Какие задачи бухгалтер может отдать GPT. Примеры и промпты

GPT не заменит бухгалтеров, но бухгалтеры, которые используют GPT в работе, с легкостью заменят бухгалтеров, которые еще не начали этого делать. Нейросети — это как бесплатный виртуальный ассистент, который ускоряет вашу работу и делает ее экономически более выгодной для компании.

В этом материале мы расскажем, как начать пользоваться GPT (пролистните эту главу, если вы уже знаете, как туда заходить), какие задачи он может решать и как писать запросы, которые помогут получить желаемый ответ. Погнали 🏃‍♂️

Как зайти в ChatGPT

ChatGPT все еще недоступен пользователям из России, но обхитрить систему — просто. Вам понадобится электронная почта, VPN и не российский номер телефона. Если вы в этом году отдыхали в Грузии или Узбекистане и завели местную симку — она подойдет. Если иностранной симки у вас нет, будем создавать виртуальный номер телефона.

Зайдите на https://chat.openai.com/ и зарегистрируйтесь с помощью почты. Лучше использовать gmail, а не российские яндекс или mail. Подтвердите почту и расскажите про себя. Достаем свои иностранные номера или идем создавать виртуальный. Нам нужно получить код по СМС и подтвердить номер. Если иностранной симки у вас нет, используйте вот этого бота для создания виртуального номера: https://t.me/getPhoneNumberRoBot. Его работу можно оплатить с любой карты, а стоит он копейки. Далее проходим несколько простых шагов в боте и получаем сообщение с смс-кодом в Telegram. Вводим его на сайте ​​ChatGPT. И поздравляем, вы попали на тв в ChatGPT 🔥 Спросите что-нибудь у GPT для первого касания. Например, спросите, какой комментарий лучше написать под статьей про ChatGPT, чтобы авторам было приятно.

Какие задачи бухгалтера может решить ChatGPT

Бухгалтеры могут использовать GPT для решения задач, связанных с учетом, анализом и финансовым планированием. Могут писать с его помощью тексты коллегам, клиентам и партнерам. Могут просить проанализировать цифры компании и предсказать, как будут обстоять дела с финансами через год. Могут загрузить в GPT свои документы в любом формате и попросить… а, стойте, это не во всех версиях. Делаем шаг назад.

У ChatGPT есть две версии: бесплатная и платная. В платной, разумеется, больше возможностей. Вот самые важные для вас:

Бесплатный GPT GPT за $20 в месяц Актуальность информации Бесплатная версия обновляется несколько раз в год. Если вы ищете информацию по закону, который вышел месяц назад, GPT может не знать о нем и придумает что-то свое Всегда актуальна и умеет ходить в интернет, чтобы найти самую последнюю информацию по вашему запросу. Удобнее, чем гугл, потому что отвечает только по делу + никакой рекламы Функциональность Бесплатная версия не умеет ходить в интернет, не умеет читать документы, не создает картинки и не может перейти по скинутой ссылке, чтобы проанализировать содержимое страницы. Она использует только ту инфу, которую вы ей написали + то, что есть в ее базе Умеет гуглить, умеет читать документы любого формата (например, ей можно скинуть договор аренды офиса в pdf), умеет создавать картинки, умеет анализировать большие документы и много что еще Размер вопроса Вы можете поделиться с GPT большим куском информации, но количество символом на одно сообщение ограничено. Пользователям бесплатной версии приходится делить свой запрос на несколько сообщений — не очень удобно Размер вопроса сильно больше. Скиньте платному GPT хоть 2 страницы текста — он это за секунду прочитает и начнет печатать ответ

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Как писать промпты для GPT

Промпт — это название запроса к ChatGPT. Допустим, копирайтер Газпрома Ира пишет нейросетке: «Напиши мне текст для поста про преимущества газовых плит над электрическими и индукционными». То, что Ира написала, — это и есть промпт.

GPT отдал текст, но он кажется совсем общим — такой мог написать и продавец плит, например.

Здесь мы подходим к важному правилу: чем подробнее и индивидуальнее будет промпт, тем более релевантный ответ вы получите.

Например, Ира могла написать: «Представь, что ты копирайтер Газпрома. Тебе нужно написать пост в Телеграм про преимущества газовых плит над электрическими и индукционными для жителей России. Этот пост должен поднять интерес жителей к газу и газовым плитам».

Уже намного лучше. Кстати, вы заметили, что мы не только расширили промпт и добавили в него деталей, но и задали GPT роль?

