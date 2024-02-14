Создайте умного бухгалтер-бота за час (ладно, два): пошаговая инструкция

Если бы бухгалтерам платили за каждый вопрос от сотрудников компании, который можно загуглить, найти на гугл-диске или в конце концов запомнить (с пятого раза-то!), они были бы миллионерами. Подскажете, кстати, какие документы нужны для устройства самозанятого?
Предлагаем вам решить эту проблему элегантно и быстро. Мы — по шагам рассказываем и показываем, как за 60 минут без кода и прочих технических сложностей создать бота, который ответит на любой вопрос. Вы — следуете инструкции, свободно выдыхаете и говорите нам спасибо.
Если столкнётесь с трудностями на любом из шагов — пишите в комментарии. Подскажем, что делать. Если у вас в компании есть разработчики или другие технические специалисты, можете попросить помощи у них. Они могут справиться быстрее
Подождите, это что, придется писать код
Нет. Мы будем делать бота с помощью no-code платформы Botpress. От вас потребуется только одна вещь — подготовить список вопросов, с которыми к вам обычно приходят, и написать на них ответы. Да, это займет какое-то время. Зато потом вам больше никогда не придется отвечать на эти вопросы в личке. Оно того стоит.
Этап 1. Делаем первые шаги в Botpress
Шаг 1. Заходим в Botpress и регистрируемся. Все бесплатно. Создаем бота, нажимая кнопку «Create chatbot».
Шаг 2. Попадаем в окно студии. Выбираем «Start from scratch» (начать с нуля).
Шаг 3. Жмём кнопку «Use Template» (использовать шаблон).
Шаг 4. Попадаем в рабочее поле Botpress. Видим 2 опции — старт и конец. Это называется ноды (nodes). Между стартом и концом мы будем вставлять еще ноды, которые и станут нашим сценарием работы бота.
Этап 2. Учим бота отвечать коллегам на «горящие» вопросы
Шаг 1. Начнем с простого: сделаем приветственное сообщение для коллег. Это чтобы они заходили в бот и сразу видели приветствие, а не пустоту. Нажимаем в ноде на значок текста и пишем туда первое сообщение, которое увидит ваш коллега. Например: «Привет! Это бот-бухгалтер».
Шаг 2. В правом нижнем углу экрана есть эмулятор (понимаем, сложно). В нем можно после каждого действия проверять, работает ли бот. А можно не тратить на это время и проверить только в конце.
Шаг 3. Создаем новую ноду. Для этого нажимаем на серую точку справа от ноды с приветствием и выбираем «Standard Node».
Шаг 4. Эта новая нода будет просить человека задать вопрос и сразу отвечать на него. Но для начала давайте наведем немного красоты.
Нажимаем два раза на название «Standard1» и переименовываем ноду в «Вопрос». А соседнюю ноду с надписью «Add_Stuff_Here» можем переименовать в «Приветствие».
Технически это ни на что не влияет, но вам так будет понятнее, какая нода за что отвечает.
Шаг 5. Итак, мы хотели, чтобы человек мог задать нам вопрос. Для этого в ноде «Вопрос» нажмите кнопку «+Add Card». Слева у вас появится список карточек.
Шаг 6. Найдите карточку «Raw Input». Нажмите на нее — она добавится в ноду. Эта карточка позволяет пользователю писать любой текст вам в ответ. Например, вопросы про бухгалтерию)
Шаг 7. Нажмите на карточку «Raw Input» и справа в поле «Question to ask the user» впишите любую фразу, которая даст пользователю понимание, что он может задать вопрос. Напишите, например, «Какой у тебя вопрос?» или «Задайте ваш вопрос».
Шаг 8. Здесь же ищем поле «Select/Create variable» и вводим переменную «question». Так бот будет понимать, что здесь ему будут задавать вопросы.
Шаг 9. Добавляем в эту же ноду еще одну карточку. Нажимаем «+Add Card» в ноде «Вопрос» и выбираем карточку «Query Knowledge Bases». Это добавит базу знаний, которой пока нет. Но скоро будет.
Шаг 10. Нажимаем на карточку «Query Knowledge Bases» и вводим в поле «Query» конструкцию [[workflow.question]]*. Можете текст просто скопировать отсюда. Только без точки!
*В коде квадратные двойные скобки заменяем на двойные фигурные, иначе конструкция не будет работать — прим. редактора.
