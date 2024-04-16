Вместе с астрологом Еленой Литвин разобрались, что ждет бухгалтеров под каждым знаком зодиака в работе, финансах и личной жизни. Вы можете верить в цифры, а не гороскопы, но читать последние — намного приятнее.

Овен

Денежки

Этой весной в финансах будьте осторожны — может крупно повезти. Главное — грамотно распределить средства, чтобы не получилось так: «Как пришло, так и ушло». Продумайте заранее, на что потратить деньги: составьте план покупок или подберите выгодные инвестиции.

Прим. Составить план покупок и следовать ему — легко, если вам каждый день не приходят уведомления от приложений типа Озона и Ламоды. Не приходят же? Не приходят?!

Работа

На работе всем от вас что-то надо: будет много задач и рутинной работы, но удастся и отдохнуть как следует. Чтобы не загнать себя, старайтесь высыпаться и делать паузы.

Прим. Еще, чтобы себя не загнать, можно автоматизировать работу с первичкой. Например, у Dbrain. Это не мы придумали, это все звезды :)

Личное

То ли звезды так сошлись, то ли на вас весна действует, но вы будете купаться во внимании противоположного пола. Купите себе что-то из гардероба красного цвета.

Прим. Например, красную машину.

Телец

Денежки

У вас всегда есть денежная заначка, и от этого на душе спокойнее. В мае будет возможность ее пополнить. Полученные деньги лучше отложить на отпуск или крупные покупки.

Прим. Возможно, речь про премию, которую вы получите, автоматизировав работу с бумагами в компании. С помощью Dbrain, конечно.

Работа

На работе все спокойно, без суеты. Вы сможете с легкостью совмещать домашние дела и работу. Пользуйтесь моментом, пока есть такая возможность.

Прим. Если ваши домашние не тельцы, у них времени на домашние дела весной будет меньше. Можете натирать полы и обиженно смотреть на них. Нечестно все-таки.

Личное

Пора доставать из шкафа лучшие наряды: звезды говорят, что вы будете покорять сердца в пастельных тонах. Намечается романтическое свидание.

Прим. Без комментариев. Удачи!

Близнецы

Денежки

Ваши финансы будут зависеть от вашей способности договариваться. Просите скидки, где это возможно, применяйте все свои коммуникативные навыки — у вас это получается лучше других знаков зодиака.

Прим. Редактор (не Близнецы) пытался возразить про лучшие коммуникативные навыки, но не смог аргументировать свою позицию. Близнецы, 1:0.

Работа

Будет много письменной работы или той, где нужна усидчивость и внимание. Соберитесь, сосредоточьтесь и лучше несколько раз проверьте, чтобы не пришлось потом переделывать.

Прим. Зачем перепроверять и переделывать данные, если можно отдать их Dbrain — сервис обработает любые документы без ошибок.

Личное

Настало время посиделок с друзьями. Те, кто еще не в паре, могут встретить вторую половинку. А те, кто в отношениях, — возьмите инициативу в свои руки и сделайте партнеру сюрприз. Этой весной выбирайте желтые и горчичные оттенки в одежде.

Прим. Выберите место, куда отправитесь в выходные. С вас идея, с партнера — реализация. Партнеры близнецов, простите: это не мы придумали, это все звезды.

Рак

Денежки

Ждите финансовую помощь из семьи (от родителей, партнера, детей). Принимайте ее с благодарностью — вы своей заботой больше всех заслужили награду.

Прим. С благодарностью — это «почему так мало, но спасибо».

Работа

Вам не будет хотеться работать — потянет к домашним делам и заботам. Постарайтесь сбалансировать рабочий график и домашнюю атмосферу. Намекните начальнику на удаленку.

Прим. Удаленку на Мальдивах. Вдруг сработает.

Личное

Настроение этой весной: включить мягкую кошечку или довольного кота. В одежде выбирайте оливковые и зеленые оттенки: в них вы будете еще более привлекательны.

Прим. Еще можно включить кота, который наелся и экономит энергию. А часть работы за него сделают сервисы распознавания Dbrain.

