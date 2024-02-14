Создайте умного бухгалтер-бота за час (ладно, два): пошаговая инструкция

Когда зп? Где искать договор? Бот ответит за вас на любые вопросы сотрудников, пока вы сосредоточены на более важных задачах.

Если бы бухгалтерам платили за каждый вопрос от сотрудников компании, который можно загуглить, найти на гугл-диске или в конце концов запомнить (с пятого раза-то!), они были бы миллионерами. Подскажете, кстати, какие документы нужны для устройства самозанятого?

Предлагаем вам решить эту проблему элегантно и быстро. Мы — по шагам рассказываем и показываем, как за 60 минут без кода и прочих технических сложностей создать бота, который ответит на любой вопрос. Вы — следуете инструкции, свободно выдыхаете и говорите нам спасибо.

Если столкнётесь с трудностями на любом из шагов — пишите в комментарии. Подскажем, что делать. Если у вас в компании есть разработчики или другие технические специалисты, можете попросить помощи у них. Они могут справиться быстрее

Подождите, это что, придется писать код

Нет. Мы будем делать бота с помощью no-code платформы Botpress. От вас потребуется только одна вещь — подготовить список вопросов, с которыми к вам обычно приходят, и написать на них ответы. Да, это займет какое-то время. Зато потом вам больше никогда не придется отвечать на эти вопросы в личке. Оно того стоит.

Этап 1. Делаем первые шаги в Botpress

Шаг 1. Заходим в Botpress и регистрируемся. Все бесплатно. Создаем бота, нажимая кнопку «Create chatbot».

Шаг 2. Попадаем в окно студии. Выбираем «Start from scratch» (начать с нуля).

Шаг 3. Жмём кнопку «Use Template» (использовать шаблон).

Шаг 4. Попадаем в рабочее поле Botpress. Видим 2 опции — старт и конец. Это называется ноды (nodes). Между стартом и концом мы будем вставлять еще ноды, которые и станут нашим сценарием работы бота.

Этап 2. Учим бота отвечать коллегам на «горящие» вопросы

Шаг 1. Начнем с простого: сделаем приветственное сообщение для коллег. Это чтобы они заходили в бот и сразу видели приветствие, а не пустоту. Нажимаем в ноде на значок текста и пишем туда первое сообщение, которое увидит ваш коллега. Например: «Привет! Это бот-бухгалтер».

Шаг 2. В правом нижнем углу экрана есть эмулятор (понимаем, сложно). В нем можно после каждого действия проверять, работает ли бот. А можно не тратить на это время и проверить только в конце.

Шаг 3. Создаем новую ноду. Для этого нажимаем на серую точку справа от ноды с приветствием и выбираем «Standard Node».

Шаг 4. Эта новая нода будет просить человека задать вопрос и сразу отвечать на него. Но для начала давайте наведем немного красоты.

Нажимаем два раза на название «Standard1» и переименовываем ноду в «Вопрос». А соседнюю ноду с надписью «Add_Stuff_Here» можем переименовать в «Приветствие».

Технически это ни на что не влияет, но вам так будет понятнее, какая нода за что отвечает.

Шаг 5. Итак, мы хотели, чтобы человек мог задать нам вопрос. Для этого в ноде «Вопрос» нажмите кнопку «+Add Card». Слева у вас появится список карточек.

Шаг 6. Найдите карточку «Raw Input». Нажмите на нее — она добавится в ноду. Эта карточка позволяет пользователю писать любой текст вам в ответ. Например, вопросы про бухгалтерию)

Шаг 7. Нажмите на карточку «Raw Input» и справа в поле «Question to ask the user» впишите любую фразу, которая даст пользователю понимание, что он может задать вопрос. Напишите, например, «Какой у тебя вопрос?» или «Задайте ваш вопрос».

Шаг 8. Здесь же ищем поле «Select/Create variable» и вводим переменную «question». Так бот будет понимать, что здесь ему будут задавать вопросы.

Шаг 9. Добавляем в эту же ноду еще одну карточку. Нажимаем «+Add Card» в ноде «Вопрос» и выбираем карточку «Query Knowledge Bases». Это добавит базу знаний, которой пока нет. Но скоро будет.

Шаг 10. Нажимаем на карточку «Query Knowledge Bases» и вводим в поле «Query» конструкцию [[workflow.question]]*. Можете текст просто скопировать отсюда. Только без точки!

*В коде квадратные двойные скобки заменяем на двойные фигурные, иначе конструкция не будет работать — прим. редактора.

Отлично, большая часть работы уже проделана. Пока отвлечемся от бота и пойдем делать базу знаний, из которой бот будет забирать ответы на вопросы.

