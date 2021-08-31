Налоговый мониторинг взамен традиционных проверок. Как это работает?

Налоговый мониторинг — относительно новая форма цифрового контроля бизнеса со стороны ФНС. Его цель — снизить налоговые риски и сэкономить нервы и время на прохождении проверок. Компании, которые уже стали участниками этой программы, отмечают почти 40%-ое снижение запросов налоговиков.

Игра в открытую

Нередко у руководства компаний возникает вопрос — зачем нужна такая налоговая витрина, если у ФНС и так есть новые данные об организации, и налоговики в любой момент могут запросить расшифровку по налогам у компании. Цель налогового мониторинга — обеспечить онлайн-взаимодействие за счёт удалённого доступа к информационной системе налогоплательщика, его бухгалтерской и налоговой отчётности. Налоговый орган подключается к базе данных и смотрит, как исчисляются и уплачиваются налоги в режиме реального времени. За счёт доступа к корпоративной информации снижается необходимость в традиционных выездных и камеральных проверках.

Такой доступ к данным позволит оперативно согласовывать позиции по налогообложению планируемых и совершаемых операций, обратить особое внимание на сделки и операции, которые содержат элементы риска.

Важно! Налоговый мониторинг обеспечивает превентивное выявление налоговых рисков на момент планирования сделок.

Важнейшая цель налогового мониторинга заключается в том, чтобы лучше понять бизнес налогоплательщика, определить операции, которые помогут компании снизить налоговые риски, а не искать недобросовестных контрагентов или какие-то ошибки технического обслуживания — это интересует ФНС в последнюю очередь. Чтобы снизить риски налоговикам недостаточно верхнеуровневых отчётов (деклараций), им необходимо понимать, как формируются те или иные цифры в отчётности. Налоговая витрина позволяет понять архитектуру процессов.

В рамках налогового мониторинга обеспечивается не только доступ к ERP системе, но, к примеру, к биллинговым системам. Появляется возможность детально расшифровывать источники образования доходов и расходов, определять уязвимые места и минимизировать риски, анализировать деятельность компании по снижению рисков потери прибыли. Налоговая витрина позволяет расшифровать цифры в итоговой отчётности вплоть до уровня транзакций.

Как подключиться к налоговому мониторингу — от подготовки РИВ до его показа ФНС

Первое, что требуется от компании для вступления в налоговый мониторинг — подать документы в ФНС. Одним из самых сложных документов является регламент информационного взаимодействия (РИВ). В нём содержится следующая информация:

порядок доступа к информационной системе,

данные об ответственности лиц,

срок предоставления информации (документов) в налоговый орган,

структура раскрытия данных налоговой отчётности,

информация о регистрах бухгалтерского и налогового учёта,

способ формирования отчётности в ФНС и пр.

Если в штате компании нет опытных специалистов, способных подготовить и своевременно подать всю необходимую отчётность, лучше заручиться помощью интегратора. На этапе подготовки интегратор проведёт глубокий анализ системы на предмет автоматизации процесса составления отчётности, подаваемой в ФНС, её расшифровки. Будет разработана модель данных для раскрытия, алгоритм создания регистров для связи уровней шифрования и многое другое.

Гибкая налоговая витрина с возможностью настройки под нужды компании впоследствии может использоваться не только инспекторами ФНС, но и другими государственными контролирующими органами. К примеру, с её помощью можно реализовать эффективный аудит компании, создать модуль оперативной отчётности, использовать в формировании бюджета компании. На базе налоговой витрины успешно реализуются кабинеты руководителей, что позволяет топ-менеджменту формировать свободную отчётность и анализировать бизнес-риски.