Лев

Денежки

Время непредвиденных расходов. Возможно, сломается что-то из бытовой техники и придется покупать новую. Возможно, вы захотите потратить деньги на новые луки. Делайте это без зазрения совести, сейчас самое время.

Прим. Когда не так понял гороскоп и купил лук для стрельбы. Действительно непредвиденный расход.

Работа

Как максимум намечается повышение. Как минимум вас будут хвалить за заслуги и приятно отзываться о вашей работе.

Прим. Хочется, конечно, как максимум)

Личное

Вы всегда находитесь в центре внимания, ну а весна навеет на вас романтические мысли. От поклонников или поклонниц не будет отбоя. В одежде отдавайте предпочтение белому цвету.

Прим. А в распознавании документов отдавайте предпочтение Dbrain. Договорились?

Дева

Денежки

Этой весной у вас будет цель номер один — заработать как можно больше. Будете хвататься за любую работу — и ваши труды будут не напрасны. Ждите хороший гонорар.

Прим. И хорошее распознавание. Цель номер два — оставить заявку на dbrain.io.

Работа

Работы будет много. Поможет ваша педантичность — она не даст расслабиться. Хоть иногда вспоминайте, что отдыхать тоже надо.

Прим. Даже фразы «работа, работа перейди на Федота» или ‭‭«я так больше не могу» не сработают.

Личное

На любовном фронте все ровно, без особых всплесков эмоций. Стабильность — признак мастерства. Чтобы притянуть удачу, носите коричневое.

Прим. А еще в коричневом удобно готовить шашлыки на майские — не страшно запачкаться.

Я мечтаю перепечатывать данные из 1 000 000 документов — не говорил ни один человек в детстве Извлекаем данные из документов и захватываем ❤❤❤ сотрудников, которым больше не нужно обрабатывать тысячи бумаг вручную Попробовать

Весы

Денежки

Деньги будут лететь к вам, как мотыльки на свет. Порадуйте себя чем-то сногсшибательным: что давно хотели, но не позволяли себе.

Прим. Отпуском, например.

Работа

Вас ждут стабильность и уважение. Главное — делайте все качественно и с отдачей. Хотя по-другому вы и не умеете.

Прим. Мы в Dbrain тоже делаем качественно и с отдачей и по-другому не умеем. Кажется, мы тоже весы. Проверим нашу совместимость с вашими документами?

Личное

Вам будет хотеться разнообразия и больше общения. Намечается небольшое путешествие, которое принесет много радостных эмоций. Звезды рекомендуют ехать в отпуск в голубых тонах.

Прим. Уже посмотрели билеты на авиасейлс?

Скорпион

Денежки

Деньги к вам будут приходить через партнера. Или его повысят, или он станет слишком щедрым и отдаст свою карту на бесконечное пользование. Распорядитесь финансами с умом.

Прим. Уже добавили в корзину Wildberries или Ozon 30 свечей с разными ароматами?

Работа

Наконец-то работа будет зависеть от вашего желания. Захотите нагрузить себя — берите большие объемы, а не захотите — больше отдыхайте. С последним проблематично, Скорпионы привыкли работать на пределе.

Прим. А мы привыкли помогать Скорпионам. Заберем на себя бумажную работу после оставления заявки на Dbrain.

Личное

Этой весной вас ждет долгожданная встреча или со второй половинкой, или с кем-то очень приятным для вас, кого давно не видели. Вы будете испытывать много положительных эмоций. Чтобы притянуть удачу, носите оттенки фиолетового (баклажан, марсала).

Прим. Последнее можете принимать внутрь, по бокалу в день. Положительных эмоций, возможно, станет еще больше.

Стрелец

Денежки

Ваш девиз этой весной: «Как потопаешь, так и полопаешь!» Сколько усилий приложите, столько и заработаете. Надейтесь только на себя.

Прим. Можете еще надеяться на Dbrain, если дела касаются работы с первичкой.

Работа

Вас ждет небольшой завал, но головой вы будете в отпуске. Усиленно поработайте сейчас, чтобы потом валяться на шезлонге с мохито и чистой совестью.

Прим. После слишком усиленной работы вы вряд ли сможете делать что-то еще, кроме как валяться на шезлонге без особых эмоций. Так что поберегите силы для мохито.

