Контроль за ведением воинского учета и штрафы в 2024 году

В прошлом году увеличили штрафы за нарушения в сфере воинского учета. Контроль за его ведением усиливается: многие организации ожидают проверок военкомата уже в ближайшее время. Рассказываем, как проходят проверки и какие есть штрафы.

Кто и как контролирует ведение воинского учета в организациях

Прийти к работодателю с проверкой могут разные органы в рамках разных контрольных мероприятий. Среди них (п. 33 Положения о воинском учете, утверждено постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719):

Центральные органы военного управления, штабы военных округов и военкоматы субъектов. Они проводят комплексные проверки подчиненных военкоматов, в рамках которых могут проверить и отдельные организации. В такой ситуации руководителя организации уведомят о проверке за 5 рабочих дней до ее начала (п. 56 «Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета», утверждена приказом Минобороны от 22.11.2021 № 700).

Военкоматы и органы МСУ. Они ежегодно проверяют организации, в которых работают или учатся более 500 человек. Если сотрудников меньше, проверки проводят раз в 3 года. О проверке уведомят заранее: не позднее 31 декабря года, который предшествует году, когда ее проведут (п. 57 «Инструкции об организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета», утверждена приказом Минобороны от 22.11.2021 № 700).

Проверяющие комплексно оценивают мероприятия и документы работодателя в сфере воинского учета. В ходе проверки они должны найти ответы на следующие вопросы (п. 3 Порядка из Приложения № 1 к «Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях» (п. 11), утверждены Генштабом ВС 11.07.2017):

по всем ли сотрудникам, которые являются военнообязанными и призывниками, работодатель ведет воинский учет;

насколько качественно работодатель ведет воинский учет, а именно как он организован;

достоверна ли информация в карточках сотрудников, подлежащих воинскому учету;

содействует ли работодатель тому, чтобы сотрудники исполняли свои обязанности в сфере воинского учета.

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Как проводят проверку и фиксируют ее результаты

Проверку проводят по алгоритму, который указан в порядке из Приложения № 1 к «Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях» (п. 11).

Шаг 1. Оценивают, как организован воинский учет

На этом этапе работодателю нужно получить оценку «удовлетворительно». Это возможно, если работодатель выполнил все требования:

организовал воинский учет в соответствии с законодательством о воинской обязанности и военной службе;

разработал все документы в сфере воинского учета;

выполнил спланированные мероприятия в сфере воинского учета минимум на 70%;

провел ежегодную сверку с военкоматом.

Если требования не выполнены, проверяющие поставят оценку «неудовлетворительно».

Шаг 2. Проверяют сведения в карточках по форме № 10

На этом шаге оценивают, как работодатель ведет карточки лиц, подлежащих воинскому учету. В частности, есть ли у него карточки, которые содержат:

нарушения требований их ведения и хранения;

сведения, противоречащие документам воинского учета сотрудников.

Работодателю нужно получить одну из оценок:

Оценка Условия получения оценки «отлично» У работодателя нет таких карточек с нарушениями «хорошо» У работодателя есть такие карточки с нарушениями, но их количество не превышает 5% от числа проверенных «удовлетворительно» У работодателя есть такие карточки с нарушениями, но их количество составляет от 5% до 10% от числа проверенных

Если работодатель не выполнил требования на одну из этих оценок, проверяющие зафиксируют неудовлетворительный результат.

Шаг 3. Выставляют финальную оценку

Ее формируют исходя из совокупности двух предыдущих оценок:

Оценка на шаге 1 Оценка на шаге 2 Итоговая оценка «удовлетворительно» «отлично» «отлично» «удовлетворительно» «хорошо» «хорошо» «удовлетворительно» «удовлетворительно» «удовлетворительно»

В остальных случаях ведение воинского учета будет оценено неудовлетворительно.

Шаг 4. Фиксируют результаты

Результаты проверки фиксируют в одном из двух документов:

в журнале проверок осуществления воинского учета по форме из приложения № 29 к Инструкции, утв. приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700. Журнал нужно зарегистрировать, пронумеровать, прошнуровать, опечатать и заверить подписью руководителя. Важно: графу 4 заполняет организация.

в акте, который составляют по результатам проверки. В таком случае в журнале проставляют отметку о наличии такого акта, хранить его необходимо минимум 5 лет.

Как заполнять карточки по форме № 10 и какие документы по воинскому учету должны быть в компании, подскажут специалисты DAS Group. Записывайтесь на консультацию: наши эксперты подготовят исчерпывающие ответы на самые сложные вопросы.

Какие штрафы за нарушения в сфере воинского учета действуют в 2024 году

В 2024 году к административной ответственности привлекают за такие нарушения:

в военкомат или орган МСУ не представлены списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет (ст. 21.1 КоАП);

сотрудника не уведомили о том, что ему пришла повестка, или не предоставили ему возможность явиться по ней в военкомат (ст. 21.2 КоАП).

По обоим составам штрафы будут одинаковыми: от 350 000 до 400 000 рублей для организаций и от 40 000 до 50 000 рублей для их должностных лиц.

Также должностное лицо привлекут к ответственности, если оно не представило или представило слишком поздно сведения, которые необходимы для ведения воинского учета (ст. 21.4 КоАП). Ему придется заплатить штраф до 50 000 рублей.

Обратите внимание: есть и те штрафы, которые напрямую не относятся к воинскому учету, но о которых работодателям важно знать. Например, это касается штрафов за нарушения в области мобилизационной подготовки и мобилизации (ч. 1 ст. 19.38 КоАП). Работодателя могут привлечь к ответственности, если он:

не обеспечил оповещение и явку сотрудников, подлежащих призыву по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части;

не содействовал организации оповещения сотрудников и их явки.

За такое нарушение штрафы будут еще строже: от 400 000 до 500 000 рублей для организаций и от 60 000 до 80 000 рублей для должностных лиц.

Профессионалы компании Das Group предоставляют подробные консультации по ведению воинского учета в организации и помогают оформить все необходимые документы в военкомат. Также специалисты оказывают помощь и в решении других вопросов, которые связаны с кадровым делопроизводством.

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