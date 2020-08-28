Гранты и субсидии для бизнеса: как их получить начинающим предпринимателям

Получить материальную помощь от государства можно, если открываешь бизнес в сферах, которые считаются полезными для страны, например в сфере инноваций, науки, промышленности, туризма или сельского хозяйства.

Предприниматели могут получить субсидию на открытие бизнеса от центра занятости, гранты на развитие бизнес-проектов от некоммерческих фондов, таких как Фонд содействия инновациям и Росмолодёжь.

Субсидия от биржи труда

Субсидию от биржи труда могут получить безработные, вставшие на учёт в центр занятости населения (ЦЗН). Часто безработному не подходит ни одна из доступных вакансий. Таким людям, которые давно стоят на учёте и не могут найти работу, государство предлагает финансовую помощь в открытии собственного дела.

Субсидию можно получить не во всех регионах. Деньги поступают из федерального бюджета и распределяются между регионами по разному.

Важно. Обращаться за материальной поддержкой лучше в начале финансового года, пока средства не израсходованы на другие цели.

Размер субсидии неодинаков. Он зависит от среднерыночных цен в регионе на услуги и товары, на которые потенциальный бизнесмен может потратить субсидию. В среднем, сумма составляет 60 тыс. руб. Если предприниматель обязуется предоставить рабочие места, то будет выплачено примерно столько же за каждого трудоустроенного сотрудника.

Субсидию разрешено потратить на покупку сырья, оборудования, расходных материалов, ремонт в офисном или производственном помещении. Сумма может показаться небольшой, но она будет как нельзя кстати, чтобы запустить бизнес и начать работать.

Чтобы получить субсидию от биржи труда, необходимо:

Шаг 1. Встать на учёт в региональный Центр занятости населения. Поскольку субсидию выделяет биржа труда, человек, который желает её получить, должен иметь официальный статус безработного. О том, какие для этого нужны документы, мы рассказывали в статье «Как встать на учёт по безработице».

После получения статуса безработного необходимо заполнить заявку на получение субсидии. На этом этапе представители ЦЗН уже поинтересуются, какой бизнес человек планирует открыть. Если коротко: продажа табака и алкоголя — однозначный отказ. Что-то перспективное и полезное для региона — одобрение.

Шаг 2. Успешно пройти курс по основам предпринимательства. Каждого безработного, подавшего заявку на получение субсидии, направляют на подготовительные курсы по основам предпринимательства. Курсы платные, но оплачивает их не сам безработный, а ЦЗН.

Обучением потенциальных бизнесменов занимаются профессиональные экономисты, налоговики, юристы. Обучающиеся тренируются составлять и защищать бизнес-план, узнают об основах управления предприятием. По итогам учёбы проводится небольшой экзамен, и безработные получают свидетельство о прохождении курсов.

Шаг 3. Представить бизнес-план. Составление бизнес-плана — самый важный этап. Грамотный бизнес-план гарантирует 90% успеха. Здесь как раз пригодятся знания, полученные на курсах. В бизнес-плане нужно обосновать пользу своего товара или услуги, сроки реализации, конкурентоспособность, ожидаемую прибыль. Особое внимание следует уделить расчётам окупаемости и рентабельности.

В бизнес-плане обязательно нужно указать, сколько личных денег человек собирается вложить в проект.

Важно. Соотношение государственных и личных средств должно составлять примерно 1:2 или 1:3. Субсидию не получить, если не привлечены личные вложения. Наличие собственного стартового капитала означает, что человек в случае неудачи теряет и свои деньги. Значит, он ответственно подойдёт к расходованию государственных средств.

Шаг 4. Защитить бизнес-план. Защита бизнес-плана сродни защите диплома в университете. Человеку отводится до десяти минут времени, чтобы рассказать комиссии о сущности своего проекта. Нужно делать упор на сильных сторонах будущего бизнеса, например, его востребованности. Комиссия может задать уточняющие вопросы, чтобы лучше оценить проект.

Шаг 5. Открыть ИП или ООО. Решение о том, кто получит субсидию на открытие бизнеса, будет вынесено ЦЗН примерно через неделю после защиты бизнес-планов. Если комиссия примет положительное решение, бывший безработный должен будет открыть ИП или ООО.

Подробно о том, как зарегистрировать ИП мы рассказывали в статье «Как открыть ИП — пошаговая инструкция». Нужно обязательно дождаться решения комиссии, и только потом регистрировать бизнес.

Шаг 6. Получить субсидию. Чтобы получить деньги, бизнесмену необходимо принести в центр занятости лист записи ЕГРИП или ЕГРЮЛ, подтверждающий его новый статус. Ещё представитель ЦЗН попросит реквизиты карты Мир. Бюджетные деньги зачисляются с помощью национальных платёжных инструментов. Затем предприниматель сможет подписать договор с центром занятости.

