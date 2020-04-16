Расскажем, как отправлять контрагентам 23 000 документов без грамма бумаги

В 2018 году судоходная транспортно-логистическая компания MSC оптимизировала работу с первичными бухгалтерскими документами и перевела ее в электронный вид. Это позволило исключить потери оригиналов, избавиться от издержек на печать и доставку, а также сократить время возврата подписанных экземпляров.

Хотите первыми узнать, как ежемесячно отправлять 23 000 документов и не использовать ни грамма бумаги? Регистрируйтесь на вебинар 21 апреля. В прямом эфире ведущие расскажут об интересных деталях проекта.

Ведущие вебинара

Григорий Казакевич, руководитель разработки бизнес-приложений «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь»;

руководитель разработки бизнес-приложений «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь»; Ираида Бакаева, руководитель группы продаж Synerdocs.

Какие вопросы рассмотрим

как автоматизировать работу с бухгалтерскими документами и ускорить их подписание;

как начать ежемесячно обмениваться с контрагентами тысячами электронных документов без потерь и задержек;

как ускорить подготовку к налоговым проверкам, используя сервис ЭДО;

как работать с заказчиками, которые используют другие сервисы обмена;

как ЭДО сокращает стандартные затраты на документооборот и помогает работать без привязки к офису.

Кому будет полезно

Бухгалтерам, руководителям по логистике, представителям крупных компаний: владельцам бизнеса, начальникам по снабжению и развитию, IT- и финансовым директорам.