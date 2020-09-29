Порядок ведения кассовых операций: 5 главных изменений

Давно ЦБ не вносил исправления в Указание № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций.... », но вот выпустил небольшое, но обрадовавшее многих Указание, которое пока, правда, проходит этап экспертизы. Но мы надеемся — документ будет скоро принят.

Какие именно изменения вносит проект и почему они так важны

1. Появилось новое понятие — автоматические устройства.

Сейчас в Указании № 3210 в п. 4 речь идет о программно-технических средствах, с помощью которых можно проводить кассовые операции. При этом новое Указание уточняет, что устройства функционируют «в автоматическом режиме без участия работника», раньше эта фраза отсутствовала.

Сохраняется требование о том, что устройство должно обеспечивать функцию распознавания не менее четырех машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России. Это, например, размеры, местоположение и визуальный образ изображений, надписей, защитной полосы банкноты, магнитные свойства, поглощение инфракрасного излучения элементами банкноты и другие признаки.

Изъятие выручки из автомата придется осуществлять по ПКО, а выдачу средств для загрузки — через РКО.

2. Отменяется кассовая книга в обособленных подразделениях.

Не спешите радоваться — не во всех случаях. Только если подразделение не хранит наличные и сдает деньги в кассу организации. Очевидно эти положения необходимо будет, после вступления в силу Указания, прописать во внутренних актах компании, чтобы избежать претензий проверяющих. Банки давно не осуществляют проверку кассовой дисциплины, зато затребовать документы может налоговая служба.

При получении от ОП наличных денег или выдаче также потребуется оформить кассовые ордера.

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3. Ложка дегтя — у кассиров появятся новые обязанности.

Они связаны с проверкой наличных денег при расчетах. Придется проконтролировать их платежеспособность. Простым языком — убедиться, что плательщик рассчитывается не подделкой.

Это дополнение к пункту 5.1 существующего Указания № 3210. Если купюры и монеты платежеспособные, то принять их организация (а также платежный агент, банковский платежный агент или субагент) обязана.

Иногда покупателю отказывают в приеме оплаты, если деньги были испачканы, сильно помялись или имеют иные повреждения (с точки зрения закона, кстати, не влияющие на их подлинность и платежеспособность). Теперь такой отказ будет прямым нарушением Указания ЦБ по порядку ведения кассовых операций.

Еще одну обязанность кассира упростили. В абзаце 2 пункта 6.1 Указания № 3210 сказано, что перед тем, как выдать наличные деньги получателю по РКО необходимо проверить его документы, сравнить все данные, если получение происходит по доверенности, то сверить и ее реквизиты.

Теперь процедура станет проще. Кассиру достаточно убедиться, что наличные получает лицо, указанное в расходном кассовом ордере (платежной ведомости). Все. Видимо подразумевается, что раз на человека выписали РКО или внесли его в ведомость, то право на это уже подтверждено и дополнительных проверок не требуется.

4. Кассиру нельзя будет выдавать поврежденные купюры.

В абзацах шестом — пятнадцатом пункта 2.9 Положения Банка России № 630 П перечислены признаки поврежденных купюр, если такие попадут в кассу, то придется сдать их в банк, рассчитаться ими, например, с работником по подотчетнымсредствам или выдать покупателю сдачу будет нельязя.

В частности такие купюры могут иметь загрязнение, приводящее к снижении яркости изображения на 8% и более, постороннюю надпись из 2-х и более символов, штамп, рисунок, проколы и т.д. Требования довольно жесткие, в отличие от тех, что применяются к принимаемым купюрам. Получается принять, например, банкноту с детскими каракулями можно, а вот выдать уже нельзя.

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5. Самое приятное изменение — отменили заявления от подотчетников (а кто-нибудь из вас их составлял?).

Сейчас, чтобы получить подотчетные средства, необходимо написать заявление и получить на нем визу руководителя или дождаться приказа о выдаче. Наконец, заявление отменили и теперь достаточно одного распоряжения.

Причем сделано еще несколько важных уточнений:

приказ можно оформить сразу на несколько выдач наличных денег;

в приказе допускается указание сразу нескольких подотчетных лиц.

В распоряжении обязательно указываются ФИО, суммы и сроки, на которые выданы деньги (они могут быть разными для разных подотчетников).

В качестве дополнения исправили и срок, в который необходимо отчитаться о полученных под отчет средствах. Сейчас это — три дня с момента, как истек срок, на который средства были выданы или как работник вышел на работу (например, после болезни). В новой редакции — срок устанавливается руководителем.