций;

  • справочная информация по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Возникают вопросы, связанные с ведением воинского учета в компании? В DAS Group вы получите всю необходимую помощь, в том числе с разработкой и актуализацией локальных нормативно-правовых актов. Вы сможете привести все документы воинского учета, а также кадровые документы в полное соответствие с требованиями законодательства.

Кто подлежит постановке на воинский учет

Граждане, которые подлежат постановке на воинский учет, делятся на две категории. К первой относятся лица мужского пола 18–30 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (призывники).

Ко второй категории причисляются граждане, пребывающие в запасе (военнообязанные):

  • уволенные с военной службы с зачислением в запас;

  • прошедшие обучение по программам военной подготовки;

  • не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва или отсрочкой от призыва, или не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам, по достижении ими возраста 30 лет;

  • уволенные с военной службы без постановки на воинский учет;

  • прошедшие альтернативную гражданскую службу;

  • женского пола, имеющие военно-учетные специальности.

Какие документы при приеме на работу предоставляют сотрудники, которые подлежат постановке на воинский учет

При приеме военнообязанного сотрудника на работу, помимо обязательных документов, указанных в статье 65, части 3 статьи 327.3 ТК и законе от 01.04.2019 № 48-ФЗ, проверьте его документы воинского учета. К документам воинского учета граждан относятся:

  • удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу — для призывников;

  • военный билет — бывает двух видов: военный билет солдата, сержанта, прапорщика запаса, и военный билет офицера запаса;

  • персональная электронная карта — оформляется и выдается только гражданину, согласившемуся в письменной форме на обработку его персональных и биометрических персональных данных;

  • временное удостоверение, выданное взамен военного билета — выдают гражданину, у которого нет документов для оформления военного билета либо когда нужно убедиться в его подлинности. Выдаются сроком на один месяц, срок может быть продлен, но общей продолжительностью не более трех месяцев;

  • справка взамен военного билета — выдается гражданам, которые пребывают в запасе, но не прошли военную службу по призыву без законных оснований.

На что обратить внимание при трудоустройстве военнообязанного

В документах воинского учета необходимо проверить, есть ли отметка о постановке на учет в военкомате.

Постановка граждан на воинский учет осуществляется по месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную гражданскую службу, — по месту их пребывания.

Отсутствие отметки о постановке на учет — не повод отказывать работнику в приеме на работу. Но в этом случае вы обязаны в трехдневный срок сообщить в военкомат о том, что приняли на работу сотрудника, который не состоит на воинском учете. При этом сотруднику вручите направление в военкомат для постановки его на воинский учет.

В течение 5 дней нужно уведомить военкомат о приеме, об изменении сведений и увольнении военнообязанного сотрудника. Данное уведомление можно отправить заказным письмом с описью вложения по почте либо передать в комиссариат лично.

На каждого военнообязанного оформляется карточка по ф. 10, которая регистрируется в журнале учета личных карточек и в дальнейшем в нее вносятся изменения данных по сотруднику.

Также работодатель обязан оповещать о вызовах сотрудника в военкомат по повестке как в бумажной, так и в электронной форме – повестка вручается под подпись, отказ от получения тоже нужно документально зафиксировать. В день и час, указанные в повестке, освободите сотрудника от работы и сохраните за ним средний заработок.

Профессионалы компании Das Group предоставляют подробные консультации по ведению воинского учета в организации и помогают оформить все необходимые документы в военкомат. Также специалисты оказывают помощь и в решении других вопросов, которые связаны с кадровым делопроизводством.

Какую отчетность организации сдают в военкомат каждый год

Необходимо сдавать следующие виды отчетов:

  • список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет — по запросу военкомата, до 1 ноября;

  • список работников для сверки данных о воинском учете — дату назначает военный комиссариат по месту регистрации организации;

  • карточку учета по ф. № 18;

  • план работ по ведению учета на следующий календарный год.

Организации, которые ведут бронирование работников, дополнительно предоставляют в военкомат:

  • отчет о численности работающих и забронированных граждан (ф. № 6);

  • сведения о трудовых ресурсах в период мобилизации и на военное время (ф. № 19).

