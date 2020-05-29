Новая песня о главном: изменение сроков в законе об электронной подписи

Немного времени осталось до вступления в силу изменений в Федеральный закон № 63 «Об электронной подписи» (далее — ФЗ об ЭП). Суть их в том, что с 1 июля 2020 года подпись юридического лица смогут получить только руководители организаций. Сотрудники будут вынуждены приобретать подпись физлица и прилагать к ней доверенность. Что самое интересное, формат этого документа начнет действовать только с 1 января 2021 года. Как использовать свои подписи сотрудникам в эти полгода, до сегодняшнего дня оставалось загадкой. Но бизнес-аналитик Synerdocs Татьяна Жигалова провела «расследование» и расставила все точки над i.

Подарок властей к Новому году

Напомню, что Федеральным законом № 476-ФЗ (далее ФЗ № 476) предусмотрен широкий спектр изменений. Вспомним наиболее волнующие из них:

1. предусматривается возможность дистанционной идентификации заявителя с использованием:

УКЭП (наличие действующего квалифицированного сертификата обязательно);

загранпаспорта РФ нового образца с записанными на нем биометрическими персональными данными;

сведений из ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) и *** (Единая биометрическая система).

2. ужесточаются требования к Удостоверяющим центрам (далее — УЦ) по минимальному размеру собственных средств и наличию финансового обеспечения ответственности;

3. вводятся новые условия для аккредитации УЦ, теперь она будет проходить в два этапа с привлечением нового согласующего органа — Правительственной комиссии;

4. изменяется порядок выдачи сертификата для различных категорий граждан:

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ЭП будет генерировать УЦ ФНС;

o физическим лицам — коммерческие УЦ;

нотариусам — УЦ ФНС.

5. появятся новые требования к подписанию электронных документов сотрудниками организации: у них появляется обязанность получать ЭП для физлица и прикладывать машиночитаемую доверенность, формат которой устанавливается на законодательном уровне.

Майские праздники с пользой

Наконец, законодатель внес ясность, и 7 мая в Госдуме РФ началось рассмотрение проекта ФЗ № 953580-7. Кроме всего прочего, он предусматривает изменение сроков вступления в силу ФЗ № 476. Давайте посмотрим, какие послабления разработал законодатель:

Послабления, навеянные пандемией

Законопроект предусматривает случаи продления действия сертификата ключа проверки ЭП. Если срок действия истекает до 1 августа 2020 года, то удостоверяющий центр обязан создать сертификат с аналогичным содержанием на три месяца.

Предполагается, что продление сертификата будет бесплатным для пользователя.

О чем не стоит забывать

Напомню, что аккредитация УЦ будет действовать до истечения срока, на который она выдана, но не более чем до 01.01.2022. А квалифицированными сертификатами, созданными такими УЦ, можно будет воспользоваться до окончания периода их действия, но не более даты, с которой УЦ прекращает свои полномочия либо указанной выше «точки невозврата».

Что дальше?

Законопроект прошел третье чтение в Госдуме РФ, а это значит, что изменений уже не предвидится и остается надеяться, что послабления вступят в силу в ближайшее время. У бизнеса сейчас совсем другие приоритеты: нужно продумать механизмы поддержки финансовой устойчивости организации, а не ломать голову над тем, чтобы перестраивать привычные процессы.