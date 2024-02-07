Голливудская бухгалтэрия: 5 типажей бухгалтера в кино и мультфильмах

Провели день за просмотром фильмов и разобрались, какими кинематограф показывает бухгалтеров. Похожи ли наши герои на реальных специалистов по бухучету? Решать вам.

Отгадайте персонажа по описанию.

Каждый ее день начинался одинаково: прийти рано, обложиться бумагами, сгорбиться над отчетами и тайно ждать, когда красавчик начальник обратит на нее внимание. Так проходили годы жизни и заодно годы сериала. Успели отгадать героиню?

Это же…Катя Пушкарева из «Не родись красивой». Изначально она была секретарем, а позже взяла больше задач: в том числе бухгалтерских.

Катя — идеальный пример стереотипного кино-бухгалтера. Это такой приросший к стулу человек с кривой осанкой и обязательно в очках. К счастью, не во всех фильмах все так однозначно. Впереди вас ждут менее стереотипные типы бухгалтеров в кинематографе.

Чтобы читать материал было веселее, советуем включить фоном этот трек:

Тип 1. Сильный и независимый бухгалтер

Герой: Шурочка из фильма «Служебный роман», 1977

Крылатая фраза: «Сдаем деньги!».

Перед нами бухгалтер гиперактивный. Кажется, Шурочке интереснее собирать по 50 копеек на дни рождения и похороны, находить бесплатные путевки для коллег и сплетничать. Все что угодно, только бы не сидеть за бумагами.

Целеустремленная женщина, как бухгалтер — очень ответственна и суетлива. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут задвинуть обратно.

Шурочка успевает следить за всем и вся. Любит читать нотации, по характеру немного стерва. Кто узнал себя?

Герой: Анджела Мартин из сериала «Офис», 2005–2013

Крылатая фраза: «Это бумага, которую я метала в вас».

Анджела Мартин — главбух с холодным сердцем и 12 кошками. А еще она глава партийного комитета по планированию и офицер безопасности. Анджела часто критикует коллег и остальных людей, но только не себя. К концу сериала она все же становится душкой, начинает проявлять эмоции и эмпатию к другим (похвально).

Ее образ — высокомерная и грубая, но знающая свое дело на все сто. Раздражается каждый раз, когда кто-то неправильно заполняет документы. Подумаешь, подпись не на той странице договора…

Тип 2. Бухгалтер-ленивец

Герой: Ленивец Блиц из мультфильма «Зверополис», 2016

Крылатая фраза: «Медленно... но верно. Уже... почти... закончил...».

Ленивец Блиц — амбассадор неспешности и постулата «пусть весь мир подождет». Комичен и ужасно медлителен. Чтобы поставить печать в документ, ему понадобится 1.. 2.. 3… мы устали ждать, так что скажем «много минут». Ну а куда спешить?

Работа с документами может идти медленно, когда бумаг в компании слишком много. Dbrain автоматизирует работу с первичкой и освобождает время бухгалтеров для более важных задач.

Герой: Кевин Малоун из сериала «Офис»

Крылатая фраза: «Я немного глуховат... Может быть, это от того, что я всегда слушаю громкую музыку. Или может быть, от того, что на меня часто кричат».

Кевин ленив, медлителен, наивен, дружелюбен. Любит поесть, часто допускает ошибки и говорит не в тему. Не отличается особой сообразительностью, но иногда не так глуп, как хочет казаться. Кажется, всю философию Кевина можно уместить в одну фразу: не делаем лишних телодвижений, чтобы сэкономить энергию. И в чем он не прав?

Распознали первичку, пока бухгалтер ходил за водичкой Представьте, что на вашем рабочем столе есть папка, куда можно закинуть накладную, а она сама распознается и отправится в нужную систему. За секунды. Представили? А мы сделали Попробовать

Тип 3. Мафиозный бухгалтер

Герой: Бухгалтер Стелла из фильма «Рок-н-рольщик», 2008

Крылатая фраза: «Если учесть, что мы женаты по расчету, я просчиталась».

Крайне одаренная, финансово креативная и статная женщина. Когда Стелле наскучила спокойная жизнь в достатке, она решила искать опасные приключения и стала…бухгалтером у российского олигарха. У него она начала разрабатывать финансовые схемы на миллионы долларов.

Жизнь этого типа бухгалтера — не бумажки в офисе, а криминал, ежедневные замесы, скандалы, интриги и расследования. Хочется спросить: кто?