Если организация принимает на работу лиц 16–17 лет, должна ли она требовать у них документы по воинскому учету

Согласно письму Минтруда от 13.09.2023 № 14-6/ООГ-5818, при оформлении на работу документы воинского учета предъявляют работодателю военнообязанные и призывники.

Призыву на военную службу подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые фактически состоят или не состоят на воинском учете, но которые обязаны находиться на учете и не пребывают в запасе.

Соответственно, несовершеннолетние в возрасте 16–17 лет не относятся к лицам, которые при поступлении на работу обязаны предъявлять работодателю документы воинского учета.

Компания сотрудничает с внешними совместителями. Нужно ли вести учет по ним

В этом случае организацию волнует вопрос, чьей обязанностью является ведение учета по такому гражданину, ведется ли он только по основному месту работы. Законы не предусматривают исключений и особенных требований к учету по внешним совместителям, поэтому воинский учет необходимо вести по ним в установленном порядке.

При приеме на работу совместитель также предъявляет работодателю все необходимые для трудоустройства документы, в том числе документы воинского учета для военнообязанных лиц.

В организации трудятся иностранные работники. Нужно ли вести учет по ним

В соответствии со ст. 15 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ иностранцев запрещено призывать на военную службу. Как мы уже упоминали, воинский учет необходимо вести только по военнообязанным и призывникам, к которым иностранные сотрудники не причисляются. Поэтому предоставлять соответствующие документы при поступлении на работу им не нужно.

Однако если иностранный работник получил российское гражданство, то с этого момента он подлежит постановке на воинский учет.

Прогрессивный консалтинг

Комплексные решения для вашего бизнеса

Ведут ли воинский учет по исполнителям, которые сотрудничают с организацией на основании гражданско-правовых договоров

Согласно ТК, документы воинского учета граждане предоставляют только в том случае, если заключают с работодателем трудовой договор. В гражданском законодательстве такие требования отсутствуют.

Соответственно, исполнители, которые оформлены по ГПД, не обязаны информировать заказчика о наличии или отсутствии у них документов воинского учета и отношения к воинской обязанности. С другой стороны, заказчик также не должен передавать комиссариату информацию об исполнителях, которые выполняют работы или оказывают услуги по ГПД.

Нужно ли вести учет по сотрудникам, которые работают удаленно

Закон не устанавливает исключений в отношении дистанционных сотрудников, поэтому вести воинский учет по ним нужно в общем порядке.

Может ли вести воинский учет аутсорсинговая компания

Полностью передать ведение воинского учета на аутсорс вряд ли возможно. Дело в том, что ответственность за ведение воинского учета несет руководитель компании, а лицо, ответственное за ведение воинского учета, назначается приказом работодателя и подлежит согласованию с военным комиссариатом — в отношении работника сторонней организации издание приказа неправомерно. В некоторых случаях ответственному за ведение воинского учета необходимо лично взаимодействовать с военкоматом (например, при проведении сверки документов).

Однако действующие законы не запрещают передавать сторонним компаниям функции по оформлению документов по воинскому учету — иногда сложности в этих вопросах возникают даже у специалистов в этой области.

Несмотря на то, что полностью передать воинский учет аутсорсинговой компании не получится, можно решить все возникающие вопросы и сложности благодаря грамотному консалтингу. Записывайтесь на консультацию в DAS Group — эксперты ответят на все ваши вопросы и помогут подготовить полный пакет документов.

Как снять сотрудника с воинского учета по возрасту, если он достиг предельного возраста пребывания в запасе

Снимите сотрудника с воинского учета, если он уволился, достиг предельного возраста пребывания в запасе или его признали негодным к военной службе по состоянию здоровья (п. 3 ст. 53 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 16 Методических рекомендаций).

Предельный возраст пребывания в запасе зависит от пола и воинского звания военнообязанного — с 1 января 2024 года предельный возраст повысили на 5 лет.

Запись в документы вносите только в случае, если в военном билете работника есть отметка о том, что его сняли с учета.

