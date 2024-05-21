Как на ЕСХН учесть получение субсидии на развитие сельского хозяйства

Субсидии на развитие сельского хозяйства
Субсидии в сельском хозяйстве — это бюджетные средства, которые предоставляют сельхозтоваропроизводителям для стимулирования производства и компенсации части их расходов.
Например, целью субсидии может быть возмещение трат на приобретение удобрений, дотации на производство сельхозпродукции, на поддержку племенного животноводства и т.п.
Субсидии сельхозпредприятиям — это средства целевого финансирования. Порядок их предоставления из федерального бюджета ежегодно утверждает Правительство, а субсидирование из региональных и местных бюджетов регулируют органы власти на уровне субъектов РФ и муниципалитетов.
Получатели субсидий — это занимающиеся производством сельхозпродукции юрлица, КФХ, ИП.
Учет субсидий на ЕСХН
Применять налоговый спецрежим ЕСХН могут компании и ИП, которые соответствуют критериям, указанным в ст. 346.2 НК.
В частности, доля от реализации сельхозпродукции собственного производства или оказания услуг сельхозтоваропроизводителям должна составлять в общем доходе не менее 70%.
Ставка налога составляет 6%, но в регионах она может быть дифференцированной от 0% до 6%.
Облагаемая база по ЕСХН — разница между доходами и расходами.
Облагаются ли ЕСХН субсидии на развитие сельского хозяйства
Определяя налоговую базу по ЕСХН, налогоплательщики не учитывают поступления, указанные в закрытом перечне ст. 251 НК.
Целевые поступления, к которым относятся субсидии, освобождены от налогообложения только в отношении управляющих компаний (на финансирование ремонтов жилых домов) и некоммерческих компаний (НКО) (пп. 14 п. 1, п. 2 ст. 251 НК).
Сельхозпроизводители, которые платят ЕСХН, к НКО и УК не относятся, поэтому субсидии на развитие сельхоздеятельности, нужно учитывать при расчете налоговой базы по правилам главы 26.1 НК (письмо Минфина от 15.03.2016 № 03-11-11/14239).
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Как учитывать субсидии плательщикам ЕСХН
В налоговом учете субсидии на сельскохозяйственное развитие включают в состав внереализационных доходов на дату их получения (п. 5 ст. 346.5 НК).
Например: 25.04.2024 плательщик ЕСХН получил субсидию на приобретение средств защиты сельскохозяйственных растений в размере 300 тыс. руб. Включить в состав доходов он должен всю сумму субсидии на дату ее получения, то есть — 25.04.2024.
Если же сельхозпредприятие получило субсидию в рамках закона о развитии малого и среднего бизнеса от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 12.12.2023), средства господдержки отражают в учете так:
Включают в состав внереализационных доходов в размере затрат, произведенных за счет этой субсидии. Сделать это нужно в течение двух налоговых периодов с даты получения.
Если на конец второго налогового периода часть средств субсидии остается неиспользованной, ее остаток в полном объеме учитывают в составе внереализационных доходов этого периода.
Эти правила действуют в случаях, когда:
Субсидию получили, а затем использовали ее для оплаты расходов.
Сначала произвели расходы за свой счет, а после получили субсидию на их возмещение. В этом случае субсидия включается в доходы в сумме оплаченных в том же периоде расходов.
При нарушении условий получения целевых средств субсидия единовременно включается в доходы периода, в котором возникло нарушение.
Бухучет субсидий на развитие сельского хозяйства
Средства государственной поддержки отражают на счете 86 «Целевое финансирование». Оборот по кредиту счета 86 — это выделенные субсидии, а оборот по дебету — их использование в соответствии со сметой. Учет на счете 86 ведется по видам полученных субсидий.
Основные проводки, которые отражают получение и использование субсидий в сельском хозяйстве:
Дебет
Кредит
Содержание
51
86
На расчетный счет поступила субсидия
86
91.1
Субсидия учтена в составе прочих доходов
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