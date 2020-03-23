Электронный обмен товарной и нетоварной первичкой – как ЭДО делает «Подружка»

Розничная сеть «Подружка» (ООО «Табер Трейд») – это более 230 мультибрендовых магазинов косметики, парфюмерии и полезных мелочей в разных регионах России. Кроме фирменных магазинов, компания развивает продажи через интернет-магазин.

Контрагентов много, документов много – как улучшить работу?

Компания «Табер Трейд» имеет множество отделений по всей стране, а специфика работы торговой сети подразумевает взаимодействие с сотнями поставщиков товаров. Количество документов огромное, и минимизировать издержки помог переход на электронное взаимодействие с контрагентами через сервисы обмена.

В «Табер Трейд» подключились сразу к нескольким сервисам обмена, так как контрагенты работают с разными решениями. Учитывая высокий трафик документооборота и особенности обработки первичной документации, потребовался серьезный пересмотр всего процесса.

Почему потребовалась оптимизация работы с первичными учетными документами (ПУД):

компании приходится работать с несколькими сервисами обмена; не было единого электронного финансового архива документов; согласование документов затягивалось – нужен был удобный инструмент согласования; нацеленность руководства на централизацию бизнес-систем компании для удобства администрирования.

Решение: внедрить единую систему приема, согласования и хранения электронных финансовых документов из разных сервисов обмена.

Нетоварные первичные учетные документы – система делает, а человек контролирует

Задачи: 1. Автоматизировать работу с нетоварными первичными учетными документами, поступающими из сервисов обмена. 2. Организовать электронный финансовый архив документов.

У нетоварных сделок, связанных с арендой помещений, рекламой, хозяйственными закупками и т.д., есть важная особенность – условия каждой сделки индивидуальны. Именно поэтому работа с такими документами подразумевает дополнительные согласования и проверки.

Как это работает

Первичный документ поступает из сервиса обмена (от контрагента) прямо в систему электронного документооборота, где автоматически связывается с договором по сделке. Все документы по договору образуют единый комплект, так легче найти всю информацию по сделке при наличии соответствующих прав доступа. Система электронного документооборота (СЭД) автоматически определяет ответственного за обработку менеджера – как правило, это сотрудник, который заключал сделку (ответственный за договор) или за кем закреплена организация-контрагент. В СЭД ответственному за обработку приходит задача на рассмотрение входящего ПУД – ему нужно только проверить соответствие содержания документа условиям сделки. После согласования ПУД ответственным задача автоматически направляется бухгалтеру. Как только документ согласуется в СЭД, он автоматически подписывается квалифицированной электронной подписью (ЭП) ответственного, документ заносится в 1С для отражения в учете, и ответ отправляется контрагенту через сервис обмена.

Документы подписывают квалифицированной ЭП, и это гарантирует их неизменность и юридическую значимость.

Товарные первичные учетные документы. Скучать по «ручному» процессу не будут

Задачи: 1. Автоматизировать работу с товарными первичными учетными документами, которые сопровождают процесс заказа-приемки товара. 2. Организовать хранение полученных файлов в едином финансовом архиве.

Документы по товарным сделкам, связанные с непосредственной деятельностью – приобретением продукции для последующей продажи, как правило, однотипны. Процессы проверки и обработки таких ПУД давно четко выстроены, однако их количество велико.

Как это работает

Заказ на поставку отправляется через EDI-систему. Поставщик комплектует его и отправляет, а «Табер Трейд» получает уведомление об отгрузке с полным перечнем информации по товару (размер, вес, наименование, количество и т.д.). После приемки товара сотрудник «Табер Трейд» направляет поставщику уведомление о приемке с информацией по фактически принятому товару, это помогает сформировать корректный счет-фактуру. На основе этого уведомления в учетной системе создается проект проводки. После получения уведомления о приемке товара поставщик создает универсальный передаточный документ (УПД), который отправляется в «Табер Трейд» через сервис обмена. Пришедший в «Табер Трейд» УПД автоматически загружается в систему электронного документооборота. Также по номеру заказа УПД сверяется с проектом проводки в учетной системе. Проверяется соответствие: суммы заказа, суммы НДС, GLN (международный код, применяемый в системах электронного обмена данными и электронной коммерции). Если сверка прошла успешно, то СЭД автоматически подписывает документы квалифицированной ЭП утверждающего (ответственный сотрудник определяется по организации-контрагенту). После подписания документа ЭП автоматически создается проводка в учетной системе, затем УПД направляется поставщику через сервис обмена. Если документ в учетной системе не был найден или выявились расхождения, то в СЭД автоматически формируется задание бухгалтеру с результатом сверки. После устранения расхождений документ отправляется на повторную проверку или оформляется отказ. Ответ контрагент получает через сервис обмена.

Если проект проводки в учетной системе и УПД были составлены корректно, процесс с момента получения документа в сервисе обмена до отправки подписанного экземпляра контрагенту проходит без участия человека.

За что сказать спасибо автоматизации?

Единый финансовый архив, организованный в системе электронного документооборота, обеспечивает безопасность хранимой информации с учетом прав доступа, при этом поддерживается работа как с формализованными, так и с неформализованными документами. Также в системе Directum предусмотрены специальные сценарии подготовки к налоговым и аудиторским проверкам: финансовые отчеты организации формируются в несколько кликов, а документы выгружаются в соответствии с требованиями контролирующих органов.

За счет автоматизации процесса регистрации и отправки УПД контрагенту сократились издержки на доставку, проверку и подписание документов. Факты отправки, получения и возврата строго контролируются.

Интеграция сервисов обмена и системы электронного документооборота на базе Directum сыграла решающую роль в оптимизации внутреннего цикла согласования ПУД. На сегодняшний день «Табер Трейд» выделяет несколько ключевых преимуществ такого подхода: