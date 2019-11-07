13 NEWансов при сотрудничестве с ИП и самозанятыми

Вопрос:

Планирую привлечь к сотрудничеству ИП в качестве полевого игрока по поиску и привлечению новых клиентов. То есть это будет чистый продажник, но в статусе ИП. Сделать это планирую в связи с тем, что такого специалиста очень дорого брать в штат. Какие здесь меня ожидают «подводные камни»?

Ответ:

При привлечении к работе ИП или самозанятого, самой большой неприятностью может стать переквалификация ваших отношений в трудовые.

Поэтому при разработке договора с ИП необходимо учесть следующее:

1. Вы платите не за процесс, а за результат. Поэтому ваш подрядчик (исполнитель) должен отчитываться ежемесячно о количестве привлечённых клиентов и найти метод идентификации именно их в вашем учёте.

2. Размер вознаграждения исполнителю (подрядчику) должен быть сопоставим с рыночными ценами.

3. Ставьте в договоре не только фиксированный платёж, но и % от каких-либо показателей, а также не забывайте про санкции в случае срыва сроков как со стороны исполнителя, так и с вашей стороны.

4. Прикладывайте в процессе оказания услуг переписку с исполнителем.

5. В случае задержки платежа исполнитель должен неукоснительно следовать процедуре взыскания образовавшегося долга, то есть как минимум написать вам письмо с требованием погасить долг, равно как и вы в случае обнаружения «косяков» с его стороны пишите письма.

6. Исполнитель не может находиться в вашем офисе за исключением случаев подписания договора, актов, отчетов, проведения совместных переговоров. У него не может быть отведённого для него рабочего места.

7. У вашего исполнителя должны быть и другие клиенты, которым он оказывает такие же (или похожие) услуги.

8. Включите в договор указание на сайт исполнителя, электронную почту, номер телефона, страницу в соцсетях и другие полезные данные.

9. Избегайте в договоре формулировок , прямо указывающих на трудовые отношения с исполнителем : никаких пауз в оказании услуг, отпускных , больничных , графика работы, времени пребывания в вашем офисе не должно быть.

10. В реквизитах ИП должен быть указан счёт, который открывается банками для веления предпринимательской деятельности.

11. Привязывайте вашу обязанность платить к результату, а не к последнему числу каждого месяца.

12. Включите в договор обязанность ИП предоставлять ежегодно декларацию о доходах с отметкой ИФНС о получении.

13. Если в качестве бонуса согласились вести учёт доходов и расходов исполнителя и сдавать за него декларацию о доходах, то делайте это вне стен вашего офиса , не со своего IP-адреса и не просвещайте в эти дела никого из своих работников.