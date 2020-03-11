Как мы «обкатали» электронную товарно-транспортную накладную. Вебинар 18 марта

В феврале 2020 года на рынке грузоперевозок произошло знаковое событие. Состоялся первый рейс с использованием электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН). Популярный перевозочный документ был передан в сервисе Synerdocs. А протестировала решение компания JTI Russia — официальный представитель Japan Tobacсo International на территории РФ.

Хотите первыми узнать, как протекал пилотный проект по ЭТТН в одной из крупнейших в России FMCG-компании? Регистрируйтесь на вебинар 18 марта. В прямом эфире ведущие расскажут об интересных деталях проекта.

Ведущие вебинара

Анастасия Кочергина , специалист по контролю отдела логистики JTI Russia;

, специалист по контролю отдела логистики JTI Russia; Александр Валеев, руководитель проектов Synerdocs по решениям в сфере грузоперевозок.

Какие вопросы рассмотрим

что говорит закон о легитимности электронной товарно-транспортной накладной;

как прошел пилотный проект обмена ЭТТН;

какие планы строит JTI Russia по развитию и масштабированию;

как в сервисе реализована работа с ЭТТН: расскажем про технические тонкости.

Кому будет полезно

Руководителям по логистике, бухгалтерам, представителям крупных торговых компаний: владельцам бизнеса, начальникам по снабжению и развитию, IT- и финансовым директорам.

Регистрируйтесь сами и приглашайте коллег.