Полезное для тех, кто совмещает УСН и ЕНВД

Интересный кейс (как нынче принято говорить) сегодня разбирала.

Хочу поделиться.

Особенно он будет полезен тем, кто совмещает УСН и ЕНВД (ПСН туда же, но для ИП).

Итак, предыстория:

Предприниматель зарегистрирован несколько лет назад, с момента обретения статуса ИП подал уведомление о переходе на УСН 6%. Через некоторое время решил на транспортные услуги получить уведомление о применении ЕНВД и всю выручку от оказания услуг показывал в отчетности именно по этому виду налога.

Прошло время, предприниматель отчитался по УСН с небольшой суммой выручки от деятельности, не относящейся к транспортным услугам (кое-что продал из принадлежащего ИП), и по ЕНВД по транспортным услугам. Инспекция приняла декларацию и провела проверку, выдав акт, в котором:

1) предложила предпринимателю весь доход, полученный от деятельности по ЕНВД, включить в декларацию по УСН,

2) доплатить налог по УСН примерно 1.0 млн. руб.

Что не так?

Оказалось, что предприниматель указал на титульном листе декларации по УСН тот самый вид деятельности - транспортные услуги.

И что сделала налоговая? Она, увидев, что декларация по УСН пришла с ОКВЭД транспортные услуги, и декларция по ЕНВД пришла с тем же кодом ОКВД, решила, что предприниматель оказал услуги по наибольшему по объему налогов режиму налогообложения.

То есть по сути инспекция переквалифицировала налогообложение одного и того же вида деятельности по самому высокому из применяемых объектов налогообложения. Ведь в случае нашего ИП сумма налога по УСН в разы больше, чем сумма вмененного налога.

Как не попасть в такую ситуацию?

Всё просто:

если вы применяете УСН и ЕНВД, то в декларациях по этим двум разным видам налога указывайте разные коды ОКВЭД. Ну и в ЕГРЮЛ тогда не ограничивайтесь указанием только одного вида деятельности, даже если не собираетесь осуществлять никакие иные виды в ближайшие год-два-пять.

Например:

У вас основной вид деятельности - розничная торговля в маленьком магазинчике и хотите применять ЕНВД. Регистрируйте ИП с видом деятельности розничная торговля и, например, разработка сайтов. По коду розничной торговли сдавайте декларацию по ЕНВД, а по коду деятельности разработка сайтов сдавайте декларацию по УСН, даже если она пустая, и деятельности не ведете и не будете вести в ближайшее время.