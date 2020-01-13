Понижение НДС приведет к повышению цен. И причем тут малина

Ягода-малина нас к себе манила,

Ягода-малина летом в гости звала...

Не манит она (малина) теперь рестораторов использовать ее по прямому гастрономическому назначению.

Итак, с 1 октября ягоды и фрукты у нас теперь облагаются НДС по ставке 10%.

Что это на самом деле означает для ресторанного бизнеса?

Это означает, что то, что все то, что делается из малины и яблок, подорожает.

Почему?

Да потому что малину ресторан будет брать со ставкой НДС 10%, а продавать ее в составе вкусного круассана со ставкой 20.

Считаем:

1. Купила я малину на 100 000 рублей, в т.ч. НДС 20% (16 667 руб.) , купила всего остального, что мне нужно, скажем, на 30 000 рублей по ставке те же 10% (мука, яйца и проч., итого НДС 5 000 руб.) и по ставке 20% еще на 50 000 рублей (3 333 руб. НДС).

И это все мои ингредиенты для круассана.

Круассаны с учетом затрат на кондитеров, аренду, свет, газ, воду, интернет и прочие нужды я продам на сумму 270 000 рублей, в т.ч. НДС 20%.

Тогда НДС с реализации будет равен 45 000 рублей, входной НДС будет равен 16 667+5000+3 333 = 25 000 руб.

ИТОГО в бюджет уйдет налога 45 000 – 25 000 = 20 000 руб.

2. Теперь с 1 октября:

Купила я малину на 100 000 рублей, в т.ч. НДС 10% (9 090 руб.), купила всего остального, что мне нужно, скажем, на 30 000 рублей по ставке те же 10% (мука, яйца и проч., итого НДС 5 000 руб.) и по ставке 20% еще на 50 000 рублей (3 333 руб. НДС).

И это все мои ингредиенты для круассана.

Круассаны с учетом затрат на кондитеров, аренду, свет, газ, воду, интернет и прочие нужды я продам на сумму 270 000 рублей, в т.ч. НДС 20%.

Тогда НДС с реализации будет равен 45 000 рублей, входной НДС будет равен 9090+5000+3 333 = 17 423 руб. ИТОГО в бюджет уйдет налога 45 000 – 17 423 = 27 577 руб.

То есть было НДС 20 000, а станет 27 577 руб.

Кстати, закон вступил в силу 1 октября, коды этих позиций включены в Перечень, утверждаемый Правительством. Этот документ утвержден постановлением Правительства от 31.12.2019 № 1952 и вступил в силу с 4 января 2020 года, однако применять пониженную ставку надо по тем фруктам и ягодам из перечней, которые реализовали на внутреннем рынке или импортировали 1 октября 2019 года и позже.

И теперь:

1) оптовые продавцы должны выставить покупателям исправленные счета-фактуры, уточнить налоговую базу и вернуть излишне полученные суммы налога;

2) оптовые покупатели восстановят НДС, излишне принятый к вычету,

3) розничным продавцы фруктов и ягод, которые применяли ставку 20 процентов, пересчитывать НДС не будут, корректировать выданные покупателям кассовые чеки нельзя, результаты пересчета отразят в декларации по НДС за 4й квартал 2019.

В тот самый перечень попали: яблоки, груши, арбузы, дыни, виноград, апельсины, лимоны, клубника, малина, смородина, вишня, черешня, слива, абрикос, персик.

...Тихо лес шелестел колдовской,

Лишь для нас пели в нем соловьи,

И малиною спелой такой

Пахли теплые губы твои.