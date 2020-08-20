Как записаться в налоговую инспекцию онлайн? Пошаговая инструкция

Иногда приходится посещать налоговую. Чтобы сделать этот процесс максимально комфортным, на прием можно записаться онлайн. Сделать это лучше заранее, тогда в очереди стоять не придется. Ну или не больше 10–15 минут, пока из кабинета не выйдет предыдущий посетитель.

Главное, заполнить заявку правильно, чтобы в ФНС не отказали в приеме. Разбираемся, как.

Как записаться на прием в ФНС на сайте

Записаться на прием в налоговую можно на сайте онлайн-записи. Этот сайт специально создан ФНС, чтобы все желающие могли записаться для визита на удобное время и не тратить его на очереди. Для записи требуется зайти на сайт и согласиться с условиями предоставления сервиса, иначе дальше портал вас не пропустит.

Следующий шаг — ввод персональных данных.

Для индивидуального предпринимателя это ФИО, ИНН, а также контактные электронная почта и телефон. Вводите настоящие данные, т.к. на электронную почту придёт подтверждение заявки, оно потребуется в налоговой, когда нужно будет подтвердить, что вы записаны онлайн.

Если ввести неверные ФИО, заявка все равно сформируется. Но если данные не совпадут, налоговая вас не примет.

Затем система предложит выбрать регион и отделение инспекции для визита.

Если в настоящее время в конкретном регионе записаться онлайн нельзя, то сайт это покажет. Например, такая ситуация в Приморском крае, где нельзя посетить инспекцию до 28 августа из-за ситуации с коронавирусом. Чтобы записаться, нужно подождать, пока ограничения будут сняты.

Выбрали отделение ФНС, теперь нужно выбрать услугу.

Некоторые услуги, например, прием отчетности или предоставление сведений, включают в себя несколько пунктов. В этом случае нужно выбрать и подуслугу.

Выбирайте именно ту услугу, которую хотите получить. Если выбрать одну услугу, а при посещении попросить предоставить другую, то скорее всего, вам откажут. На сайте сообщается: «Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии: соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн;

обращения за получением услуги, выбранной при записи в режиме онлайн». (Извините, формулировка не наша).

Затем нужно выбрать время визита. Записаться на прием в налоговую инспекцию можно не ранее, чем за две недели и не позже, чем до конца дня, предшествующего визиту.

Если вам нужно получить несколько услуг, то записаться на визит в один день разрешено, но нужно выбрать разное время визитов.

За получением одной услуги записаться можно не более, чем 3 раза в течение 14 дней.

После выбора времени сайт попросит проверить правильность указанных данных и ввести капчу.

Если все верно, то нужно кликнуть на кнопку «Подтвердить» и всё, вы записаны на визит в ФНС, система сформирует талон для визита.

В талоне на посещение ФНС будут указаны данные ИП, а также адрес и контактные данные инспекции и — самое главное — пин-код. Сделайте скриншот, распечатайте письмо или, на худой конец, запомните его, пин-код понадобится непосредственно в налоговой.

Что нужно сделать в отделении ФНС, когда придёте получать услугу

В инспекцию необходимо приехать к выбранному времени и зарегистрировать талон в терминале. Для этого нужно выбрать пункт «Прием по записи» и ввести пин-код, указанный в талоне, который сформирует портал в конце онлайн-записи. После этого специалисты налоговой примут вас в указанное в талоне время, либо в ближайшее время после него.

На прием в ФНС лучше прийти немного заранее, т.к. если заявитель опаздывает более, чем на 10 минут, онлайн-запись перестает действовать.Тогда придется стоять в общей очереди.

Как записаться в налоговую через сайт: вся статья за 30 секунд

Специально созданный сайт для записи посетителей — https://order.nalog.ru/

Для записи потребуются ФИО, ИНН, а также электронная почта и телефон.

Записаться на прием в налоговую можно за 2 недели, но не чаще, чем 3 раза за одной услугой.

В один день можно записаться на несколько услуг, но в разное время.

Налоговая не примет вас, если данные в талоне на запись не совпадут с реальными (паспортными).

Если опоздать на прием больше, чем на 10 минут, запись «сгорит» и придётся стоять в общей очереди.

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