У сотрудника отсутствует военный билет, нужно ли что-то предпринимать компании–работодателю

Отсутствие документов воинского учета — не повод отказывать работнику в приеме на работу. Но в этом случае вы обязаны в трехдневный срок сообщить в военкомат о том, что приняли на работу сотрудника, который не состоит на воинском учете.

При этом сотруднику вручите направление в военкомат для постановки его на воинский учет — в течение двух недель он должен обратиться в военкомат, к которому прикреплен, чтобы получить документы взамен утраченных.

При этом действующее законодательство, а именно п. 1 ст. 10 закона № 53-ФЗ, пп. 16.1 раздела I, пп. «е» п. 50 раздела IX Положения о воинском учете, предусматривают возможность передачи в военный комиссариат заявления о выдаче документа воинского учета взамен утраченного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Должен ли работник встать на воинский учет в новый военкомат, если он изменил место жительства в пределах одного региона

Да, это необходимо сделать в течение двух недель. Причем требование уведомлять военкомат о смене места жительства актуально как внутри города, так и при переезде в новый населенный пункт.

Данное правило действует для военнообязанных лиц, которые изменили адрес регистрации, а также в случае, если они выезжают с места жительства более, чем на 90 суток, в том числе студентов, место учебы которых находится в новом городе.

Работник отказался предоставить военный билет. Каковы действия работодателя в этом случае

Согласно п. 1 ст. 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, работодатель обязан сообщить в военкомат о поступлении на работу сотрудника, который подлежит воинскому учету. При этом наличие или отсутствие предъявленного военного билета роли не играет.

Если сотрудник отказывается от предоставления военного билета, следует выполнить следующие действия:

  • в трехдневный срок с даты приема направьте в военкомат заказным письмом с описью вложения уведомление о том, что приняли на работу сотрудника, который не находится на воинском учете, но обязан на нем состоять;

  • выдайте под подпись работнику направление в военкомат для постановки на учет.

Работник отказался от вручения повестки. Каковы действия работодателя

Повестку сотруднику могут доставить на место работы. Если он откажется от ее получения, то работодателю необходимо:

  • объяснить работнику, что, несмотря на его отказ, повестка считается врученной в день отказа (пп. 2.2 ст. 31 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, пп. 16.2 раздела I Положения о воинском учете)

  • сделать соответствующую отметку на повестке — проставьте отметку о том, что сотрудник отказывается получить повестку под подпись. Укажите дату отказа, должность, подпись, инициалы и фамилию должностного лица, которое вручало повестку, а также подписи, инициалы и фамилии лиц, которые присутствовали при вручении повестки (п. 2 ст. 31 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 16.2 раздела I Положения о воинском учете);

  • направить повестку обратно в военкомат.

Если сотрудник во время поступления в организацию повестки отсутствует на рабочем месте, например, находится на больничном, — работодатель должен сообщить ему о поступлении повестки (позвонить по телефону, отправить письменное уведомление почтой). Также необходимо уведомить военный комиссариат, что повестку не вручили сотруднику по причине его отсутствия на рабочем месте.

Прогрессивный консалтинг

Комплексные решения для вашего бизнеса

Реклама: ООО «ДАС ГРУП», ИНН 5405083068, erid: LjN8KA5sj

Начать дискуссию

Уведомлять о ведении бизнеса станет проще: создаётся единый реестр

Правительство утвердило постановление об упрощённом порядке подачи уведомлений о предпринимательской деятельности

7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Взносы на травматизм

Взносы на травматизм платят до 15 числа в СФР и не включают в уведомление по ЕНП

В уведомление по ЕНП идут налоги и взносы с авансовой системой уплаты, которые администрирует ФНС. КБК этих налогов начинается на 182.

19
Стандартный вычет

Цифра дня. Про стандартный вычет

Налоговый вычет на второго и каждого последующего ребенка будет увеличен в два раза.

Цифра дня. Про стандартный вычет
2
12

Календарь вебинаров

22
Лучшие спикеры, новый каждый день
Дробление бизнеса

Будет амнистия для бизнеса, который оптимизировал налоги за счет дробления

Компании, которые приближаются к лимиту доходов на УСН, вместо перехода на ОСНО дробят бизнес, чтобы сохранить УСН. Для таких случаев будет амнистия.

