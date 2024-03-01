Воинский учет в организации. Ответы на самые популярные вопросы

С 1 октября 2023 года штрафы за нарушения в сфере воинского учета достигают полумиллиона рублей. Поэтому каждой организации важно обеспечить его ведение по всем правилам. Отвечаем на самые распространенные вопросы, которые возникают у работодателей в отношении воинского учета.

Есть ли для организаций какие-то исключения в плане ведения учета

Воинский учет в РФ должны вести все организации согласно п. 7 ст. 8 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». ИП такой учет вести не обязаны, в том числе и те, у которых есть наемные военнообязанные работники. Ответственность за несоблюдение обязанностей по воинскому учету также предусмотрена только для организаций (ст. 21.4 КоАП). Поэтому до изменения закона предприниматели не обязаны, но вправе вести документы воинского учета.

А если в компании нет сотрудников, которые подлежат воинскому учету. Освобождается ли она от обязанности вести учет

Отсутствие работников, подлежащих воинскому учету, от постановки организации на учет и обязанностей по ведению ВУ не освобождает.

В п. 39 раздела IV Методических рекомендаций установлен перечень документов и мероприятий для всех организаций:

приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе;

план работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе;

картотека личных карточек ф.10 на граждан из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе;

журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил;

другие документы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и руководителями организаций;

справочная информация по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации.

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Кто подлежит постановке на воинский учет

Граждане, которые подлежат постановке на воинский учет, делятся на две категории. К первой относятся лица мужского пола 18–30 лет, обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе (призывники).

Ко второй категории причисляются граждане, пребывающие в запасе (военнообязанные):

уволенные с военной службы с зачислением в запас;

прошедшие обучение по программам военной подготовки;

не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва или отсрочкой от призыва, или не призванные на военную службу по каким-либо другим причинам, по достижении ими возраста 30 лет;

уволенные с военной службы без постановки на воинский учет;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

женского пола, имеющие военно-учетные специальности.

Какие документы при приеме на работу предоставляют сотрудники, которые подлежат постановке на воинский учет

При приеме военнообязанного сотрудника на работу, помимо обязательных документов, указанных в статье 65, части 3 статьи 327.3 ТК и законе от 01.04.2019 № 48-ФЗ, проверьте его документы воинского учета. К документам воинского учета граждан относятся:

удостоверение гражданина , подлежащего призыву на военную службу — для призывников;

военный билет — бывает двух видов: военный билет солдата, сержанта, прапорщика запаса, и военный билет офицера запаса;

персональная электронная карта — оформляется и выдается только гражданину, согласившемуся в письменной форме на обработку его персональных и биометрических персональных данных;

временное удостоверение , выданное взамен военного билета — выдают гражданину, у которого нет документов для оформления военного билета либо когда нужно убедиться в его подлинности. Выдаются сроком на один месяц, срок может быть продлен, но общей продолжительностью не более трех месяцев;

справка взамен военного билета — выдается гражданам, которые пребывают в запасе, но не прошли военную службу по призыву без законных оснований.

На что обратить внимание при трудоустройстве военнообязанного

В документах воинского учета необходимо проверить, есть ли отметка о постановке на учет в военкомате.

Постановка граждан на воинский учет осуществляется по месту их жительства, а граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев или проходящих альтернативную гражданскую службу, — по месту их пребывания.

Отсутствие отметки о постановке на учет — не повод отказывать работнику в приеме на работу. Но в этом случае вы обязаны в трехдневный срок сообщить в военкомат о том, что приняли на работу сотрудника, который не состоит на воинском учете. При этом сотруднику вручите направление в военкомат для постановки его на воинский учет.

В течение 5 дней нужно уведомить военкомат о приеме, об изменении сведений и увольнении военнообязанного сотрудника. Данное уведомление можно отправить заказным письмом с описью вложения по почте либо передать в комиссариат лично.

На каждого военнообязанного оформляется карточка по ф. 10, которая регистрируется в журнале учета личных карточек и в дальнейшем в нее вносятся изменения данных по сотруднику.

Также работодатель обязан оповещать о вызовах сотрудника в военкомат по повестке как в бумажной, так и в электронной форме – повестка вручается под подпись, отказ от получения тоже нужно документально зафиксировать. В день и час, указанные в повестке, освободите сотрудника от работы и сохраните за ним средний заработок.

Профессионалы компании Das Group предоставляют подробные консультации по ведению воинского учета в организации и помогают оформить все необходимые документы в военкомат. Также специалисты оказывают помощь и в решении других вопросов, которые связаны с кадровым делопроизводством.

Какую отчетность организации сдают в военкомат каждый год

Необходимо сдавать следующие виды отчетов:

список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет — по запросу военкомата, до 1 ноября;

список работников для сверки данных о воинском учете — дату назначает военный комиссариат по месту регистрации организации;

карточку учета по ф. № 18;

план работ по ведению учета на следующий календарный год.

Организации, которые ведут бронирование работников, дополнительно предоставляют в военкомат:

отчет о численности работающих и забронированных граждан (ф. № 6);

сведения о трудовых ресурсах в период мобилизации и на военное время (ф. № 19).

Если организация принимает на работу лиц 16–17 лет, должна ли она требовать у них документы по воинскому учету

Согласно письму Минтруда от 13.09.2023 № 14-6/ООГ-5818, при оформлении на работу документы воинского учета предъявляют работодателю военнообязанные и призывники.

Призыву на военную службу подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые фактически состоят или не состоят на воинском учете, но которые обязаны находиться на учете и не пребывают в запасе.

Соответственно, несовершеннолетние в возрасте 16–17 лет не относятся к лицам, которые при поступлении на работу обязаны предъявлять работодателю документы воинского учета.