Отлично, большая часть работы уже проделана. Пока отвлечемся от бота и пойдем делать базу знаний, из которой бот будет забирать ответы на вопросы.
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Подушним за природу от души, чтобы вы нашли удобный вам способ стать экологичнее!
Готовы? Оставляйте e-mail куда прислать мануал:
Этап 3. Создаем базу знаний
Шаг 1. В рабочем пространстве нажимаем на иконку книжки.
Шаг 2. Видим, что есть много способов загрузить базу знаний. Можно загрузить PDF, вордовский документ и что угодно еще.
Мы обычно выбираем вариант «Rich Text» — у вас откроется редактор, куда вы можете просто закинуть текстом вопросы и ответы на них.
Сейчас мы напишем несколько вопросов и ответов для примера. Нажимаем на иконку «Rich Text».
Шаг 3. Попадаем в редактор и вводим вопросы и ответы. Мы для примера ввели три вопроса-ответа. В вашей базе знаний их может быть бесконечное число. Мы советуем добавить туда максимально возможное количество вопросов, которые вам обычно задают.
Шаг 4. Идем в эмулятор, чтобы проверить, работает ли бот и отвечает ли на вопросы. Ура, работает!
Обратите внимание, что мы спросили у бота «когда зп», а не «когда будет зарплата?» Бот умный и может понять, что у него спрашивают, даже если формулировка не совпадает с формулировкой в базе знаний.
Этап 4. Доделываем сценарий бота
Мы научили бота отвечать на вопросы. Но если человек задаст ему вопрос и получит ответ, бот завершит диалог. А вдруг у человека несколько вопросов? Давайте добавим возможность задать еще вопрос.
Шаг 1. Создаем новую ноду. Нажимаем на серую точку справа от ноды «Вопрос» и выбираем «Standard Node».
Шаг 2. Нажимаем «+Add Card» и выбираем карточку «Single Choice». Это позволит нам спросить у человека, есть ли у него еще вопросы, и он сможет выбрать либо «да», либо «нет».
Шаг 3. Нажимаем на карточку «Single Choice» и справа в поле «Question to ask the user» вписываем «У тебя есть еще вопрос?», или «Остались вопросы?», или «Хотите спросить что-то еще?»
Шаг 4. Там же в поле «Сhoices» добавляем варианты «Да» и «Нет».
Шаг 5. Проверяем, работает ли наш бот. Идем в эмулятор и видим, что работает.
Если нет — пройдитесь по инструкции еще раз. Возможно, вы что-то пропустили.
Шаг 6. Если человек выбрал «Да», бот должен попросить его задать вопрос. Для этого мы жмем серую точку справа от «Да» и тянем линию до левого бока карточки «Вопрос».
Если человек выбрал «Нет», бот должен завершить диалог. Для этого мы жмем серую точку справа от «Нет» и тянем линию к ноде «End».
Этап 5. Бот готов. Осталось перенести его в Telegram (это сильно легче)
Шаг 1. Заходим в Botpress в поле «Integrations».
Шаг 2. Нажимаем на вкладку «Browse in Hub» и выбираем Телеграм.
Шаг 3. Добавляем интеграцию. У нас просят токен от бота. Берем его в BotFather. Если не умеете создавать ТГ–ботов и находить токены, посмотрите минутное видео из интернетов:
Шаг 4. После того как вы получили токен и ввели его в Botpress, обязательно нажмите переключатель «Enable integration», чтобы он стал синеньким (справе сверху) и нажмите кнопку «Save configuration» (сохранить).
Шаг 5. Возвращаемся в нашу рабочую доску с нодами и нажимаем вверху синюю кнопку «Publish».
Шаг 6. Идем в Telegram и тестируем бота. Работает!
Поздравляем! Если вы дошли до этого шага, это безусловная победа. Теперь вы можете делиться своим ТГ–ботом с коллегами и просить их задавать вопросы туда, а не вам, когда у вас горит отчетный период.
Важно: если сотрудник задал вопрос и не получил ответ, значит вы не внесли такой вопрос в базу знаний. Предупредите людей об этом. Пусть сотрудник пришлет вопрос вам — вы внесете его в базу знаний, нажмете кнопку «Опубликовать» в Botpress и снова будете наслаждаться тишиной в рабочих чатах.
С вами был Dbrain и инструкция о том, как облегчить рабочие будни. Можем разгрузить вас еще больше и автоматизировать работу с первичной документацией. Оставьте заявку.
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