Это второе важное правило: задавайте GPT роль, чтобы получить максимально экспертный ответ.

Нужно проанализировать бумаги для налоговой? Задайте роль налогового проверяющего. Нужно посчитать финансы — задайте роль финансового аналитика. Сейчас разберем на конкретных примерах.

5 бухгалтерских промптов для GPT

1. Для тех, кто хочет проанализировать отклонения бюджета.

«Представь, что ты финансовый аналитик компании с множеством подразделений. На основе предоставленных мною данных о фактических и бюджетных расходах за последние 6 месяцев для каждого подразделения, проведи детальный анализ отклонений, выяви причины значительных расхождений и предложи рекомендации по оптимизации бюджета».

Примечание: здесь мы задали GPT роль, подробно объяснили задачу и еще приложили данные о расходах. Например, в формате doc или pdf. Все дальнейшие промпты будут построены по такому же принципу. Вы можете менять информацию и кейсы под себя.

2. Для тех, кто хочет оценить инвестиционный проект с использованием методов NPV и IRR.

«Допустим, что ты эксперт по корпоративным финансам, и я рассматриваю возможность инвестирования в новый проект. Исходя из предполагаемых денежных потоков проекта на следующие 5 лет и стоимости капитала в 8%, проведи расчет чистой приведенной стоимости (NPV) и внутренней нормы доходности (IRR), чтобы помочь мне принять обоснованное решение об инвестициях».

3. Для тех, кто хочет оптимизировать налоговую нагрузку.

«Представь, что ты налоговый консультант для среднего бизнеса, стремящегося минимизировать свои налоговые обязательства в рамках действующего законодательства. Исходя из общих принципов налогообложения и возможных налоговых льгот, предложи стратегии, которые могут быть использованы для оптимизации налоговой нагрузки, включая выбор методов амортизации, использование налоговых вычетов и перенос убытков. Если тебе не хватает информации, задай мне столько уточняющих вопросов, сколько нужно».

Примечание: здесь последним предложением мы разрешили GPT задавать нам дополнительные вопросы. GPT сам решит, чего ему не хватает, составит список вопросов, и вы удивитесь, как сами не догадались изначально вставить эту информацию в промпт.

4. Для тех, кому нужны финансовый анализ и прогнозирование.

«Как финансовый аналитик, проведи комплексный анализ финансового состояния предприятия, используя его баланс, отчет о прибылях и убытках, а также отчет о движении денежных средств за последние 3 года. На основе этого анализа разработай прогнозы основных финансовых показателей на следующий год, учитывая текущие экономические условия и предполагаемые изменения в отрасли».

5. Для тех, кто разрабатывает систему управленческого учета.

«Представь, что ты эксперт по управленческому учету, который должен разработать систему учета для крупной производственной компании, включающую разработку бюджетов, системы расчета себестоимости продукции по заказам и процессов, а также методы оценки запасов. Опиши, как ты структурируешь данные процессы, чтобы обеспечить точность и своевременность финансовой информации для принятия управленческих решений».

Примечание: здесь в последнем предложении мы попросили GPT описать процесс его работы. Нам это поможет увидеть весь процесс целиком, понять, откуда взялись ответы, и вовремя обнаружить ошибки, если они будут. Да, GPT все еще периодически галлюцинирует и уверенно выдает придуманные не очень корректные ответы за истинные. Все самое важное лучше перепроверять. Можно с помощью того же GPT.

GPT и боль при работе с документами

Как мы уже говорили, платная версия GPT отлично читает документы, анализирует их и достает важную информацию. Например, вы можете попросить GPT проанализировать договор с подрядчиком и выделить опасные для компании моменты. GPT справится на ура.

Как создатели собственного искусственного интеллекта хотим добавить в конце, что GPT хоть и работает с документами, но не умеет их распознавать. Так, чтобы все входящие документы превращались в электронный текст, аккуратно разложенный по полям, а процесс работы с документами становился на автоматизированный поток, не требующий вмешательства человека. Зато это умеет Dbrain. С радостью автоматизируем вашу работу с первичной документацией или работу вашего саппорта с обращениями от клиентов. Да и вообще любой процесс, где у вас много бумажной работы.

Расскажем наши кейсы (их много) и покажем, как работает распознавание, на примере ваших документов. Запишитесь на демо, будем рады пообщаться!

Я мечтаю перепечатывать данные из 1 000 000 документов — не говорил ни один человек в детстве Извлекаем данные из документов и захватываем ❤❤❤ сотрудников, которым больше не нужно обрабатывать тысячи бумаг вручную Попробовать

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