Личное

В любви вас ждут приключения и незабываемые эмоции. Это будет сродни катанию на американских горках, но вам понравится. Для удачи выбирайте ярко-розовые цвета (фуксия).

Прим. Например, худи с надписью: «Я летал, меня катали». Жалко, что не на самолете, а на эмоциональных качелях.

Козерог

Денежки

Можете похвастаться стабильностью. У вас все под контролем, и вы четко знаете все свои доходы и расходы. Если еще не ведете планер, обязательно заведите — так вам будет легче не держать все в голове.

Прим. Планер — это, конечно, неплохо. Но с сервисами Dbrain еще лучше. Забираем часть рутинных процессов из вашей головы в голову нашего ИИ.

Работа

Вас ценят и уважают. Нуждаются в вашем умении быстро закрывать отчетный период. Если вы до сих пор не стали руководителем, то скоро все будет.

Прим. Если нет, покажите этот материал начальнику.

Личное

Носите темно-зеленые оттенки (изумрудный) — так вы будете притягивать внимание и удачу. В любви вы не проявляете много эмоций. Но ваш партнер сделает все, чтобы вас чем-то порадовать. Может, подарит то, что вы любите, или пригласит поужинать в ресторан.

Прим. Надеемся, вы читаете эту статью, поедая пасту в итальянском ресторанчике. Если нет — вы знаете, кому показать материал.

Водолей

Денежки

Вы откроете для себя что-то новое. Возможно, это будет крипта. Или вы будете что-то оплачивать непривычным для себя образом.

Прим. Неожиданный способ оплаты. Ожидание — крипта. Реальность — новые купоны в «Пятерочке».

Работа

Может быть небольшой хаос в рабочих делах. Если вы все спланируете, то легче со всем справитесь. Не торопитесь и продумывайте каждый шаг.

Прим. Избавиться от хаоса в работе с документами может помочь кто? Если вы до сих пор не говорите «Dbrain», нам пора увольнять маркетолога.

Личное

Будет много юмора и веселья. Вас ждут встречи с друзьями и приятными компаниями. Не переусердствуйте со вторым бокалом шампанского, а то будет сложно возвращаться в реальность. Для привлечения удачи носите яркие трендовые цвета: лимонные и кислотные.

Прим. Вот за шампанское обидно…

Рыбы

Денежки

Вас ждут финансовые качели. То денег много, то вы не заметили, как они быстро исчезли. Будьте внимательны в транспорте и держите кошелек поближе к себе. А еще лучше — держите деньги на карте.

Прим. А еще лучше не тревожьтесь и попросите ваших знакомых из банков оставить заявку на dbrain.io. Наш антифрод не дает мошенникам воспользоваться чужими данными.

Работа

Работа будет отнимать много времени, но вам будет греть душу мысль о майских праздниках. В мае вы сможете посвятить время себе и своей семье. Больше проводите время у водоемов и на природе — это ваш источник силы.

Прим. Любой знак зодиака, когда приехал на озеро, но все жизненные проблемы не решились: «Ну, это было ожидаемо». Рыбы: «Озеро, работай, дорогое».

Личное

Вы очень чувствительны и в весенний период будете чувствовать своего партнера как никогда. Можно вместе начать медитировать или записаться на йогу. Для привлечения удачи выбирайте бирюзовый цвет.

Прим. Намекните партнеру, что медитировать лучше у озера Комо. Там как раз бирюзовая вода.

Хотите более подробный прогноз на весь год? Про личное расскажет Елена Литвин, а про дела в компании — Dbrain. Вместе с вами посчитаем, сколько денег и времени вы сможете сэкономить на обработке документов. У кого там в гороскопе было повышение за внедрение инноваций?

Я мечтаю перепечатывать данные из 1 000 000 документов — не говорил ни один человек в детстве Извлекаем данные из документов и захватываем ❤❤❤ сотрудников, которым больше не нужно обрабатывать тысячи бумаг вручную Попробовать

Реклама: ООО «Дибрейн», ИНН 7702430367, erid: LjN8KL7tb