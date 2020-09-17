Карты и счета: когда они просто необходимы компании

Считается, что все противозаконные операции, как то — террористические действия, уход от налогов, выплата серых зарплат, коррупция — финансируются наличными. Поэтому к движению наличных повышенное внимание было всегда. И внимание это постоянно усиливается.

Одна из важных задач для любого бизнеса — это сведение внимания к себе со стороны различных контролирующих инстанций к минимуму. Один из инструментов для достижения этой цели — безналичные расчеты. К тому же безнал удобнее. А некоторые виды расчетов просто запрещено производить при помощи наличных средств.

Расчеты с сотрудниками по зарплате

Работодатель выплатил зарплату иностранному лицу наличными, — налоговая, которая теперь исполняет функции по контролю за исполнением ФЗ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», обязательно проверит организацию, так как выплата нерезидентам заработной платы в валюте РФ является валютной операцией. В случае выдачи иностранцам зарплаты через кассу предприятия для организации наступает ответственность, предусмотренная ч.1 ст.15.25 КоАП РФ в виде штрафа из расчета от 3/4 до одного размера суммы незаконной валютной операции.

Многие работодатели вынужденно переводили работников на дистанционку, кто-то сохранил этот режим и сейчас. Как платить зарплату при удаленной работе? Тоже перечислять на карты. Современный и эффективный способ — зарплатные проекты. Они позволяют сэкономить на комиссиях и упростить процесс расчета с сотрудниками.

Выплаты заработной платы сотрудникам c платежной системы VISA International при помощи зарплатного проекта в Банке «Развитие-Столица» — это удобно и выгодно:

открытие зарплатного проекта — 0 рублей;

выпуск карты для сотрудников — 0 рублей;

распределение зарплат на банковские карты сотрудников — 0 рублей;

отдельно доступна бесплатная опция вне зарплатного проекта — перечисление заработной платы работникам на карту любого банка — бесплатно;

снятие наличных без комиссии в банкоматах Банка и снятие с льготной комиссией в сети банкоматов банка-партнера;

удобная система банковского обслуживания, которая позволит бухгалтеру компании легко и быстро управлять процессом распределения зарплат и уплаты налогов.

Иногда предприниматели не совсем верно понимают зарплатный проект. На карты, выпущенные в рамках зарплатного проекта, можно переводить дивиденды, подотчетные средства, материальную помощь и другие платежи. Правда, комиссия за отдельные виды переводов может отличаться.

Расчеты с подотчетными лицами

Что еще нельзя делать, чтобы не привлечь к себе внимание контролеров так это выдавать под отчет наличные средства, возвращенные подотчетным лицом в кассу по ранее выданному авансу, так как по своему экономическому содержанию они не подпадают под источники поступления наличных денег, из которых может осуществляться расходование, предусмотренное п. 1 Указаний № 5348-У. Сначала эти средства подлежат сдаче на банковский счет. По крайней мере именно такие разъяснения даются в письме Банка России от 9 июля 2020 г. № 29-1-1-ОЭ/10561.

Получается, что нужно ходить в банк и сдавать деньги на расчетный счет, а потом их получать обратно в кассу предприятия? Не нужно. Достаточно выдать сотрудникам корпоративные карты с лимитом или организовать выдачу денег на карты (в том числе в рамках зарплатного проекта). При открытии счета в Банке «Развитие-Столица» вы получаете корпоративную карту — выпуск и обслуживание бесплатно.

Благодаря расчету по корпкартам, вы получаете:

постоянный доступ к средствам на счете, удобную систему контроля за расходами;

мгновенную оплату и перечисление средств, причем без лимита на безналичные операции;

возможность оплаты на территории РФ и заграницей.

По одному счету можно выпустить сразу несколько карт. И не придется «гонять» средства от подотчетных лиц в кассу и обратно, это избавит организации, которые не ведут других наличных расчетов, от лишних документов (ПКО, РКО, кассовая книга). Возмещение перерасхода тоже можно провести в безналичном порядке.

Расчеты ИП с поставщиками

Предприниматели часто предпочитают наличные расчеты, опасаясь высоких комиссий за внесение денег на счет. Проблема в том, что для расчетов в большинством поставщиков потребуется расчетный счет. Для принятия наличных необходима онлайн-касса (как ИП, так и организациям-поставщикам, а право не применять ее сохранили очень немногие). Поэтому такой вариант расчетов подходит далеко не всем.

Мало того, наличные расчеты ограничены на законодательном уровне. Не более 100 000 по одному договору. Если вам необходимо, например, купить материалы или товары на сумму 300 тысяч, то придется разбить их на три партии. Причем, придется выставить отдельно и накладные, чтобы избежать претензий от ФНС и возможных штрафов. По КоАП (статья 15.1) они составляют от 4 до 5 тысяч на должностных лиц и от 40 до 50 тысяч на юридических.

Расчеты по банковским картам

Не стоит, наверное, объяснять, что каждый второй, если не каждый первый, покупатель рассчитывается в торговых точках картой. Значит необходимо предоставить клиенту выбор, как он может заплатить за покупку — наличными, дебетовой или кредитной картой.

Если у вас в магазине не стоят банкоматы разных банков для снятия наличных (такую картину можно наблюдать разве что в крупных торговых центрах), то вам понадобится эквайринговый терминал. Его не обязательно покупать, можно просто взять в аренду.

Банк «Развитие-Столица» предлагает своим клиентам следующие условия для обслуживания по эквайрингу: