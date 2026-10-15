Топ-5 систем для хранения бухгалтерских документов

Что такое архив бухгалтерских документов и зачем он нужен

Когда не хочется докупать отдельное решение, компании используют доступные методы и держат сканы в папках на сервере. Это просто и бесплатно, но в итоге получается лишь склад документов. Хранилище становится рабочим инструментом с внедрением электронного архива бухгалтерских документов.

Финансовый архив — это система для централизованного хранения бухгалтерских документов компании. УПД, накладные, акты, счета-фактуры поступают в архив из ЭДО, учетных систем, электронной почты и со сканеров, распределяются по видам и связываются с контрагентами и хозяйственными операциями.

Функции финансового архива:

быстрый поиск документов по реквизитам и тексту;

выгрузка единым комплектом для ФНС и аудиторов;

настройка прав доступа и фиксация действий пользователей для защиты данных от изменений;

подписание КЭП и сохранение юридической значимости за счет меток доверенного времени;

проверки с помощью ИИ: наличие печатей и подписей, контроль комплектности, правильность сумм.

В результате в компании снижается риск штрафов, ускоряется подготовка ответов контролирующим органам и обеспечивается сохранность данных.