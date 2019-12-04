Можно ли избавиться от однодневок?

Помните, Силуанов недавно вещал о том, что количество фирм-однодневок в России рекордно падает?

Напомню, что нам предложили такую статистику: в 2011 году однодневок было 40.1% от общего количества зарегистрированных компаний, в 2016 — 35.5%, а на 1 июня 2019 года — всего лишь 7.3%.

Представители Минфина говорят, что нынешнее количество фирм-однодневок минимальное за всю современную историю России. Чиновники в 2017 году насчитали таких фирм 1.2 штук, в начале 2018 года — в 2 раза меньше — меньше 600 тыс.

Говоря о самом понятии однодневки, мы подразумеваем, что это компании, которые созданы для ухода от налогов, обналичивания средств, вывода средств за пределы страны, вывода активов, проведения разовых «токсичных» операций с целью той же оптимизации или обеления/отмыва средств, через эти компании выводятся активы (разного качества), в том числе компаний-банкротов, выплачиваются «домашние задания» за получение разного рода подряды.

А если предположить, что количество фирм-однодневок стало равно 0? Вот что тогда?

Несколько лет назад столичное руководство озадачилось некрасивым видом ларьков, коих было множество у станций метро. Что с ними произошло? Снесли. Что случилось потом? Потом возвели другие.

Я не частый гость в метро, но знаю, что часть этих заведений пустовала и пустует до сих пор, а те, что заняты, были освоены не теми, кто там когда-то торговал, а новыми, более близкими к лицам, принимающим решения, предпринимателями.

Является ли достижением то, что некрасивые ларьки с успешными предпринимателями были заменены на красивые ларьки за счет моих налогов? Я заплатила за красоту, которая нужна чиновникам для того, чтобы отчитаться перед домохозяйками через телевизор. Браво! Цель достигнута.

Для того, чтобы понять, насколько хорошо или плохо сейчас, часто в последнее время обращаюсь к воспоминаниям двадцатилетней давности.

Мой близкий знакомый поставлял запчасти для автобусных и автопарков. Использовал для этих целей однодневку. Знаете, почему? Потому что автобусный парк не мог купить шрус в официальном магазине. Дорого. Не потянет. Там концы с концами еле сводили. Отсрочки платежей были такие, что нынешнему финдиректору и не снились.

Что было бы, если бы однодневок не было тогда, в 90-е? На чем бы мы тогда ездили? На гужевых повозках? Аналогичная история была у строителей.

Вернемся в наши дни.

Возьмем среднестатистический ЧОП — частное охранное предприятие. Стоимость его услуг в Москве в среднем 95 тыс. руб за 1 пост, состоящий из 1 человека. То есть на посту при условии работы 1/3 должно быть 4 человека. Не берем в расчет, что должна быть хотя бы еще 1 на подмену (резерв), тогда одна только зарплата на всех 4 в месяц составит хотя бы 80 780 рублей. Грязными. Сверх нее 24 234 руб страховые взносы и это я еще не считала НДС и налог на прибыль. То есть цена, которую может позволить себе ТРЦ или офисный центр, уже намного ниже чем реальная себестоимость. Будет ли секретом для нас, что все ЧОПы, которые ставят цену за пост близкую к 95 тыс., тоже являются однодневками?

Тогда, по мнению Минфина, что надо с ними сделать? Все закрыть?

А кто охранять будет все эти объекты, особенно с «паспортами безопасности по пункту № 7»?

А что госконтракты?

Если тендер не «свой», а реальный, то выигрывает в нем тот, кто предложил наименьшую цену. Один предложил, с учетом всех официальных налогов, провести мероприятие за 400 млн. руб., а другой, используя однодневку, предложил обойтись 100 млн. Кто выиграет? Почему, если государство борется с однодневками со стороны предпринимателей и банков, не борется с ними через свои же госструктуры? Запретить госзаказчикам соглашаться на предложение с минимальной ценой, где зарплата ниже регионального МРОТ.

Ой, надо же чушь такую сморозить... простите меня. Иногда такое говорю, что самой смешно.

То есть по сути преступная деятельность владельцев фирм-однодневок несет за собой пользу для пользователей, включая конечных потребителей. И однодневки — обязательная часть экономики на стадии ее роста, когда какая-то часть потребителей не может позволить себе оплатить сервис по полной его стоимости. Причем под конечным потребителем я имею ввиду не только домохозяйства, которые не могут или могут позволить себе свежую баранину из-под ножа, но и сектор В2В, где в смету расходов нельзя заложить больше, чем бизнес получит от покупателей. Иначе это не бизнес, а процесс наблюдения за процессом, приносящим пользу кому угодно, но только не владельцу.

Уничтожить как класс однодневки — это разрушить всю инфраструктуру экономики, которая держится отчасти на таких инструментах.

Стрелять в преступников? Ок! Но побороть преступность такими методами невозможно.

Помню, как ГАИшники у каждого столба стояли, замеряя скорость потока и выуживая самые дорогие авто для того, чтобы получить взятку. Чего добились этим? Ничего кроме злобы водителей не получили. Как гоняли, так и продолжили гонять. До тех пор, пока этих ГАИшников как раздражителей не убрали с дорог и не заменили их камерами. И теперь мы платим не взятки толстопузам на дороге, а штрафы. Тот факт, что мы до сих пор не знаем точно, куда идут отчисления, это косяк самой системы, что не отменяет итога: средняя скорость потока в городе стремительно приближается к 60 км/ч., ибо платить каждый день по 100-500 рублей дорого. Кому бы ни платил.

Мне долго не давала покоя идея руководителей наших восточных соседей. У меня много друзей и клиентов, которые возили из Китая всё подряд еще в 90-е и продолжают возить.

И ни для кого не секрет, что для «Адидас», например, фабрики шили с утра и до вечера, а с вечера до утра под той же маркой с другой ценой для рынка. Государство позволило расплодиться производителям всего чего угодно, что привело к тому, что Китай стал всемирной пошивочной фабрикой всего что пожелаешь. Затем производства стали укрупняться, рынок этого сервиса стал более цивилизованным. Спрос и предложение сами регулируют количество и качество.

Поначалу, пока рынок не насыщен, его заполоняют самым дешевым, затем, по мере насыщения, люди становятся более избирательными. Уничтожить на корню что-то, не предложив ничего взамен, не заглянув в карман конечного потребителя — недалекий подход. Интересно, в Китае есть маркировка? А онлайн-кассы? А ЕНВД они тоже отменили с целью борьбы с однодневками? А что они делают, чтобы бизнесмены не дробили бизнес, а?