54
Декларация по УСН

Как ИП на УСН сдать налоговую декларацию

Один раз в год предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения, обязаны представить в налоговую декларацию по УСН. Нужно успеть до 25 апреля!

39
Зарплата

К 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей

Сейчас размер МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, а к 2030 году власти увеличат этот показатель до 35 тысяч рублей.

46

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Банки

Вкладчикам банка «Киви» начали выплачивать страховое возмещение

Клиентам QIWI нужно с паспортом прийти в офис банка «Уралсиб» и заполнить заявление о выплате страховки.

24
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
ЭДО

Машиночитаемая доверенность в 2024 году: как оформить и использовать

Если электронный документооборот в компании ведет хотя бы один сотрудник, кроме собственника, без машиночитаемой доверенности не обойтись. С 1 сентября 2024 ее обязательно нужно прикладывать к электронной подписи. Рассказываем, как выглядит МЧД, что нужно сделать для ее оформления и как с ней работать. 

Машиночитаемая доверенность в 2024 году: как оформить и использовать
40
Экономика России

Регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам

Прощенные долги помогут региональным властям с 2025 до 2028 год сохранять больше 200 млрд рублей каждый год.

37
Налоги, взносы, пошлины

Налоги не будут меняться до 2030 года

Основные налоговые параметры должны быть зафиксированы до 2030 года, заявил Владимир Путин в ходе своего выступления перед Федеральным Собранием.

2
127
Кадровый учет

Можно ли вести книгу учета движения трудовых книжек в электронном виде

Вести книгу учета движения трудовых книжек и книгу по учету бланков трудовой книжки нужно на бумажном носителе. Минтруд в письме от 5 октября 2023 г. № 14-6/ООГ-6245 разъяснил, почему книгу учета движения трудовых книжек нельзя вести в электронном виде.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
32
Экономика России

Бюджет будут планировать на шесть лет

Теперь власти начнут создавать не только трехлетний бюджет, но и заниматься финансовым планированием на более долгий срок.

42

Разборы законов

1 186
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Права потребителей

Роспотребнадзор добился изменения правил использования подарочных карт «Ашан» + опрос

Это произошло в отношении подарочных карт магазина «Ашан» в Пермском крае, нарушавших права потребителей.

78
Импорт

Долю импорта сократят до 17% ВВП

Путин призвал сокращать долю импортной продукции, самостоятельно производить товары, лекарства и транспорт. Основную ставку нужно сделать на цифровые технологии и роботизацию.

47
Логотип DAS Group
DAS Group
Воинский учет

Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы

С 1 октября 2023 года штрафы за нарушения в сфере воинского учета достигают полумиллиона рублей. Поэтому каждой организации важно обеспечить его ведение по всем правилам. Отвечаем на самые распространенные вопросы, которые возникают у работодателей в отношении воинского учета.

Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы
94
Экономика России

Путин: к 2028 г. доля стран БРИКС в мировом ВВП будет 36.6%

В ходе обращения к Федеральному Собранию президент дал прогноз о доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности стран БРИКС.

8
Банки

Обменять юани теперь можно в банкоматах «Тинькофф»

Услуга по обмену юаней появилась в банкоматах «Тинькофф». На получение наличной валюты не действуют ограничения ЦБ и лимиты по снятию средств через банкоматы.

36
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Законопроекты

За запрет на кормление грудью в общественных местах могут вести штрафы

Кормление ребенка грудью в кафе и в фитнес-центре привело к скандалу поистине государственных масштабов. Депутаты решили положить этому конец и скоро внесут законопроект, который защитит кормящих в общественных местах матерей. За ущемление их прав законодатели хотят ввести штрафы.

За запрет на кормление грудью в общественных местах могут вести штрафы
7
130

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Инвестиции

У россиян появится новый инструмент для сбережений

Безотзывный сберегательный сертификат позволит вкладывать деньги в банк на срок больше трех лет с высокой доходностью.

1
160

Интересные материалы

Проверки

Вместо моратория на проверки бизнеса будет риск-ориентированный подход

В последние годы на проверки бизнеса вводили мораторий. Эту систему поменяют.

150