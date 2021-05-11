Как привлечь внимание налоговиков к своей компании: 13 основных критериев

Большая часть предпринимателей изначально выбирает стратегию добросовестного поведения в налоговом планировании: не искажают данные бухгалтерского и налогового учета, не участвуют в разноцветных схемах, не допускают фиктивности и мнимости сделок.

Ну, как минимум, декларируют этот выбор и хотят платить все положенные налоги.

Другое дело, что по факту иногда оказывается, что платить установленные налоги при том соотношении спроса и предложения, доходов и расходов не получается, но это уже другая история, поэтому поговорим о том, каковы общие признаки, свидетельствующие о том, что ваша компания попала в зону повышенного внимания со стороны налоговиков.

Признак 1. Показатели бизнеса хуже, чем в среднем по отрасли.

И фискалам все равно какими причинами обусловлено отставание компании. Отклонение рентабельности продаж и активов по аналогичному виду деятельности на 10% и более — возможный повод для принятия решения о проведении выездной проверки.

Признак 2. В цепочке сделок есть проблемный поставщик, который не платит налоги, взносы, не сдает отчетность.

Такого партнера обнаружит программный комплекс «Однодневка» и «АСК НДС-2».

Признак 3. Компания является перепродавцом, у нее нет никаких доходов и расходов, маржи нет или она минимальна.

Такая схема работы распространена у стартаперов, однако для налоговой инспекции она может выглядеть как схема по уходу от налогов в рамках группы компаний. Такие компании ласково называются «транзитерами».

Признак 4. Средняя заработная плата работников ниже среднего уровня.

Прошу не путать с минимальным размером оплаты труда по тому же субъекту. Для анализа берется статистика, а не норма МРОТ. Здесь «светит» приглашение на беседу по обелению фонда оплаты труда. Например, в Москве в финансовой сфере средняя зарплата около 90 тыс. рублей. Если вы не можете похвастаться такой зарплатой своих сотрудников, то по этому признаку вы точно попадете в отдел анализа налоговой инспекции.

Признак 5. Большая удельная доля расходов по НДФЛ, налогу на прибыль или УСН 15 %, или убыточность деятельности.

Этот признак относится в основном к ИП. Хотя и компании, применяющие УСН, любят показать разницу между доходами и расходами близкую к нулю.

Признак 6. Приближение к пороговому значению показателя, запрещающего применение налогового спецрежима.

Если компания, применяющая УСН, показала доходы в размере 149 млн. руб. (с 1 января 2021 года порог уже 200 млн.), то вероятность выездной проверки существенно возрастает. Это же относится и к предельному показателю численности сотрудников и стоимости имущества.

Признак 7. Большая удельная доля вычетов по НДС.

Если доля вычетов по НДС от суммы начисленного с налоговой базы налога равна либо превышает 89 % за 4 квартала подряд (это Москва, а в других регионах свои показатели), то это возможный повод для проведения комплексной проверки.

Признак 8. Ценообразование.

Номинальные или сильно завышенные / заниженные цены на товары / работы / услуги могут быть причиной пристального внимания налоговиков.

Признак 9. Налогоплательщик нежно дружит с другой организацией или ИП, при этом кто-то из них применяет налоговый спецрежим.

Это про «дробление» бизнеса. Здесь все понятно.

Признак 10. Никудышная динамика развития.

Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ, услуг) может быть поводом для проверки деятельности компании.

Признак 11. Низкая совокупная налоговая нагрузка в сравнении со средней по отрасли.

Налоговики предлагают свою статистику налоговой нагрузки на бизнес и ею руководствуются в принятии решений о проведении контрольных мероприятий.

Признак 12. У компании иностранный контрагент.

Трудность контроля за доходами и расходами нерезидента дает инспекторам лишний повод «поковырять» бизнес компании.

Признак 13. Посреднические сделки.

Считается, что использование договоров агентирования — частый инструмент незаконной налоговой оптимизации и метод дробления бизнеса. Отсюда и повышенный интерес к этим сделкам и компаниям, их проводящим.

Конечно, пристальное внимание и наличие части указанных выше признаков не означает, что итогом непременно будет доначисление налогов, взносов, пеней и штрафов. Однако такие меры, как вызовы на душещипательные беседы, регулярные требования становятся более вероятными, а при совокупности ниже приведенных признаков могут привести к принятию решения о проведении выездной проверки.

И сама по себе проверка не так страшна, как неприятны ее последствия: что бы ни делал бизнесмен для того, чтобы показать, что он безупречен, налоговики приходят не для того, чтобы посмотреть и уйти, а для того, чтобы взять то, что им было вменено планом.

А планы нынче немаленькие: минимум 3 млн. рублей недоимки должно быть взыскано в результате проверки. Иначе в ней смысла нет. В столице порог выездной больше 20 млн. Хотя и за 2 могут пощипать.

Да, налоговики изучают деятельность компаний и ИП, рассматривая их деятельность под лупой в ходе выездной или иной проверки. Однако принудить платить налоги можно не обязательно за счет выездной, но порой достаточно грозного письма или уведомления с требованием уточнить обязательства или объяснить почему так, а не иначе.

А перед тем, как начать трясти налогоплательщика, инспекторы ФНС воспользуются основными критериями, чтобы через них как через бинокль найти себе жертву.