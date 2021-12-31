Почему искусственный интеллект не отнимет хлеб у бухгалтера

Это нормально – бояться, что искусственный интеллект вытеснит тебя с работы. Традиционные профессии изживают себя. В число исчезающих наряду с турагентами, библиотекарями, кассирами попали и бухгалтеры. Это что же получается – через каких-то 10-15 лет заниматься учетом в компаниях будут не люди, а роботы? Если верить прогнозам футурологов, то наиболее трудоемкие участки бухгалтерской работы действительно будут выполняться при минимальном участии человека.

Да, тема хайповая, про нее не написал только ленивый. Но мы не могли пройти мимо. Кто, если не компания Directum, которая разрабатывает решения для цифровой бухгалтерии, вправе поделиться мнением? Сразу сделаем заявление: мы не считаем, что решения на базе искусственного интеллекта могут полностью заменить бухгалтеров. Однако весомую часть задач они уже решают без участия этих специалистов.

Ты кто такой? Давай до свидания! (бухгалтер до знакомства с ИИ)

Человек так устроен, что всё незнакомое воспринимает, с одной стороны, в штыки, а с другой – с любопытством. История про бухгалтера и искусственный интеллект не исключение.

К счастью, страх перед AI-технологиями отступает. Современное поколение бухгалтеров уже не хочет выполнять типовую операторскую работу – вручную заносить данные в учетные системы, ведь есть проверенные инструменты, которые делают это за человека. Представьте, как изменится среднестатистический бухгалтер уже через 10 лет. Вместо того чтобы вбивать цифры в программу, проверять корректность реквизитов, правильность сумм в документах, он будет прогнозировать налоговые риски, выполнять задачи, связанные с учетной политикой компании, рассчитывать налоги, подавать декларации в ФНС.

В некоторых российских компаниях ИИ уже стал использоваться для решения части задач. И это подтверждают результаты опроса, проведенного порталом «Работа.ру» среди 5 000 россиян:

45% респондентов заявили, что ИИ уже частично заменяет работу нескольких профессий. А 30% опрошенных уверены, что масштабное внедрение искусственного интеллекта ждет рынок в ближайшее время. Причем наиболее массово умные технологии будут внедряться в ИТ и телекоме (59%), финансовой сфере (34%), производстве (33%), бухгалтерии (27%), маркетинге и рекламе (25%), а также в транспортной отрасли (23%).

И что я в тебя такой влюбленный? (бухгалтер после того, как в компании внедрили ИИ)

Расскажем о двух значимых проектах, волею случая оба они из ритейла.

Бухгалтеры «Л’ОРЕАЛЬ» обрабатывают первичку с помощью ИИ

В российское представительство косметической компании каждый день поступает более 300 комплектов бумажной первички. Примечательно, что бухгалтеры включаются в обработку только на последнем этапе, когда искусственный интеллект уже распознал документы, ввел данные в систему, заполнил карточки – словом, выполнил всю рутину за человека.

Схематично обработка ПУД в «Л’ОРЕАЛЬ» выглядит так:

Коротко о результатах, которым рады бухгалтеры АО «Л’ОРЕАЛЬ»:

Входящие акты, накладные, счета-фактуры, УПД теперь заносятся в систему без участия человека.

Точность классификации документов достигла 97%.

Полнота извлечения реквизитов из актов составила 80%, из накладных – 82%, из счетов-фактур и УПД – 92%.

Процесс обработки первички ускорился, а трудоемкость на него понизилась.

Интеллектуальная обработка счетов в магазинах «Подружка»

Еще один пример – розничная сеть магазинов «Подружка». Здесь вся рутина по обработке входящих счетов легла на плечи интеллектуальной системы.

Как сегодня обрабатывают счета в «Подружке»:

Бумажные и электронные документы поступают в компанию и сканируются. Скан-копии и электронные оригиналы отправляются на email, привязанный к интеллектуальной системе Directum Ario. AI-сервисы извлекают основные реквизиты счета, в том числе его табличную часть с номенклатурой. Данные распознаются даже тогда, когда в PDF нет текстового слоя. Полнота извлечения данных из счетов на оплату составляет 90%, а классификация реквизитов – 95%. В системе Directum создается и заполняется карточка документа. Она отправляется на согласование сотрудникам, которые определяются автоматически — в зависимости от извлеченных данных. На построение маршрута влияют наименование организации-контрагента, сумма в счете и другие параметры, указанные в карточке.

У бухгалтеров освободилось по 3 часа в день, а руководители больше не работают с бумагами и могут согласовывать документы, находясь дома.

Типовые операции, которые бухгалтер может передать искусственному интеллекту

Напоследок вот список того, что ИИ может делать за бухгалтера: вводить данные из документов в информационную систему;

определять вид входящего учетного документа;

проверять наличие и корректность реквизитов;

сопоставлять номенклатуру;

обрабатывать платежные поручения и определять типовые хозяйственные операции.

Перечисленные задачи – преимущественно операторская работа. Если передать их искусственному интеллекту, квалифицированные бухгалтеры только выиграют, ведь тогда освободится плацдарм для действительно интересных задач.

Это далеко не вся черная работа, которую готов выполнить за человека искусственный интеллект. Например, в договорном отделе система Directum Ario One своего рода спецагент: анализирует условия соглашений и подсвечивает «узкие места», чтобы компания не «попала» на штрафы, пени, возможные просрочки. Но это уже совсем другая история.