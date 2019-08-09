Про динозавров и строительство

Помню, что до 2008 года в моем окружении было большое количество строительных компаний.

Затем, после августа 2008 года, где-то к июню 2009 года все они ушли с рынка, и не осталось ни одного клиента со строительной тематикой.

Тяжело им стало.

Кто-то просто ушел, кто-то слился-объединился с кем-то, кого-то вытеснили.

Начался очередной виток передела сфер влияния плюс замена процедуры лицензирования на допуски с большими финансовыми вливаниями в бездну по имени СРО.

И до недавнего времени было затишье. Желающих открывать бизнес в строительстве было не много. В основном стартапы в моем окружении возникали в области IT, разных форм маркетов и консалтинга по разным вопросам.

После того, как чиновники зачистили банковский сектор, принялись за зачистку строительного сектора.

Не случайно чиновники Минфина считают строительную сферу самой опасной с точки зрения налоговых рисков.

Здесь действительно много наличных, «домашних заданий», неучтенных сотрудников, мигрантов без документов и прочих шалостей из эпохи конца 90-х.

Увы, модель бизнеса, которую пытаются сохранить и перенести с начала нулевых в наше время владельцы компаний, выполняющих строительные работы, более не работает.

Если IT сферу или торговлю чем-либо, производство или рекламный бизнес можно оптимизировать за счет сокращения затрат, перехода на аутсорсинг, ухода в спецрежим с осознаваемой потерей части клиентов, то в строительной сфере стандартные пути оптимизации не работают: либо надо повышать цену на 30-35%, чтобы хозяину что-то осталось, либо зажиматься, опираясь на риски и пытаясь удержаться на плаву.

Большие заказчики с подрядчиками на УСН не работают.

Аутсорсинг возможен, но только на уровне бухгалтерии и сметчиков.

Остальное не прокатит.

Сокращать затраты — это экономить на материалах, за что придется переклеивать, перекрашивать, перештукатурить и т.п.

Плюс к этому в строительной сфере работают люди не робкого десятка, они привыкли рисковать, их словами не убедить, а цифры им не всегда по силам.

Ведь руководить прорабами и строителями — это не в чистом офисе водить пальцем перед бухгалтерами или финансовыми менеджерами.

На строительной площадке матом не ругаются.

На нем там разговаривают.

И от этого характер и владельца, и руководителя компании становится не мягче, а жестче и убедить их в том, что надо что-то менять, очень сложно.

Поэтому после мозговых штурмов для строителей и в горле хрипит после встреч, и силы на нуле.

Мало посчитать расходы и налоговую нагрузку на выручку и на прибыль владельца. Надо убедить в том, что следование рекомендациям — единственный путь и способ продолжать существовать дальше.

А на тебя смотрят как на пособника налоговой инспекции.

Хотя доверяют.

Ведь после прохождения ада в банках, когда они только лишь потому, что ты — строитель, блокируют операции по расчетному счету, не разговаривая, будешь делать все что скажут, лишь бы на счет приходили деньги и их можно было отправлять за материалы, поставщикам услуг, подрядчикам.

Как работать в таких условиях?

Банк говорит при открытии счета: если будете принимать деньги за строительно-монтажные работы и более 70% отправлять подрядчикам, то мы будем рассматривать вашу организацию как транзитную со всеми вытекающими отсюда последствиями.

— А если я именно так работаю, то что? мне не суждено выжить только потому, что банк считает меня транзитером?

— Увы, да. Но если вы будете обеспечивать жизнедеятельность офиса, платить зарплату, налоги с нее, оплачивать услуги физлиц по ГПХ, то шансы есть, что вас не тронут.

— И каковы шансы?

— Динозавр либо пройдет мимо вашего окна, либо не пройдет.

— То есть 50 на 50?

Понимайте как хотите...

Что нас ждет? Снова передел рынка?

Останутся только крупные, у которых есть заначка на решение вопросов?

Повышение цены, в которую будут заложены налоги?

А мы готовы за это платить?

Или мы готовы платить меньше, но и поступиться качеством?

А если это 50-этажный дом? А если это бассейн, в который будут ходить наши дети?

Как быть? Какой путь нам предстоит пройти? Что мы выбираем?