Гороскоп для бухгалтеров: чем порадует весна 2024

Овен
Денежки
Этой весной в финансах будьте осторожны — может крупно повезти. Главное — грамотно распределить средства, чтобы не получилось так: «Как пришло, так и ушло». Продумайте заранее, на что потратить деньги: составьте план покупок или подберите выгодные инвестиции.
Прим. Составить план покупок и следовать ему — легко, если вам каждый день не приходят уведомления от приложений типа Озона и Ламоды. Не приходят же? Не приходят?!
Работа
На работе всем от вас что-то надо: будет много задач и рутинной работы, но удастся и отдохнуть как следует. Чтобы не загнать себя, старайтесь высыпаться и делать паузы.
Прим. Еще, чтобы себя не загнать, можно автоматизировать работу с первичкой. Например, у Dbrain. Это не мы придумали, это все звезды :)
Личное
То ли звезды так сошлись, то ли на вас весна действует, но вы будете купаться во внимании противоположного пола. Купите себе что-то из гардероба красного цвета.
Прим. Например, красную машину.
Телец
Денежки
У вас всегда есть денежная заначка, и от этого на душе спокойнее. В мае будет возможность ее пополнить. Полученные деньги лучше отложить на отпуск или крупные покупки.
Прим. Возможно, речь про премию, которую вы получите, автоматизировав работу с бумагами в компании. С помощью Dbrain, конечно.
Работа
На работе все спокойно, без суеты. Вы сможете с легкостью совмещать домашние дела и работу. Пользуйтесь моментом, пока есть такая возможность.
Прим. Если ваши домашние не тельцы, у них времени на домашние дела весной будет меньше. Можете натирать полы и обиженно смотреть на них. Нечестно все-таки.
Личное
Пора доставать из шкафа лучшие наряды: звезды говорят, что вы будете покорять сердца в пастельных тонах. Намечается романтическое свидание.
Прим. Без комментариев. Удачи!
Близнецы
Денежки
Ваши финансы будут зависеть от вашей способности договариваться. Просите скидки, где это возможно, применяйте все свои коммуникативные навыки — у вас это получается лучше других знаков зодиака.
Прим. Редактор (не Близнецы) пытался возразить про лучшие коммуникативные навыки, но не смог аргументировать свою позицию. Близнецы, 1:0.
Работа
Будет много письменной работы или той, где нужна усидчивость и внимание. Соберитесь, сосредоточьтесь и лучше несколько раз проверьте, чтобы не пришлось потом переделывать.
Прим. Зачем перепроверять и переделывать данные, если можно отдать их Dbrain — сервис обработает любые документы без ошибок.
Личное
Настало время посиделок с друзьями. Те, кто еще не в паре, могут встретить вторую половинку. А те, кто в отношениях, — возьмите инициативу в свои руки и сделайте партнеру сюрприз. Этой весной выбирайте желтые и горчичные оттенки в одежде.
Прим. Выберите место, куда отправитесь в выходные. С вас идея, с партнера — реализация. Партнеры близнецов, простите: это не мы придумали, это все звезды.
Рак
Денежки
Ждите финансовую помощь из семьи (от родителей, партнера, детей). Принимайте ее с благодарностью — вы своей заботой больше всех заслужили награду.
Прим. С благодарностью — это «почему так мало, но спасибо».
Работа
Вам не будет хотеться работать — потянет к домашним делам и заботам. Постарайтесь сбалансировать рабочий график и домашнюю атмосферу. Намекните начальнику на удаленку.
Прим. Удаленку на Мальдивах. Вдруг сработает.
Личное
Настроение этой весной: включить мягкую кошечку или довольного кота. В одежде выбирайте оливковые и зеленые оттенки: в них вы будете еще более привлекательны.
Прим. Еще можно включить кота, который наелся и экономит энергию. А часть работы за него сделают сервисы распознавания Dbrain.
Лев
Денежки
Время непредвиденных расходов. Возможно, сломается что-то из бытовой техники и придется покупать новую. Возможно, вы захотите потратить деньги на новые луки. Делайте это без зазрения совести, сейчас самое время.