Если сохранить и отдать в ЦЗН копию квитанцию об оплате госпошлины и чек за печать, то и эти расходы компенсируют.

Шаг 7. Потратить субсидию в течение трёх месяцев. Согласно договору, бизнесмен обязан в течение 90 дней потратить субсидию на цели, указанные в бизнес-плане. Расходование денег строго целевое. Если указали в плане, что деньги потратите на покупку оборудования, значит ими нельзя оплачивать аренду или что-то другое. Все траты предприниматель должен подтвердить документами: накладными, товарными чеками, договорами, счетами, платёжными поручениями. Каждый потраченный рубль нужно подтвердить, иначе субсидию придётся вернуть. Если все расходы подтверждены, центр занятости выдаст акт о выполнении обязательств.

Шаг 8. Продержаться в статусе законопослушного ИП или ООО не меньше года. По условиям договора ИП или ООО должно работать в течение установленного срока. Срок составляет обычно от одного до трёх лет. В период работы важно вовремя уплачивать налоги и взносы. Представители ЦЗН имеют право проверить бизнес на предмет соблюдения налоговых и трудовых требований, запросить договоры и чеки о расходах. Если все требования соблюдаются, субсидию не придётся возвращать.

Получить субсидию от ЦЗН более чем реально. Бывший безработный становится предпринимателем, который сам готов предложить рабочие места, — такой сценарий не редкость. Главное убедить комиссию в успешности своего предприятия. Поэтому так важен продуманный до мелочей бизнес-план. Чтобы не пришлось возвращать субсидию, вовремя сдавайте отчётность и платите налоги.

Гранты от Фонда содействия инновациям

Фонд содействия инновациям — это государственная некоммерческая организация, оказывающая поддержку инновационному малому бизнесу.

Самая востребованная программа фонда — программа Умник. В рамках программы молодые разработчики и исследователи (от 18 до 30 лет) могут получить деньги на реализацию своих научно-исследовательских проектов. Такие проекты должны быть коммерчески ориентированы.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо:

Шаг 1. Выбрать направление проекта. Всего направлений шесть:

Н1. Цифровые технологии.

Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения.

Н3. Новые материалы и химические технологии.

Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии.

Н5. Биотехнологии.

Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Шаг 2. Подать заявку и рассказать о проекте. Главное:проект должен быть не только инновационным, но и коммерциализуемым, т.е. его можно будет продать на рынке как готовый продукт.

Мария Собко, выпускница Химического факультета МГУ, руководитель Lomonosov Studio, VR/AR разработчик Мой проект, с которым я выиграла Умник, называется «Разработка виртуальной химической лаборатории с преподавателем на базе технологии искусственного интеллекта». Я подавала заявку по направлению Н1. Цифровые технологии. Далее заполняется заявка с информацией о проекте: общая информация, научно-техническая часть (описание разработки и обоснование проведения НИР, требования к патентной защите, а также календарный план), коммерциализуемость научных результатов (область применения, анализ конкурентов, план коммерциализации, объем инвестиций). Также к заявке прикрепляется презентация о проекте.

Шаг 3. Пройти два этапа конкурса. Обычно первый тур проходит в заочной форме, когда эксперты оценивают заявку претендента на грант. Второй тур проходит в очном формате выступления, когда участник презентует свой проект и отвечает на вопросы экспертов.

Мария Собко, выпускница Химического факультета МГУ, руководитель Lomonosov Studio, VR/AR разработчик Жюри оценивает проект серьезно. Мой первый проект не прошел экспертизу полуфинала, так как заявка была написана слабо. Эксперты дали мне обратную связь о проработке заявки, благодаря этому я сумела оформить новый проект так, что он победил на конкурсе. Победитель Умника получает грант в размере 500 тыс. руб.: 200 тыс сразу, и ещё 300 тыс. после окончания первого этапа научно-исследовательских разработок. Всего отводится два года на выполнение НИР. Помимо «Умника», предприниматели могут подать заявку на участие в следующих программах Фонда: «Старт», «Интернационализация», «Развитие», «Кооперация», «Коммерциализация».

Гранты от Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь)

Росмолодёжь входит в платформу автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», созданной в 2018 году по инициативе президента. Молодые люди 14-30 лет, которые участвуют в конкурсах Росмолодёжи, могут выиграть гранты на реализацию своих бизнес-идей.

Росмолодёжь регулярно проводит Всероссийский конкурс молодёжных проектов среди физических лиц. В 2019 году на конкурс было подано свыше 23 тыс. заявок, грантовый фонд составил 2,6 млрд. руб. Максимальный размер гранта для физических лиц составляет от 1,5 до 2,5 млн. руб.

