Бухгалтерская отчетность за 2023 год без проблем: на что руководителю обратить внимание в балансе перед тем, как подписывать отчетность

Приближается срок, когда нужно сдавать бухгалтерскую отчетность за 2023 год. До 1 апреля 2024 года подайте в налоговую инспекцию баланс, отчет о финансовых результатах и соответствующие приложения. Подписать такую отчетность должен руководитель организации, и именно на его плечи ложится ответственность за недостоверные данные.

На что обратить внимание руководителю перед тем, как подписывать отчетность? Какие показатели наиболее важны и требуют пристального контроля?

Когда бухгалтер составил бухгалтерскую отчетность за 2023 год и принес вам, не спешите ее сразу подписывать. Есть в отчетности такие моменты, которые вы сможете проанализировать самостоятельно и принять после этого определенные управленческие решения.

1. Проверьте как компания сработала за прошедший год: получена прибыль или убыток

Для этого посмотрите «Отчет о финансовых результатах компании» (форма № 2).

Вот так будет выглядеть форма № 2 для компании, которая получила прибыль по итогу 2023 года:

И вот так, если год закрыт с убытком:

Убыток по балансу, это красный флаг для банков и налоговиков. Особенно, если он сохраняется из года в год.

И, если налоговые органы помимо баланса смотрят декларации по налогу на прибыль и на то, есть там убыток или нет, то для банков важнее всего именно баланс. Следовательно, наличие убытков по балансу может привезти к проблемам с будущим внешним финансированием, вплоть до отказа.

Но, если вы выявили убытки по балансу, это еще не говорит о том, что все пропало. Всегда есть возможность с помощью законных методов исправить данную ситуацию. И вот лишь некоторые варианты, которые можно применить до того, как подписывать отчетность:

Проведите инвентаризацию, чтобы выявить неучтенные на балансе активы.

Проанализируйте все продажи за период, иногда так бывает, что не все документы отразили в бухгалтерском учете.

Проверьте кредиторку, чтобы выявить ту, по которой истек срок давности, возможно бухгалтер ее не списал.

Кредиторку от аффилированных лиц можно простить, что также добавит доходов компании.

Если у компании большая расходная часть, то небольшой ее кусочек можно «забыть» отразить в текущем периоде и перенести его на следующий отчетный год.

Учредитель может подарить совей компании денежные средства или активы, то есть оказать безвозмездную помощь.

2. Посмотрите на состояние чистых активов

На что еще крайне важно обратить внимание, так это на состояние чистых активов компании.

Ведь если чистые активы имеют отрицательное значение, то это верный признак несостоятельности организации. В этом случае банки могут отказать в выдаче кредитов, а контрагенты — в сотрудничестве.

И более того, наличие отрицательных чистых активов в течение нескольких подряд периодов может привести к ликвидации компании.

В бухгалтерском балансе чистые активы отражаются в форме № 2«Отчет об изменении капитала». Их отрицательное значение указывается в скобках:

Выявленные еще до подписания отчета отрицательные чистые активы, можно поправить. Для этого нужно:

провести переоценку активов;

предоставить компании дополнительные средства от учредителей;

уменьшить уставный капитал, если это возможно.

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3. Проверьте дебиторскую задолженность

Несмотря на то, что дебиторская задолженность, то есть задолженность перед компанией, является активом, большое значение этого показателя может свидетельствовать о неэффективной работе компании.

Получается, что деньги компании изъяты из оборота, а могли бы участвовать в производственном процессе.

Анализ этого показателя нужен, чтобы принимать управленческие решения на перспективу: изменение договорных условий с контрагентами, работа с юристами компании по сокращению сроков взыскания задолженности с покупателей и т.д.

В бухгалтерском балансе дебиторскую задолженность можно посмотреть в строке 1230.

В этом примере в балансе хорошо видно, что дебиторская задолженность за последний отчетный год увеличилась почти в 2 раза, причем рост выручки совсем незначительный. Такая ситуация свидетельствует о большом оттоке денежных средств из текущего оборота компании, возможно, плохой работе юридического отдела.

Вот здесь ситуация стабильна и не вызывает вопросов:

4. Оцените кредиторскую задолженность

В отличие от дебиторской, кредиторская задолженность — это пассив организации, это та сумма, которую компания должна в будущем заплатить, например, поставщикам, банкам и другим кредиторам.

В бухгалтерском балансе кредиторка разделяется на краткосрочную (до 1 года) и долгосрочную (более 1 года, звучит в балансе как долгосрочные обстоятельства) и ее можно посмотреть в следующих строках (для долгосрочной выделен весь раздел 4):

Большая закредитованность может помешать компании получить новые заемные средства от банка. Поэтому руководитель должен учитывать, как этот показатель отразится на дальнейших планах работы.

5. Проведите финансовый анализ

По предварительной бухгалтерской отчетности рекомендуем руководителю также провести и финансовый анализ компании. Сделать это можно и самостоятельно, но лучше обратиться к профессионалам.

Эксперты DAS Group не только проведут расчет экономических показателей, но и помогут их исправить, с помощью внесения законных изменений в бухгалтерскую отчетность.

Особое внимание уделите расчетам рентабельности (как продаж, так и активов) и платежеспособности.

С помощью такого анализа руководитель сможет сделать выводы о финансовом положении компании и изучить динамику работы. Ведь понимание состояния бизнеса становится основным постулатом, чтобы принимать решения, которые способствуют развитию компании.

Как составить и сдать бухгалтерскую отчетность без проблем и последствий

Мы рассказали про основные показатели, на которые руководителю нужно обратить внимание перед тем, как подписывать бухгалтерскую отчетность. Но если у вас нет времени, на то, чтобы погружаться в тонкости учета или показатели в отчете вызывают сомнения — делегируйте подготовку отчетности профессионалам DAS Group.

Эксперт DAS Group поможет проверить данные бухгалтерского учета, совместно с вашим бухгалтером закроет все проблемные места, соберет и подаст отчетность в налоговую, а также будет сопровождать, если возникнут запросы от ФНС.

Если делегировать составление и сдачу годовой отчетности профессионалам, вы не просто сэкономите время, но и получите гарантированно качественный результат. Так вы не будете рисковать получить отказ во внешнем финансировании — от инвесторов или банков. Вам не придется переживать, что контрагенты прекратят сотрудничество с вашей компанией из-за плохих показателей в балансе и сможете уберечь бизнес от ликвидации.

Кроме того, грамотно составленная отчетность дает ясное понимание текущей финансовой ситуации в компании. Вы сможете определить тонкие места в бизнесе, понять, насколько эффективно распределяются ресурсы и работают подразделения. Это позволяет принять качественные управленческие решения, которые способствуют развитию бизнеса, а не приносят проблемы с контролирующими органами, контрагентами и инвесторами.

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