ФНС теперь сама будет начислять НДФЛ со всех операций? Спойлер: Нет! Но, это не точно

Меня иногда упрекают в том, что излишне нагнетаю, а иногда даже в мыслях слышны нотки отчаяния в связи с тем, что происходит.

Конечно, искренне надеюсь на то, что меня никто и никогда не назовет желтой прессой, ибо все же я не собираю слухи, а все, о чем пишу, основано на реальных ситуациях, с которыми сталкиваются в обычной жизни самые обычные предприниматели - мои постоянные клиенты, читатели, гости семинаров и мозговых штурмов.

И в очередной раз хочу развеять излишнюю напряженность, связанную с тем, что в последнее время участилось появление то тут, то там информации о том, что ФНС теперь сама в одностороннем порядке будет начислять НДФЛ со всех операций, которые проходят по счетам физлиц.

Начнем с того, что Налоговый кодекс обязывает банки сообщать налоговым инспекциям об открытии/закрытии счетов физлиц.

Эта норма действует с 1 июля 2014 года.

С 1 сентября 2016 года банки предоставляют туда же справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) физлиц, об остатках денежных средств и выписки по операциям.

С 1 июня 2018 года банки по запросам инспекций предоставляют справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках и движении средств по счетам, открытым в драгоценных металлах.

Электронные кошельки к списку выше добавлены с 1 апреля 2020 года.

Инспекция не имеет прямого доступа к счетам физлиц и не может контролировать движение денежных средств без проведения проверки.

То есть запросить информацию у банка о движении и остатках средств на счетах физлица налоговая инспекция может только в рамках проведения проверки самого лица или его контрагента. И такие сведения могут быть запрошены только при наличии согласия руководителя регионального УФНС или руководителя (заместителя руководителя) ФНС.

Примером такой ситуации может быть, когда в инспекцию поступила информация о том, что физлицо нелегально занимается предпринимательской деятельностью. Тогда физлицо будет приглашено в инспекцию для дачи пояснений, и если будут установлены факты недекларирования доходов, то будет предложено уточнить налоговые обязательства (например, подать декларацию или уточнить свои обязательства по ранее представленной).

Информация о повсеместном вызове на допросы владельцев карт, о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты граждан и что это связано с поправками в законодательство, вступающими в силу с 1 июля 2020 года, не соответствует действительности.