8 способов помочь природе, когда ты бухгалтер Забирайте эко-памятку от компании Dbrain.io и лесной белки Подушним за природу от души, чтобы вы нашли удобный вам способ стать экологичнее! Готовы? Оставляйте e-mail куда прислать мануал: Отправить

Этап 3. Создаем базу знаний

Шаг 1. В рабочем пространстве нажимаем на иконку книжки.

Шаг 2. Видим, что есть много способов загрузить базу знаний. Можно загрузить PDF, вордовский документ и что угодно еще.

Мы обычно выбираем вариант «Rich Text» — у вас откроется редактор, куда вы можете просто закинуть текстом вопросы и ответы на них.

Сейчас мы напишем несколько вопросов и ответов для примера. Нажимаем на иконку «Rich Text».

Шаг 3. Попадаем в редактор и вводим вопросы и ответы. Мы для примера ввели три вопроса-ответа. В вашей базе знаний их может быть бесконечное число. Мы советуем добавить туда максимально возможное количество вопросов, которые вам обычно задают.

Шаг 4. Идем в эмулятор, чтобы проверить, работает ли бот и отвечает ли на вопросы. Ура, работает!

Обратите внимание, что мы спросили у бота «когда зп», а не «когда будет зарплата?» Бот умный и может понять, что у него спрашивают, даже если формулировка не совпадает с формулировкой в базе знаний.

Этап 4. Доделываем сценарий бота

Мы научили бота отвечать на вопросы. Но если человек задаст ему вопрос и получит ответ, бот завершит диалог. А вдруг у человека несколько вопросов? Давайте добавим возможность задать еще вопрос.

Шаг 1. Создаем новую ноду. Нажимаем на серую точку справа от ноды «Вопрос» и выбираем «Standard Node».

Шаг 2. Нажимаем «+Add Card» и выбираем карточку «Single Choice». Это позволит нам спросить у человека, есть ли у него еще вопросы, и он сможет выбрать либо «да», либо «нет».

Шаг 3. Нажимаем на карточку «Single Choice» и справа в поле «Question to ask the user» вписываем «У тебя есть еще вопрос?», или «Остались вопросы?», или «Хотите спросить что-то еще?»

Шаг 4. Там же в поле «Сhoices» добавляем варианты «Да» и «Нет».

Шаг 5. Проверяем, работает ли наш бот. Идем в эмулятор и видим, что работает.

Если нет — пройдитесь по инструкции еще раз. Возможно, вы что-то пропустили.

Шаг 6. Если человек выбрал «Да», бот должен попросить его задать вопрос. Для этого мы жмем серую точку справа от «Да» и тянем линию до левого бока карточки «Вопрос».

Если человек выбрал «Нет», бот должен завершить диалог. Для этого мы жмем серую точку справа от «Нет» и тянем линию к ноде «End».

Этап 5. Бот готов. Осталось перенести его в Telegram (это сильно легче)

Шаг 1. Заходим в Botpress в поле «Integrations».

Шаг 2. Нажимаем на вкладку «Browse in Hub» и выбираем Телеграм.

Шаг 3. Добавляем интеграцию. У нас просят токен от бота. Берем его в BotFather. Если не умеете создавать ТГ–ботов и находить токены, посмотрите минутное видео из интернетов:

Шаг 4. После того как вы получили токен и ввели его в Botpress, обязательно нажмите переключатель «Enable integration», чтобы он стал синеньким (справе сверху) и нажмите кнопку «Save configuration» (сохранить).

Шаг 5. Возвращаемся в нашу рабочую доску с нодами и нажимаем вверху синюю кнопку «Publish».

Шаг 6. Идем в Telegram и тестируем бота. Работает!

Поздравляем! Если вы дошли до этого шага, это безусловная победа. Теперь вы можете делиться своим ТГ–ботом с коллегами и просить их задавать вопросы туда, а не вам, когда у вас горит отчетный период.

Важно: если сотрудник задал вопрос и не получил ответ, значит вы не внесли такой вопрос в базу знаний. Предупредите людей об этом. Пусть сотрудник пришлет вопрос вам — вы внесете его в базу знаний, нажмете кнопку «Опубликовать» в Botpress и снова будете наслаждаться тишиной в рабочих чатах.

С вами был Dbrain и инструкция о том, как облегчить рабочие будни. Можем разгрузить вас еще больше и автоматизировать работу с первичной документацией. Оставьте заявку.

Распознали первичку, пока бухгалтер ходил за водичкой Представьте, что на вашем рабочем столе есть папка, куда можно закинуть накладную, а она сама распознается и отправится в нужную систему. За секунды. Представили? А мы сделали Попробовать

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