Про динозавров и строительство

Помню, что до 2008 года в моем окружении было большое количество строительных компаний.
Затем, после августа 2008 года, где-то к июню 2009 года все они ушли с рынка, и не осталось ни одного клиента со строительной тематикой.
Тяжело им стало.
Кто-то просто ушел, кто-то слился-объединился с кем-то, кого-то вытеснили.
Начался очередной виток передела сфер влияния плюс замена процедуры лицензирования на допуски с большими финансовыми вливаниями в бездну по имени СРО.
И до недавнего времени было затишье. Желающих открывать бизнес в строительстве было не много. В основном стартапы в моем окружении возникали в области IT, разных форм маркетов и консалтинга по разным вопросам.
После того, как чиновники зачистили банковский сектор, принялись за зачистку строительного сектора.
Не случайно чиновники Минфина считают строительную сферу самой опасной с точки зрения налоговых рисков.
Здесь действительно много наличных, «домашних заданий», неучтенных сотрудников, мигрантов без документов и прочих шалостей из эпохи конца 90-х.
Увы, модель бизнеса, которую пытаются сохранить и перенести с начала нулевых в наше время владельцы компаний, выполняющих строительные работы, более не работает.
Если IT сферу или торговлю чем-либо, производство или рекламный бизнес можно оптимизировать за счет сокращения затрат, перехода на аутсорсинг, ухода в спецрежим с осознаваемой потерей части клиентов, то в строительной сфере стандартные пути оптимизации не работают: либо надо повышать цену на 30-35%, чтобы хозяину что-то осталось, либо зажиматься, опираясь на риски и пытаясь удержаться на плаву.
Большие заказчики с подрядчиками на УСН не работают.
Аутсорсинг возможен, но только на уровне бухгалтерии и сметчиков.
Остальное не прокатит.
Сокращать затраты — это экономить на материалах, за что придется переклеивать, перекрашивать, перештукатурить и т.п.
Плюс к этому в строительной сфере работают люди не робкого десятка, они привыкли рисковать, их словами не убедить, а цифры им не всегда по силам.
Ведь руководить прорабами и строителями — это не в чистом офисе водить пальцем перед бухгалтерами или финансовыми менеджерами.
На строительной площадке матом не ругаются.
На нем там разговаривают.
И от этого характер и владельца, и руководителя компании становится не мягче, а жестче и убедить их в том, что надо что-то менять, очень сложно.
Поэтому после мозговых штурмов для строителей и в горле хрипит после встреч, и силы на нуле.
Мало посчитать расходы и налоговую нагрузку на выручку и на прибыль владельца.
Надо убедить в том, что следование рекомендациям — единственный путь и способ продолжать существовать дальше.
А на тебя смотрят как на пособника налоговой инспекции.
Хотя доверяют.
Ведь после прохождения ада в банках, когда они только лишь потому, что ты — строитель, блокируют операции по расчетному счету, не разговаривая, будешь делать все что скажут, лишь бы на счет приходили деньги и их можно было отправлять за материалы, поставщикам услуг, подрядчикам.
Как работать в таких условиях?
Банк говорит при открытии счета: если будете принимать деньги за строительно-монтажные работы и более 70% отправлять подрядчикам, то мы будем рассматривать вашу организацию как транзитную со всеми вытекающими отсюда последствиями.
— А если я именно так работаю, то что? мне не суждено выжить только потому, что банк считает меня транзитером?
— Увы, да. Но если вы будете обеспечивать жизнедеятельность офиса, платить зарплату, налоги с нее, оплачивать услуги физлиц по ГПХ, то шансы есть, что вас не тронут.
— И каковы шансы?
— Динозавр либо пройдет мимо вашего окна, либо не пройдет.
— То есть 50 на 50?
Понимайте как хотите...
Что нас ждет? Снова передел рынка?
Останутся только крупные, у которых есть заначка на решение вопросов?
Повышение цены, в которую будут заложены налоги?
А мы готовы за это платить?
Или мы готовы платить меньше, но и поступиться качеством?
А если это 50-этажный дом? А если это бассейн, в который будут ходить наши дети?
Как быть? Какой путь нам предстоит пройти? Что мы выбираем?