Чтобы претендовать на грант от Росмолодёжи, необходимо:

Шаг 1. Выбрать конкурс и номинацию. Всего конкурсов три:

Всероссийский конкурс молодежных проектов.

Конкурс субсидий в рамках госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы».

Конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа.

Среди номинаций представлены молодёжные медиа, спорт, ЗОЖ, туризм, творческие инициативы, межнациональное взаимодействие, развитие социальных лифтов.

Шаг 2. Пройти регистрацию и подать заявку. В заявке нужно описать проблемы, которые решает проект, подробно изложить его суть, рассказать об ожидаемых результатах проекта и методах его реализации. Ещё понадобится прикрепить копию паспорта, СНИЛС, ИНН и реквизиты банковского счёта. Подробную информацию о заполнении заявки можно найти в разделе «Методические рекомендации» на сайте Росмолодёжи.

Шаг 3. Получить одобрение экспертной комиссии. Эксперты заочно изучают каждый проект и оценивают публичное выступление-презентацию участника. Значение имеют уникальность и реализуемость проекта, перспективы его развития, социальная значимость, обоснованность расходов на реализацию.

Мария Собко, выпускница Химического факультета МГУ, руководитель Lomonosov Studio, VR/AR разработчик: Грант от Росмолодёжи на заочном конкурсе для физических лиц 2019 я выиграла с образовательным проектом для молодёжи: Виртуальные Лаборатории «Ломоносов» в размере 1,4 млн. руб. В рамках этого проекта мы с командой провели 25 обучающих мастер-классов по изучению естественно-научных дисциплин в виртуальной реальности. Грантовый конкурс для физических лиц совершенно отличается от Умника. Здесь важна социальная составляющая, а также смета проекта. Этот грант не предусматривает вознаграждение руководителю проекта. Жюри оценивает заявку по многим пунктам, на сайте Росмолодёжи есть целая инструкция по правильному заполнению заявки. Самое главное — логическая связанность проекта, решение конкретной проблемы для конкретной аудитории, реалистичность сметы.

Шаг 4. Сдать отчётность. По каждому пункту сметы, заданному при формировании заявки, необходимо отчитаться. Победители конкурса получают от агентства инструкцию о том, как правильно направлять закрывающую документацию и чеки.

Региональные субсидии предпринимателям

В каждом регионе разработаны свои меры поддержки малого и среднего бизнеса. Например, в Томске действует муниципальная программа «Томск. Первый шаг», в рамках которой начинающие предприниматели могут получить до 500 тыс. руб. на открытие и развитие бизнеса. В Санкт-Петербурге действует программа «Поддержки социального предпринимательства», согласно которой некоторые затраты, например, аренда и покупка оборудования, будут компенсированы. Московские предприниматели могут узнать о мерах поддержки на портале «Малый бизнес Москвы».

Сводная информация об органах, занимающихся поддержкой МСП по регионам, указана на сайте Минэкономразвития.

Мы рассказали лишь о некоторых субсидиях и грантах, которые могут получить представители малого и среднего бизнеса. Их намного больше.

Чтобы узнать, чем ещё государство может помочь вашему бизнесу, штурмуйте местные администрации и бизнес-инкубаторы, зайдите на сайт территориальной Торгово-промышленной палаты и найдите информацию о видах помощи бизнесу по своему региону.

Проверьте, относится ли ваше предприятие к категории субъектов МСП, которые могут воспользоваться помощью Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства (АО «МСП Банк»). МСП «Банк» выступает гарантом исполнения кредитных обязательств и с его поддержкой намного проще получить кредит на развитие бизнеса на выгодных условиях.

Посетите портал Корпорации МСП, которая оказывает всестороннюю поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. Сельскохозяйственные производители могут найти сведения о мерах поддержки на сайте Министерства сельского хозяйства РФ.

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Государство даёт субсидии на открытие бизнеса и гранты на реализацию бизнес-проекта. Центр занятости населения (биржа труда) даёт субсидии безработным, которые встали на учёт, подготовили и защитили бизнес-план. Деньги необходимо в течение трёх месяцев потратить на цели, указанные в бизнес-плане, и сдать отчётную документацию. Нужно открыть ООО или ИП, которые должны работать не меньше года, исправно платить налоги и взносы. Фонд содействия инновациям даёт гранты на инновационные или научные проекты, которые можно коммерциализировать. Росмолодёжь даёт гранты молодым людям возрастом до 30 лет в сумме до 2,5 млн. руб. на воплощение своих бизнес-проектов. Государственная помощь начинающим бизнесменам не исчерпывается перечисленными субсидиями и грантами. В каждом регионе действуют свои меры поддержки МСБ, о которых можно узнать на сайте Минэкономразвития или ТПП, на портале Корпорации МСП и на сайтах местных администраций.

А вы пытались получить грант или субсидию? Напишите в комментариях, как это было.