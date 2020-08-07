Бизнес-дайджест: что ждёт предпринимателей в августе

В августе вступают в силу новые законы и постановления. Они затронут строителей, туроператоров, кинотеатров, концертных залов и даже предпринимателей с Крайнего Севера. Вот обзор самых важных изменений, которые уже работают или только готовятся вступить в силу.

Какие правила уже работают

Пенсионному фонду запретили подавать в суд, если долг компании меньше 3 000 рублей

Раньше ПФР подать в суд на предпринимателей при любой задолженности по страховым взносам. Теперь суд примет заявление только в двух случаях:

если долг больше 3000 рублей;

если предприниматель не платит больше трёх лет.

Пенсионный фонд может подать в суд только в течение шести месяцев с момента, когда появилось одно из оснований. Если не успеет — нарушение аннулируется.

Корректировочный чек поможет избежать штрафов за неправильное применение онлайн-касс

Раньше предприниматели, которые забыли внести продажу через онлайн-кассу или сделали это неправильно, писали объяснения в налоговую и получали штрафы — до 40 000 рублей. Теперь достаточно сформировать чек коррекции — он автоматически уйдёт в налоговую и избавит бизнес от штрафа. На своём сайте налоговая рассказывает, как правильно это сделать.

В Москве разрешили работать кинотеатрам, концертным залам и театрам

Сфера массовых развлечений выходит из карантина: мэр столицы Сергей Собянин объявил о третьем этапе снятия ограничений. Вот какие условия нужно соблюдать, чтобы проводить прочие культурно-досуговые мероприятия в помещениях:

общее количество мест в зале не превышает 3 000;

количество посетителей не превышает 50% от числа мест.

Организаторам спортивных мероприятий на открытом воздухе тоже повысили норму посещаемости до 50% — раньше было всего 10%.

Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

Туристический бизнес начал продавать путёвки в Турцию и Танзанию — сидеть на обязательном карантине путешественникам не придётся. Гражданам России достаточно иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.

Также авиасообщение возобновилось с Великобританией, но прибывающим из России придётся переждать обязательный двухнедельный карантин.

Почти 40% строительных правил стали рекомендациями

Список ГОСТов и СНиПов сократился на 240 документов, а 3 000 обязательных правил из 10 000 стали рекомендациями. По оценкам Всероссийского центра национальной строительной политики, это сократит сроки строительства на 20%, а затраты — на 15%.

Предприниматели могут нанимать иностранных студентов без разрешений на работу

Раньше иностранным студентам требовалось разрешение на работу в России, а работодателям — разрешение на привлечение иностранной рабочей силы. Теперь разрешения не нужны, если студент учится по очной форме. Как только он заканчивает обучение или его отчисляют, трудовой договор придётся расторгнуть.

Какие правила появятся чуть позже

С 12 августа бизнес получит льготы за работу в арктической зоне

Организации и предприниматели получат нулевую ставку НДС, упрощёнку в 1% и дополнительные налоговые вычеты, если:

работают на территории Арктической зоны России;

инвестировали в бизнес не менее одного миллиона рублей.

С 15 августа возобновится авиасообщение со Швейцарией

Список разрешённых стран пополнит Швейцария. Прибывающие из России граждане будут обязаны отбывать 10-дневный карантин.

Снимут ограничения для бизнеса в остальных регионах

Вслед за столицей ограничения снимают в других регионах. Например, в Нижегородской и Свердловской областях. Если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, бизнесу разрешат работать и в других субъектах. Чтобы не пропустить новый этап снятия ограничений, следите за региональными законами на сайтах местных правительств или в правовой системе «Гарант».

Возобновят авиасообщение с туристическими странами

Россия ведёт переговоры с несколькими странами о возобновлении авиасообщения. К ним относятся ОАЭ, Мальдивы, Египет, Куба и Доминикана. Если полёты возобновятся, уже в августе туристические агентства смогут предложить новые направления для клиентов.