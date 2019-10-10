Как, зачем и почему налоговая выводит из тени физиков

«Налоговая начала массово начислять НДФЛ на доходы физлиц!»

или «Банки начали списывать со счетов граждан 13% с каждой входящей операции!».

Знакомо? Страшно? А зря. Ничего страшного в этом нет.

Точнее, это не новость. А если еще более ясно, то этого вообще быть не может.

По определению. Расскажу, почему.

Да, если ФНС сочтет, что совершенные физиком операции относятся к предпринимательской деятельности, то от него потребуют заплатить налоги и сдать по ним отчетность.

Причем иногда не только НДФЛ, но и НДС.

И уже поползли в Интернете разные статьи с кричащими заголовками, «вносящими ясность» в «знаковое», «атуальное», «беспрецедентное» письмо ФНС России от 07.05.19 № СА-4-7/8614.

Когда лично вы рискуете?

Сам по себе факт приобретения какого-либо объекта, в том числе того, который предназначен для коммерческих целей (например, объект нежилой недвижимости или пара грузовиков), не является предпринимательской деятельностью и никак не может служить основанием для начисления недоимки по налогу со всеми вытекающими.

Это означает, что физлицо, не являющееся ИП, вправе без каких-либо рисков покупать любое имущество и владеть им.

Даже если кому-то очевидно, что оно предназначено не для личных целей (купил офис или склад, например).

Однако налоговый риск (то есть риск получить начисление налогов от предпринимательской деятельности) возникает в момент, когда физлицо начинает использовать имущество для извлечения дохода (например, сдает имущество в аренду).

С чем связан риск?

С тем, что такая операция может быть признана предпринимательской деятельностью, даже если она совершается без регистрации в статусе ИП.

А размер имеет значение?

О, да...

Одним из важнейших критериев, на которые опираются фискальные органы, является повторяемость операций. То есть когда вы, например, приобрели офисное помещение и на регулярной основе получаете доход от сдачи его в аренду. Не один раз сдали под мероприятие на Новый год, а регулярно, из месяца в месяц получаете доход от того, что сдали помещение в аренду.

Давайте вспомним матчасть: предпринимательской признается именно систематическая деятельность, направленная на получение дохода (абз. 3 пункта 1 статьи 2 ГК РФ).

То есть если ваша жена продает на постоянной основе пирожки/тортики через Инстаграм, а налоговая выявит факты этой систематической деятельности, то это будет первым шагом к переквалификации доходов вашей жены в доходы от предпринимательской деятельности.

Однако это еще не все.

Еще одним условием, определяющим предпринимательскую деятельность с точки зрения налоговых блюстителей, является доказательство того, что деятельность велась какой-то точно определенный период.

Ведь мы налоги платим за какой-то период.

То есть инспекция должна определить сколько времени у вас в собственности находилось помещение (или точно определить с какого момента ваша жена начала печь торты «Наполеон» (обожаю этот торт) и когда она получила свой первый доход от продажи этой вкусняшки на сторону).

Если период владения имуществом в личных целях не установлен, то инспекция может посчитать, что доход подлежит переквалификации в предпринимательский с доначислением налога, пеней и штрафа.

Вишенка на торте.

Подлежат изучению такие важные моменты, как из каких средств было приобретено имущество, как оплачивались расходы, связанные с его содержанием.

Пример: если кредит на покупку объекта недвижимости был получен физиком в статусе ИП, а расходы оплачивались со счета ИП, то доходы включат в доход ИП (для любителей почитать первоисточник: определение ВС РФ от 24.05.16 № 302-КГ16-5502).

А что с разовыми сделками?

Испекла жена «Наполеон», продала его через объявление.

ФНС имеет на этот счет свое мнение: нерегулярная по своему характеру деятельность НЕ может являться предпринимательской, даже если она связана с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Однако скрытую предпринимательскую деятельность инспекторы будут искать в количестве и ассортименте продаваемого товара (один торт или несколько сразу, например), в количестве выполненных работ и оказанных услуг и др. обстоятельства.

