Как на ЕСХН учесть получение субсидии на развитие сельского хозяйства

Развитие сельского хозяйства сегодня — одно из приоритетных направлений государства. Для этого сельхозпредприятиям оказывается поддержка из бюджета в виде льготного кредитования, различных грантов, субвенций, субсидий. Рассказываем, как плательщикам ЕСХН учитывать полученные субсидии.

Субсидии на развитие сельского хозяйства

Субсидии в сельском хозяйстве — это бюджетные средства, которые предоставляют сельхозтоваропроизводителям для стимулирования производства и компенсации части их расходов.

Например, целью субсидии может быть возмещение трат на приобретение удобрений, дотации на производство сельхозпродукции, на поддержку племенного животноводства и т.п.

Субсидии сельхозпредприятиям — это средства целевого финансирования. Порядок их предоставления из федерального бюджета ежегодно утверждает Правительство, а субсидирование из региональных и местных бюджетов регулируют органы власти на уровне субъектов РФ и муниципалитетов.

Получатели субсидий — это занимающиеся производством сельхозпродукции юрлица, КФХ, ИП.

Учет субсидий на ЕСХН

Применять налоговый спецрежим ЕСХН могут компании и ИП, которые соответствуют критериям, указанным в ст. 346.2 НК.

В частности, доля от реализации сельхозпродукции собственного производства или оказания услуг сельхозтоваропроизводителям должна составлять в общем доходе не менее 70%.

Ставка налога составляет 6%, но в регионах она может быть дифференцированной от 0% до 6%.

Облагаемая база по ЕСХН — разница между доходами и расходами.

Облагаются ли ЕСХН субсидии на развитие сельского хозяйства

Определяя налоговую базу по ЕСХН, налогоплательщики не учитывают поступления, указанные в закрытом перечне ст. 251 НК.

Целевые поступления, к которым относятся субсидии, освобождены от налогообложения только в отношении управляющих компаний (на финансирование ремонтов жилых домов) и некоммерческих компаний (НКО) (пп. 14 п. 1, п. 2 ст. 251 НК).

Сельхозпроизводители, которые платят ЕСХН, к НКО и УК не относятся, поэтому субсидии на развитие сельхоздеятельности, нужно учитывать при расчете налоговой базы по правилам главы 26.1 НК (письмо Минфина от 15.03.2016 № 03-11-11/14239).

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Как учитывать субсидии плательщикам ЕСХН

В налоговом учете субсидии на сельскохозяйственное развитие включают в состав внереализационных доходов на дату их получения (п. 5 ст. 346.5 НК).

Например: 25.04.2024 плательщик ЕСХН получил субсидию на приобретение средств защиты сельскохозяйственных растений в размере 300 тыс. руб. Включить в состав доходов он должен всю сумму субсидии на дату ее получения, то есть — 25.04.2024.

Если же сельхозпредприятие получило субсидию в рамках закона о развитии малого и среднего бизнеса от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 12.12.2023), средства господдержки отражают в учете так:

Включают в состав внереализационных доходов в размере затрат, произведенных за счет этой субсидии. Сделать это нужно в течение двух налоговых периодов с даты получения.

Если на конец второго налогового периода часть средств субсидии остается неиспользованной, ее остаток в полном объеме учитывают в составе внереализационных доходов этого периода.

Эти правила действуют в случаях, когда:

Субсидию получили, а затем использовали ее для оплаты расходов.

Сначала произвели расходы за свой счет, а после получили субсидию на их возмещение. В этом случае субсидия включается в доходы в сумме оплаченных в том же периоде расходов.

При нарушении условий получения целевых средств субсидия единовременно включается в доходы периода, в котором возникло нарушение.

Бухучет субсидий на развитие сельского хозяйства

Средства государственной поддержки отражают на счете 86 «Целевое финансирование». Оборот по кредиту счета 86 — это выделенные субсидии, а оборот по дебету — их использование в соответствии со сметой. Учет на счете 86 ведется по видам полученных субсидий.

Основные проводки, которые отражают получение и использование субсидий в сельском хозяйстве:

Дебет Кредит Содержание 51 86 На расчетный счет поступила субсидия 86 91.1 Субсидия учтена в составе прочих доходов

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