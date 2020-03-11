Как мы «обкатали» электронную товарно-транспортную накладную. Вебинар 18 марта

В феврале 2020 года на рынке грузоперевозок произошло знаковое событие. Состоялся первый рейс с использованием электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН). Популярный перевозочный документ был передан в сервисе Synerdocs. А протестировала решение компания JTI Russia — официальный представитель Japan Tobacсo International на территории РФ.
Хотите первыми узнать, как протекал пилотный проект по ЭТТН в одной из крупнейших в России FMCG-компании? Регистрируйтесь на вебинар 18 марта. В прямом эфире ведущие расскажут об интересных деталях проекта.
Ведущие вебинара
- Анастасия Кочергина, специалист по контролю отдела логистики JTI Russia;
- Александр Валеев, руководитель проектов Synerdocs по решениям в сфере грузоперевозок.
Какие вопросы рассмотрим
- что говорит закон о легитимности электронной товарно-транспортной накладной;
- как прошел пилотный проект обмена ЭТТН;
- какие планы строит JTI Russia по развитию и масштабированию;
- как в сервисе реализована работа с ЭТТН: расскажем про технические тонкости.
Кому будет полезно
Руководителям по логистике, бухгалтерам, представителям крупных торговых компаний: владельцам бизнеса, начальникам по снабжению и развитию, IT- и финансовым директорам.
Регистрируйтесь сами и приглашайте коллег.
Что еще почитать?
Какие компании и в каких случаях используют товарно-транспортную накладную? Когда достаточно оформлять только ТТН, а когда не обойтись без связки транспортной и товарной-транспортной накладной? На все каверзные вопросы ответила Алиса Муратова в своей статье «С днём рождения, ТТН! Или всё о легитимности электронной товарно-транспортной накладной».