В поисках доказательств сотрудники ФНС будут разыскивать покупателей и заказчиков, выяснять обстоятельства сделки, изымать договоры, расписки в получении денег, анализировать данные личных счетов физлиц и сведения о предлагаемых к покупке товаров (тортиков) в Интернете, проверят, были ли покупки материалов для производства товаров (мука ,молоко, яйца в большом количестве, например), которые в обычной предпринимательской деятельности сопровождают процесс получения дохода и прибыли.

Кстати, о прибыли: отсутствие прибыли не может быть гарантированной защитой от налоговых претензий, т.к. по правилам того же ГК РФ извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом (ага, попробуйте этот козырь предъявить на комиссии по обелению налоговой базы по налогу на прибыль!).

Еще про разовую сделку.

Если физлицо, находящееся в статусе ИП, заключило договор без указания этого статуса в реквизитах, то налоговики посмотрят на ЕГРИП: если в нем указан тот вид деятельности, по которому совершена сделка, то доход признают доходом, полученным от предпринимательской деятельности (для любителей почитать первоисточник: постановление Президиума ВАС РФ от 18.06.13 № 18384/12).

Однако наивны те, кто полагает, что отсутствие в ЕГРИП вида деятельности, по которому получен доход, гарантирует признание дохода, полученного вне рамок предпринимательской деятельности.

Основанием для переквалификации сделки может стать такой важный момент, как назначение помещений (офисные, например, или складские), и тот факт, что они сдавались в аренду юридическим лицам (не ленивые читают определение ВС РФ от 02.11.16 № 309-КГ16-14303).

О праве на самоопределение.

Вы все знаете о том, что имущество ИП есть имущество самого физлица.

То есть имущество ИП неотделимо от физлица, которое в этом статусе зарегистрировано.

Отсюда, собственно, и любимое нами «ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, в т.ч. имуществом, принадлежащим ему как физлицу».

Признавая за физлицами право определять, в каком именно статусе они будут выступать в договорных отношениях, налоговики обращают внимание на последствия такого «самоопределения»:

оформление договора на имя физлица без указания его статуса ИП само по себе не означает, что соответствующее имущество не используется (или не будет использоваться) им в предпринимательской деятельности.

В общем, даже если ИП не указал свой статус в договоре, это не гарантирует, что сделка не будет признана для целей налогообложения предпринимательской деятельностью.

В подобной ситуации налоговики примут решение с учетом всех обстоятельств сделки:

— какое продается имущество (товар, работа, услуга);

— как имущество приобреталось и содержалось;

— какие средства были задействованыи (занял? у кого? когда, зачем?);

— какие расходы были понесены на эксплуатацию имущества (субподрядные работы).

Недобросовестное физлицо.

Да, мы привыкли к должной осмотрительности и к добросовестности юрлица, а теперь будем привыкать еще и к добросовестности физика.

ФНС выделяет несколько критериев, по которым физлицо будет признано недобросовестным, злоупотребляющим и вообще нехорошим человеком в целях доначисления налогов, пеней и штрафов:

1) оформление сделки без указания на наличие у него статуса ИП в ситуации, когда соответствующие коды видов деятельности указаны в ЕГРИП (это обстоятельство указывает на то, что физлицо уклонялось от уплаты налогов, которые платил бы будучи ИП),

2) физлицо утратило статус ИП незадолго до заключения сделки с имуществом (это может быть сделано специально для того, чтобы получить имущественный вычет при продаже имущества),

3) физлицо повторно было замечено в попытке каким-либо образом уйти от налогообложения реально осуществляемой предпринимательской деятельности. Здесь уже пахнет умышленностью.

Исключение из правил.

Если налоговая инспекция знала, но не предпринимала в течение длительного периода времени никаких действий по переквалификации договоров физлица в договоры, заключаемые обычно в статусе ИП, то такая переквалификация недопустима.