Прим. Когда не так понял гороскоп и купил лук для стрельбы. Действительно непредвиденный расход.
Работа
Как максимум намечается повышение. Как минимум вас будут хвалить за заслуги и приятно отзываться о вашей работе.
Прим. Хочется, конечно, как максимум)
Личное
Вы всегда находитесь в центре внимания, ну а весна навеет на вас романтические мысли. От поклонников или поклонниц не будет отбоя. В одежде отдавайте предпочтение белому цвету.
Прим. А в распознавании документов отдавайте предпочтение Dbrain. Договорились?
Дева
Денежки
Этой весной у вас будет цель номер один — заработать как можно больше. Будете хвататься за любую работу — и ваши труды будут не напрасны. Ждите хороший гонорар.
Прим. И хорошее распознавание. Цель номер два — оставить заявку на dbrain.io.
Работа
Работы будет много. Поможет ваша педантичность — она не даст расслабиться. Хоть иногда вспоминайте, что отдыхать тоже надо.
Прим. Даже фразы «работа, работа перейди на Федота» или «я так больше не могу» не сработают.
Личное
На любовном фронте все ровно, без особых всплесков эмоций. Стабильность — признак мастерства. Чтобы притянуть удачу, носите коричневое.
Прим. А еще в коричневом удобно готовить шашлыки на майские — не страшно запачкаться.
Я мечтаю перепечатывать данные из 1 000 000 документов — не говорил ни один человек в детстве
Извлекаем данные из документов и захватываем ❤❤❤ сотрудников, которым больше не нужно обрабатывать тысячи бумаг вручную
Весы
Денежки
Деньги будут лететь к вам, как мотыльки на свет. Порадуйте себя чем-то сногсшибательным: что давно хотели, но не позволяли себе.
Прим. Отпуском, например.
Работа
Вас ждут стабильность и уважение. Главное — делайте все качественно и с отдачей. Хотя по-другому вы и не умеете.
Прим. Мы в Dbrain тоже делаем качественно и с отдачей и по-другому не умеем. Кажется, мы тоже весы. Проверим нашу совместимость с вашими документами?
Личное
Вам будет хотеться разнообразия и больше общения. Намечается небольшое путешествие, которое принесет много радостных эмоций. Звезды рекомендуют ехать в отпуск в голубых тонах.
Прим. Уже посмотрели билеты на авиасейлс?
Скорпион
Денежки
Деньги к вам будут приходить через партнера. Или его повысят, или он станет слишком щедрым и отдаст свою карту на бесконечное пользование. Распорядитесь финансами с умом.
Прим. Уже добавили в корзину Wildberries или Ozon 30 свечей с разными ароматами?
Работа
Наконец-то работа будет зависеть от вашего желания. Захотите нагрузить себя — берите большие объемы, а не захотите — больше отдыхайте. С последним проблематично, Скорпионы привыкли работать на пределе.
Прим. А мы привыкли помогать Скорпионам. Заберем на себя бумажную работу после оставления заявки на Dbrain.
Личное
Этой весной вас ждет долгожданная встреча или со второй половинкой, или с кем-то очень приятным для вас, кого давно не видели. Вы будете испытывать много положительных эмоций. Чтобы притянуть удачу, носите оттенки фиолетового (баклажан, марсала).
Прим. Последнее можете принимать внутрь, по бокалу в день. Положительных эмоций, возможно, станет еще больше.
Стрелец
Денежки
Ваш девиз этой весной: «Как потопаешь, так и полопаешь!» Сколько усилий приложите, столько и заработаете. Надейтесь только на себя.
Прим. Можете еще надеяться на Dbrain, если дела касаются работы с первичкой.
Работа
Вас ждет небольшой завал, но головой вы будете в отпуске. Усиленно поработайте сейчас, чтобы потом валяться на шезлонге с мохито и чистой совестью.
Прим. После слишком усиленной работы вы вряд ли сможете делать что-то еще, кроме как валяться на шезлонге без особых эмоций. Так что поберегите силы для мохито.
