Валютный контроль: ошибки участников ВЭД и рекомендации банка

Валютное и таможенное законодательство нашей страны не отличается стабильностью. Даже зная все нюансы и тонкости внешнеэкономической деятельности, можно не уследить за очередным изменением или просто ошибиться и попасть под серьезные штрафы. Сегодня расскажем о частых ошибках участников ВЭД и их решениях.

Сразу после того как ваш бизнес решит выйти на внешние рынки, он сразу столкнется с рядом вопросов, которые нужно изучить:

регистрация в качестве участника ВЭД;

поиск поставщиков, или покупателей;

решение логистических задач;

открытие валютных счетов;

оформление документов;

валютный контроль;

и еще множество вопросов, требующих знания правовых, таможенных, бухгалтерских основ и нюансов.

Какие ошибки совершают участники ВЭД

Резидент, заключивший контракт с нерезидентом, должен оформить и подать в разные инстанции ряд документов. Причем подать вовремя, правильно заполненными и составленными.

Например, если подать неверно и не в срок, или вообще не подать документы в банк, то резиденту грозят штрафы, которые c него взыщет Росфиннадзор. Сведения о нарушениях Росфиннадзор получает от Центрального банка, который обязаны информировать уполномоченные банки.

Любая сделка начинается с договора. Если контракт составить неграмотно, то проблемы могут быть:

с банком (банк является агентом валютного контроля, и должен проверять все сделки с нерезидентами);

с таможней (при составлении таможенной декларации и провозе продукции через границу РФ);

с налоговой (при экспорте ставка 0%, но чтобы ее подтвердить нужно предоставить пакет документов, включающий договор);

с самим иностранным контрагентом.

Неправильно составленные контракты могут привести к грубым нарушениям и большим штрафам. Особое внимание при составлении контракта нужно уделять условиям проведения сделки, указывая все важные детали договоренности, предусматривая максимальное количество непредвиденных обстоятельств и последствий. Если этого не делать, то при налоговом контроле может произойти отказ признания расходов фирмы, осуществляющей ВЭД, доначисление налогов, а также пеней и штрафов на них.

Чтобы избежать ошибок при составлении контракта нужно быть постоянно на связи с отделом валютного контроля банка. Специалисты Банка «Развитие-Столица» поддерживают своих клиентов на любой стадии переговоров с контрагентами — внимательные и компетентные специалисты, готовые прийти на помощь в любых нестандартных ситуациях

Довольно часто ошибки совершаются еще при заключении контракта. Результатом могут стать проблемы с таможенным и валютным контролем. Участники ВЭД проверяют сумму и предмет контракта, но таким пунктам как возврат аванса, срок поставки, пролонгация договора и т.д., не уделяют должного внимания.

Поставка по инвойсу

Международная торговля может осуществляться как по контракту (договору), так и без него — по инвойсу. Поставка по инвойсу является разовой. Метод этот удобен, но по инвойсу нельзя заключить дополнительных соглашений.

При поставках по договору может быть заключен как разовый контракт, так и рассчитанный на регулярные поставки. Контракты можно разделить на два вида: с паспортом сделки (УНК) и без него.

Если импортный контракт превышает 3 млн. рублей, то возникает обязанность ставить контракт на учет в банк. Если экспортный, — то в случаях превышения суммы в 6 млн. рублей. Курс рассчитывается на дату подписания контракта, и, если долларовый контракт подписан в 2014 году, когда курс был 33 рубля, то товара можно ввести на сумму более 90 тыс. долларов без постановки контракта на учет. Если же контракт заключен в 2020 году, когда курс доллара 80 рублей, то становиться на учет придется уже при сумме от 37 тыс. долларов.

Если участники ВЭД при составлении контракта используют неудачный шаблон, то впоследствии это может повлечь срыв поставки, вызвать сложности при таможенном оформлении и при валютном контроле.

7 типичных ошибок при инвойсе:

в контракте прописано конкретные условия поставки, отличные от условий, прописанных в инвойсе или спецификации. Совет: Если вы совершаете поставки с разными условиями, не прописывайте конкретное условие в контракте, а сделайте ссылку на инвойс или спецификацию, а там уже прописывайте.

в контракте прописан прайс-лист, но данный документ не используется. Совет: не забывайте о соблюдении условий прайс-листа, если он прописан в контракте или является его неотъемлемой частью;

предоставляется скидка без отсылки к соответствующему документу. Совет: если предоставляется скидка, то ее условия должны быть прописаны в контракте, либо сделана ссылка на другой документ (инвойс, спецификацию);

в контракте прописана спецификация, но данный документ не используется, а условия прописываются в инвойсе. Совет: не используйте спецификации, а прописывайте условия непосредственно в инвойсе, если спецификация все же подписана с контрагентом, то применяйте именно ее;

в контракте прописана спецификация, а используются заказ или иной документ. Совет: если вам не требуется документ, и вы его не подписываете, не ссылайтесь на него в контракте;

если в контракте прописана автоматическая пролонгация, то это не распространяется на паспорт сделки (УНК), и его надо продлевать заявлением в банке. Совет: составьте график автоматической пролонгации ваших контрактов по ВЭД, чтобы не пропустить сроки предоставления в банк сведений;

если прописана сумма контракта, то, когда платежи превысят прописанную сумму, банк не проведет платеж без дополнительного соглашения на данный пункт, также потребуется корректировка УНК, если таковой имеется. Совет: на сегодняшний день можно не прописывать сумму контракта и не оформлять УНК. Нужно только следить за моментом, когда следует открыть УНК (при превышении суммы контракта в 3 или 6 млн. рублей)..

При заключении контракта стоит определиться какие документы потребуются. Если требования минимальны — ссылайтесь в контракте на инвойс и пропишите все условия в нем. Это позволит минимизировать количество бумаг и убрать разногласия между документами.

Что нужно для прохождения валютного контроля

1. Выполните регистрацию договора в банке, сообщив:

тип контракта,

реквизиты контрагента,

сроки исполнения договорных обязательств,

сумму сделки,

вид валюты.

2. Банковская организация регистрирует контракт в течение 1 рабочего дня, присваивает ему уникальный номер, открывает ведомость валютного контроля

3. При продлении срока контракта, внесении изменений в неснятый с учета договор, информируйте банковское учреждение.

4. После завершения сделки компания предоставляет справку о подтверждающих документах, копии самих документов.

Начинающим экспортерам и импортерам трудно ориентироваться в многочисленных правовых актах и регламентирующих процедурах валютного контроля. Выход есть — это открытие счета в Банке «Развитие-Столица», предоставляющем дополнительные услуги по обслуживанию операций ВЭД: консультации, отслеживание сроков контрактов, помощь в заполнении отчетной документации.

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