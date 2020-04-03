Кредит под 0 % для выплаты зарплаты: условия

Уточнены условия кредитования по ставке 0% для выдачи зарплаты.

Вот они:

1. Кредит не на 6 месяцев, а на год.

2. Отсрочка в погашении тела на 6 месяцев.

3. Первые 6 месяцев ставка 0, потом 4 годовых.

4. Сумма кредита равна: МРОТ региональный умноженный на количество сотрудников и на количество месяцев кредита.

5. Кредит будет выдаваться под ведомости, поэтому зарплатный проект в банке обязателен.

6. Участники программы этого кредитования — малые и средние предприятия из сфер туристического и гостиничного бизнеса, организации досуговых и спортивных мероприятий, общественного питания, бытовых услуг населению, дополнительного образования, а также компании, работающие в сфере авиа- и автоперевозок.

7. ЦБ будет кредитовать банки для этой программы под 4% на один год.

8. Согласно установленным сейчас требованиям брать кредиты у ЦБ смогут восемь банков с госучастием, один частный банк и 22 банка с иностранным капиталом. Старт программы взяли Сбербанк и ВТБ.