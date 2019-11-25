Боитесь менять гендиректора на управляющего ИП?

И правильно делаете, что боитесь. А почему?

Потому что многие предприниматели, решив, что это самый короткий путь к легальным наличным, внесли изменения в устав, заключили абы какой договор управления с управляющим, которого нашли среди своих родственников/друзей/знакомых/сотрудников, шлепают акты об оказании услуг по форме, предложенной программой бухгалтерского учета.

А потом на базе таких вот горе-предпринимателей выплывает на просторы Интернета судебная практика.

Примечание редакции: Неправильно составленный договор (любой, кстати) — одна из частых причин судебных тяжб. Составление грамотного договора — своего рода искусство, которому мы учим на курсе «Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами» Константина Епифанова. Регистрируйтесь до 1 декабря по промокоду EPIFANOV50 и платите только 50% стоимости.

А потом другие предприниматели в ответ на предложение эксперта оптимизировать затраты за счет вывода управления в договор с ИП говорят: нет! нельзя так делать, это опасно, налоговая быстро признает договор фиктивным, да и управление от ИП это вообще как красная тряпка для быка...то есть для налоговой.

Таки что делать?

Не пользоваться инструментом, который дан самим законом?

Давайте разберемся.

Есть судебная практика. Есть решения налоговых органов. Есть комментарии самих предпринимателей.

На их основе можно сделать несколько важных выводов о том, как и когда можно использовать схему с заменой гендиректора на управляющего ИП:

1. Решение о передаче полномочий руководителя управляющему ИП должно быть обосновано экономически и иметь четкую деловую цель. Уместно такое решение оформить в виде решения/протокола участника/участников компании, в котором расписываются причины, польза, выгода от такого шага.

2. В договоре подробно описываются все функции управляющего и они реально выполняются, что может быть подтверждено письменно (договорами, протоколами, письмами, электронной перепиской и проч.).

3. Управляющий должен знать всех сотрудников в лицо и знаком с руководителями основных поставщиков/покупателей компании.

4. ИП должен самостоятельно вести свою деятельность, сам платить налоги и сборы, иметь помощников в штате, сам сдавать отчетность (а не с помощью бухгалтерии компании), должен иметь какое-то имущество, которым будет пользоваться в своей деятельности (телефон, компьютер, планшет, проч.).

5. К договору между компанией и ИП должны прилагаться не просто акты об оказываемых услугах на ежемесячной основе, но и отчеты, графики, таблицы и другие документы и информация, свидетельствующие о стремлении ИП сделать компанию лучше.

6. ИП должен подписывать все документы компании, включая договоры с поставщиками/покупателями, счета на оплату, счета-фактуры, графики, письма, рекламации, претензии и проч.

7. В договоре между компанией и ИП необходимо указать ответственность последнего за неэффективность и ошибки; отражать результаты таких «косяков» документально и отвечать рублем за действия / бездействия в соответствии с условиями договора (компенсировать штрафы, пени, оплачивать за свой счет дополнительные расходы на услуги/работы поставщиков, которые компания должна понести в связи с действиями/бездействием ИП).

8. ИП должен вмешиваться и отвечать за ведение бухгалтерского учета и подсчет налогов, быть в курсе финансового состояния компании, вести управленческий учет, платежный календарь, составлять бюджеты (или утверждать их).