Герой: Джонатан Марвел из фильма «Успеть до полуночи», 1988

Крылатая фраза: «Боже мой, я не могу путешествовать с вами. Вы превращаете все в адское забавное шоу».

Джонатан Марвел — нервный и привередливый бухгалтер. Его жизнь превращается в опасные приключения, когда он становится объектом охоты из-за связи с мафией. У Джонатана есть важная информация для правительства, и его хотят доставить для дачи показаний в суд на другом конце Америки.

Типаж этого бухгалтера таков: мужчина средних лет, перфекционист, предан своей работе, но немного душнила. Он случайно не Дева по гороскопу?

Герой: Юрист Саши Белого из сериала «Бригада», 2002

Крылатая фраза: «Я от Белова. У меня назначена встреча» (после этого его никто не видел).

Интеллигентный и воспитанный юрист на стиле. По совместительству — бухгалтер знаменитого бандита Саши Белого. Роль, правда, не очень большая. Отчаянного главбуха посылают к бизнесмену Лапшину, но в подворотне его ждут бандиты, которые пришли не разговоры разговаривать. Наш герой попадает в больницу с множественными переломами. Интересно, в его конторе есть ДМС?

Тип 4. Бухгалтер–гений

Герой: Кристиан Вольф из фильма «Расплата», 2016

Крылатая фраза: «Тайна в том, чтобы найти что-то, что тебе нравится, и просто делать это».

Кристиан Вольф — гениальный бухгалтер с аутизмом, который к тому же умеет прекрасно драться и стрелять. Он мягкий, пунктуальный и имеет особый взгляд на мир. Внешне ничем не примечателен, но хорош во всем, что связано с цифрами. Это замечают агенты из правительства и преступные группировки. Последние предлагают Кристиану перейти на сторону зла и стать решателем финансовых проблем в «темных» организациях.

Герой: Энди Дюфрейн из фильма «Побег из Шоушенка», 1994

Крылатая фраза: «Надежда — это хорошее дело, а хорошие дела не умирают».

Всем известная история гениального побега из тюрьмы Шоушенк, где в главной роли оказался бухгалтер Энди Дюфрейн. В условиях заточения он применяет свои блестящие математические и аналитические способности: работает бухгалтером и приносит пользу тюремной администрации. Умный, спокойный, добросердечный человек с большой надеждой на светлое будущее (иди обниму).

Тип 5. Бухгалтер-скромник

Герой: Василий Степанович Ласточкин из сериала «Мастер и Маргарита», 2005

Крылатая фраза: «Сдачи что ли нету?».

Ласточкин — скромный, ответственный и добросовестный бухгалтер с тридцатилетним стажем за плечами. Он работает в театре Варьете, в котором происходит злополучный сеанс черной магии. Когда Ласточкин привозит выручку с представления в финзрелищный сектор (да, и такое было раньше), деньги внезапно превращаются в «пачки канадских долларов, латвийских лат и английских фунтов…», а самого бухгалтера арестовывают. Упс.

Герой: Альберт Бреннеман из фильма «Метод Хитча», 2005

Крылатая фраза: «Я консультант по налогам, один из немногих. Мелкая сошка».

Неловкий и неуверенный в себе Альберт, который живет работой, влюбляется в одну из самых красивых и богатых девушек Нью-Йорка. За помощью бедняга обращается к профессиональному ловеласу, которого играет Уилл Смит. И начинается перевоплощение из робкого главбуха в «настоящего гуру цифер любви»

Бонус. Бухгалтер Ириш

Юмор про бухгалтеров добрался до соцсетей. Блогер Павлик Водолей снимает скетчи про типичных бухгалтеров.

Крылатая фраза: «На каком основании, Ириш, я вот это должна терпеть?».

Героинями его роликов стали две женщины из «бухгалтэрии» — Ирина и Марина, которые постоянно разговаривают по телефону и жалуются друг другу на проблемы в работе и личной жизни. Видео с парнем в парике и накрашенными губами, который косплеит типичных бухгалтеров, завирусилось настолько, что превратилось в мини-сериал.

Девочка, документики нам принеси, мы в налоговую едем. Рассказываем на реальном кейсе об еще одном бухгалтере в нашем ТГ-канале.

Распознали первичку, пока бухгалтер ходил за водичкой Представьте, что на вашем рабочем столе есть папка, куда можно закинуть накладную, а она сама распознается и отправится в нужную систему. За секунды. Представили? А мы сделали Попробовать

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