Компания сотрудничает с внешними совместителями. Нужно ли вести учет по ним

В этом случае организацию волнует вопрос, чьей обязанностью является ведение учета по такому гражданину, ведется ли он только по основному месту работы. Законы не предусматривают исключений и особенных требований к учету по внешним совместителям, поэтому воинский учет необходимо вести по ним в установленном порядке.

При приеме на работу совместитель также предъявляет работодателю все необходимые для трудоустройства документы, в том числе документы воинского учета для военнообязанных лиц.

В организации трудятся иностранные работники. Нужно ли вести учет по ним

В соответствии со ст. 15 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ иностранцев запрещено призывать на военную службу. Как мы уже упоминали, воинский учет необходимо вести только по военнообязанным и призывникам, к которым иностранные сотрудники не причисляются. Поэтому предоставлять соответствующие документы при поступлении на работу им не нужно.

Однако если иностранный работник получил российское гражданство, то с этого момента он подлежит постановке на воинский учет.

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Ведут ли воинский учет по исполнителям, которые сотрудничают с организацией на основании гражданско-правовых договоров

Согласно ТК, документы воинского учета граждане предоставляют только в том случае, если заключают с работодателем трудовой договор. В гражданском законодательстве такие требования отсутствуют.

Соответственно, исполнители, которые оформлены по ГПД, не обязаны информировать заказчика о наличии или отсутствии у них документов воинского учета и отношения к воинской обязанности. С другой стороны, заказчик также не должен передавать комиссариату информацию об исполнителях, которые выполняют работы или оказывают услуги по ГПД.

Нужно ли вести учет по сотрудникам, которые работают удаленно

Закон не устанавливает исключений в отношении дистанционных сотрудников, поэтому вести воинский учет по ним нужно в общем порядке.

Может ли вести воинский учет аутсорсинговая компания

Полностью передать ведение воинского учета на аутсорс вряд ли возможно. Дело в том, что ответственность за ведение воинского учета несет руководитель компании, а лицо, ответственное за ведение воинского учета, назначается приказом работодателя и подлежит согласованию с военным комиссариатом — в отношении работника сторонней организации издание приказа неправомерно. В некоторых случаях ответственному за ведение воинского учета необходимо лично взаимодействовать с военкоматом (например, при проведении сверки документов).

Однако действующие законы не запрещают передавать сторонним компаниям функции по оформлению документов по воинскому учету — иногда сложности в этих вопросах возникают даже у специалистов в этой области.

Несмотря на то, что полностью передать воинский учет аутсорсинговой компании не получится, можно решить все возникающие вопросы и сложности благодаря грамотному консалтингу. Записывайтесь на консультацию в DAS Group — эксперты ответят на все ваши вопросы и помогут подготовить полный пакет документов.

Как снять сотрудника с воинского учета по возрасту, если он достиг предельного возраста пребывания в запасе

Снимите сотрудника с воинского учета, если он уволился, достиг предельного возраста пребывания в запасе или его признали негодным к военной службе по состоянию здоровья (п. 3 ст. 53 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, п. 16 Методических рекомендаций).

Предельный возраст пребывания в запасе зависит от пола и воинского звания военнообязанного — с 1 января 2024 года предельный возраст повысили на 5 лет.

Запись в документы вносите только в случае, если в военном билете работника есть отметка о том, что его сняли с учета.

У сотрудника отсутствует военный билет, нужно ли что-то предпринимать компании–работодателю

Отсутствие документов воинского учета — не повод отказывать работнику в приеме на работу. Но в этом случае вы обязаны в трехдневный срок сообщить в военкомат о том, что приняли на работу сотрудника, который не состоит на воинском учете.

При этом сотруднику вручите направление в военкомат для постановки его на воинский учет — в течение двух недель он должен обратиться в военкомат, к которому прикреплен, чтобы получить документы взамен утраченных.

При этом действующее законодательство, а именно п. 1 ст. 10 закона № 53-ФЗ, пп. 16.1 раздела I, пп. «е» п. 50 раздела IX Положения о воинском учете, предусматривают возможность передачи в военный комиссариат заявления о выдаче документа воинского учета взамен утраченного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Должен ли работник встать на воинский учет в новый военкомат, если он изменил место жительства в пределах одного региона

Да, это необходимо сделать в течение двух недель. Причем требование уведомлять военкомат о смене места жительства актуально как внутри города, так и при переезде в новый населенный пункт.

Данное правило действует для военнообязанных лиц, которые изменили адрес регистрации, а также в случае, если они выезжают с места жительства более, чем на 90 суток, в том числе студентов, место учебы которых находится в новом городе.

Работник отказался предоставить военный билет. Каковы действия работодателя в этом случае

Согласно п. 1 ст. 4 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, работодатель обязан сообщить в военкомат о поступлении на работу сотрудника, который подлежит воинскому учету. При этом наличие или отсутствие предъявленного военного билета роли не играет.

Если сотрудник отказывается от предоставления военного билета, следует выполнить следующие действия:

в трехдневный срок с даты приема направьте в военкомат заказным письмом с описью вложения уведомление о том, что приняли на работу сотрудника, который не находится на воинском учете, но обязан на нем состоять;

выдайте под подпись работнику направление в военкомат для постановки на учет.

Работник отказался от вручения повестки. Каковы действия работодателя

Повестку сотруднику могут доставить на место работы. Если он откажется от ее получения, то работодателю необходимо:

Если сотрудник во время поступления в организацию повестки отсутствует на рабочем месте, например, находится на больничном, — работодатель должен сообщить ему о поступлении повестки (позвонить по телефону, отправить письменное уведомление почтой). Также необходимо уведомить военный комиссариат, что повестку не вручили сотруднику по причине его отсутствия на рабочем месте.

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