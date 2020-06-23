Как бухгалтеру выплыть из бумажной рутины? Опыт торговой сети «ВкусВилл» на вебинаре 25 июня

Торговая сеть «ВкусВилл» обменивается электронными транспортными накладными в сервисе ЭДО. Теперь сотрудники бухгалтерии без лишних трудозатрат отслеживают статус документооборота. Узнаете все детали кейса от первого лица на бесплатном онлайн-семинаре Synerdocs. Присоединяйтесь!

При работе с продуктами категории «фреш» время идет на минуты. Долгая доставка, временные затраты на работу с бумажными документами – непозволительная роскошь для торговых сетей. Яркий пример грамотно выстроенной ИТ-инфраструктуры в фуд-ритейле – кейс «ВкусВилл». В 2019 году компания отказалась от бумажных транспортных накладных.

Когда число торговых точек «ВкусВилл» по всей стране перевалило за 1000, а ежедневное количество оформляемых транспортных накладных стало исчисляться сотнями, перед компанией встало несколько острых вопросов:

как бухгалтерии не утонуть в бумажной рутине и оперативно отслеживать статус документооборота по перевозкам;

как оптимизировать работу с финансовым архивом и сократить расходы на его содержание;

как автоматизировать обмен транспортными накладными и не замедлить процесс доставки продуктов в магазины.

На вебинаре представители «ВкусВилл», компании-интегратора «Автомакон» и сервиса Synerdocs расскажут, как сеть магазинов продуктов здорового питания решила все поставленные вопросы и какие планы строит на дальнейшую автоматизацию внутренних процессов.

Регистрируйтесь на бесплатный вебинар 25 июня 11:00 МСК.

Кому будет полезно

Представителям торговых сетей с большим объемом товарооборота, а также всем, кто планирует навести порядок в документах, снизить расходы на обработку и хранение транспортных накладных.