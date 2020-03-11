Клерк.Ру
Цифровая бухгалтерия

Как мы «обкатали» электронную товарно-транспортную накладную. Вебинар 18 марта

35

В феврале 2020 года на рынке грузоперевозок произошло знаковое событие. Состоялся первый рейс с использованием электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН). Популярный перевозочный документ был передан в сервисе Synerdocs. А протестировала решение компания JTI Russia — официальный представитель Japan Tobacсo International на территории РФ.

Хотите первыми узнать, как протекал пилотный проект по ЭТТН в одной из крупнейших в России FMCG-компании? Регистрируйтесь на вебинар 18 марта. В прямом эфире ведущие расскажут об интересных деталях проекта.

Ведущие вебинара

  • Анастасия Кочергина, специалист по контролю отдела логистики JTI Russia;
  • Александр Валеев, руководитель проектов Synerdocs по решениям в сфере грузоперевозок.

Какие вопросы рассмотрим

  • что говорит закон о легитимности электронной товарно-транспортной накладной;
  • как прошел пилотный проект обмена ЭТТН;
  • какие планы строит JTI Russia по развитию и масштабированию;
  • как в сервисе реализована работа с ЭТТН: расскажем про технические тонкости.

Кому будет полезно

Руководителям по логистике, бухгалтерам, представителям крупных торговых компаний: владельцам бизнеса, начальникам по снабжению и развитию, IT- и финансовым директорам.

Регистрируйтесь сами и приглашайте коллег.

Что еще почитать?

Какие компании и в каких случаях используют товарно-транспортную накладную? Когда достаточно оформлять только ТТН, а когда не обойтись без связки транспортной и товарной-транспортной накладной? На все каверзные вопросы ответила Алиса Муратова в своей статье «С днём рождения, ТТН! Или всё о легитимности электронной товарно-транспортной накладной».