Личное
В любви вас ждут приключения и незабываемые эмоции. Это будет сродни катанию на американских горках, но вам понравится. Для удачи выбирайте ярко-розовые цвета (фуксия).
Прим. Например, худи с надписью: «Я летал, меня катали». Жалко, что не на самолете, а на эмоциональных качелях.
Козерог
Денежки
Можете похвастаться стабильностью. У вас все под контролем, и вы четко знаете все свои доходы и расходы. Если еще не ведете планер, обязательно заведите — так вам будет легче не держать все в голове.
Прим. Планер — это, конечно, неплохо. Но с сервисами Dbrain еще лучше. Забираем часть рутинных процессов из вашей головы в голову нашего ИИ.
Работа
Вас ценят и уважают. Нуждаются в вашем умении быстро закрывать отчетный период. Если вы до сих пор не стали руководителем, то скоро все будет.
Прим. Если нет, покажите этот материал начальнику.
Личное
Носите темно-зеленые оттенки (изумрудный) — так вы будете притягивать внимание и удачу. В любви вы не проявляете много эмоций. Но ваш партнер сделает все, чтобы вас чем-то порадовать. Может, подарит то, что вы любите, или пригласит поужинать в ресторан.
Прим. Надеемся, вы читаете эту статью, поедая пасту в итальянском ресторанчике. Если нет — вы знаете, кому показать материал.
Водолей
Денежки
Вы откроете для себя что-то новое. Возможно, это будет крипта. Или вы будете что-то оплачивать непривычным для себя образом.
Прим. Неожиданный способ оплаты. Ожидание — крипта. Реальность — новые купоны в «Пятерочке».
Работа
Может быть небольшой хаос в рабочих делах. Если вы все спланируете, то легче со всем справитесь. Не торопитесь и продумывайте каждый шаг.
Прим. Избавиться от хаоса в работе с документами может помочь кто? Если вы до сих пор не говорите «Dbrain», нам пора увольнять маркетолога.
Личное
Будет много юмора и веселья. Вас ждут встречи с друзьями и приятными компаниями. Не переусердствуйте со вторым бокалом шампанского, а то будет сложно возвращаться в реальность. Для привлечения удачи носите яркие трендовые цвета: лимонные и кислотные.
Прим. Вот за шампанское обидно…
Рыбы
Денежки
Вас ждут финансовые качели. То денег много, то вы не заметили, как они быстро исчезли. Будьте внимательны в транспорте и держите кошелек поближе к себе. А еще лучше — держите деньги на карте.
Прим. А еще лучше не тревожьтесь и попросите ваших знакомых из банков оставить заявку на dbrain.io. Наш антифрод не дает мошенникам воспользоваться чужими данными.
Работа
Работа будет отнимать много времени, но вам будет греть душу мысль о майских праздниках. В мае вы сможете посвятить время себе и своей семье. Больше проводите время у водоемов и на природе — это ваш источник силы.
Прим. Любой знак зодиака, когда приехал на озеро, но все жизненные проблемы не решились: «Ну, это было ожидаемо». Рыбы: «Озеро, работай, дорогое».
Личное
Вы очень чувствительны и в весенний период будете чувствовать своего партнера как никогда. Можно вместе начать медитировать или записаться на йогу. Для привлечения удачи выбирайте бирюзовый цвет.
Прим. Намекните партнеру, что медитировать лучше у озера Комо. Там как раз бирюзовая вода.
Хотите более подробный прогноз на весь год? Про личное расскажет Елена Литвин, а про дела в компании — Dbrain. Вместе с вами посчитаем, сколько денег и времени вы сможете сэкономить на обработке документов. У кого там в гороскопе было повышение за внедрение инноваций?
Я мечтаю перепечатывать данные из 1 000 000 документов — не говорил ни один человек в детстве
Извлекаем данные из документов и захватываем ❤❤❤ сотрудников, которым больше не нужно обрабатывать тысячи бумаг вручную
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