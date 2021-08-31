Индивидуальный предприниматель – управляющий бизнесом: как уберечь компанию от претензий налоговиков

Не знаю, чем руководствовались законодатели, вводя в далеком 2008 году статью 42 в закон об обществах с ограниченной ответственностью, но сегодня мы благодаря этой новелле имеем право передать управление своей компанией управляющему-ИП или управляющей компании.

Зачем это надо?

Вы хотите начать свое дело или запустить новое отдельное направление, но не хотите или по каким-то причинам не можете стать сами руководителем компании.

Например, хотите сфокусироваться на продажах или сервисе, а заниматься наймом, документальным оформлением своих операций, отношениями с банком и налоговыми органами вам некогда, или вы не понимаете в этом ничего и понимать не хотите.

Можно, конечно, взять номинального директора, но мы не будем пускаться в крайности и переходить черту в своих рассуждениях на анонсированную тему.

В моей предпринимательской практике был случай, когда владелице компании, которая жила за пределами России, нужен был руководитель, который возьмет на себя всю рутину руководителя, а она (хозяйка) будет заниматься продажами.

И тогда мы сделали так: наша компания взяла на себя функции управляющей компании с выделенным в договоре бюджетом на свое содержание, мы взяли на работу необходимое количество менеджеров по продажам и обслуживанию, взяли на себя юридическую и бухгалтерскую работу, заботы по оформлению договорных отношений с клиентами, платежи и всю отчетность.

Рекламой своего бизнеса, продвижением и сложными переговорами хозяйка компании занималась самостоятельно. Это было настоящим управлением компанией через управляющего.

Что из этого следует?

Вопрос доверия. Отдать в управление стороннему человеку или организации свой бизнес — дело ответственное. А где ответственность — там доверие. Они как два брата-близнеца, которые не ходят по одному. Важно понимать, что не только управляющий или управляющая компания будет ограничен в своих правах и обязанностях в силу договора, но и вы как владелец компании возьмете на себя часть важных функций.

Можно оставить за собой право подписи на финансово-хозяйственных документах, но тогда такая конструкция будет смахивать на оптимизацию расходов с целью ухода от налогов.

Ибо тогда зачем вам ИП-управляющий или ООО-управляющая компания, если у него (у нее) не будет никаких финансовых рычагов и ответственности за свою работу? Чтобы что? Ответ на этот вопрос станет основой для обвинения вашей компании в уходе от налогов.

Почему?

Почему за 12 лет существования статьи 42 в законе об ООО у предпринимателей появилась изжога на предложение передать функции управления внешнему управляющему? Потому что выгода от перехода от управления через единоличного исполнительного органа в виде генерального (или просто) директора к управляющему лежит на поверхности: предприятие из числа МСП платит гендиректору зарплату и с нее страховые взносы в размере 30% с МРОТ и 15% с разницы между зарплатой за месяц и МРОТ, плюс удерживает НДФЛ 13%, а при достижении дохода в 5 миллионов рублей начинает удерживать уже 15%, а ИП-управляющий, который заменяет гендиректора, применяя самую простую систему налогообложения для такого вида деятельности — УСН, заплатит только 6% в бюджет со своего дохода.

Тогда какое первое желание у владельца компании?

Верно. Эгегей, гуляй, рванина, сейчас заживем: и на налогах сэкономим, и наличка почти нахаляву.

Но в погоне за оптимизацией предприниматели забыли главное — деловую цель, о которой нам так часто напоминает налоговый кодекс, требования ФНС, судебная практика.

А что вам самим укажет на то, что у вас нет деловой цели?

Есть базовые принципы, на основе которых можно проверить насколько ваша конструкция с ИП-управляющим или управляющей компанией жизнеспособна:

1. Реальность деятельности вашего управляющего.

Сможет ли ваш ИП-управляющий подтвердить на допросе в ИФНС или в суде, что является таковым? Знает ли он вас как владельца, знаком ли с особенностями вашей деятельности, пересекался ли с сотрудниками, давал ли им какие-либо указания, распоряжения? Подписывал ли лично какие-либо документы по деятельности компании? А сколько выручки компания получила за этот год он в курсе?

2. Самостоятельность деятельности управляющего.

У него есть помещение, оргтехника, сотрудники?

3. Свои расходы.

Управляющий несет расходы по своей деятельности? Или только получает доходы от того, что вами управляет?

4. Выплата вознаграждения управляющему похожа на выплату зарплаты.

Сроки и условия выплаты совпадают, управляющий ходит в отпуск, берет больничный, у него есть рабочее место в вашем офисе?

5. На что тратит свои доходы.

ИП-управляющий тратит свои доходы на себя, а не возвращает их вам через займы и другие схемы, которые легко вычисляются налоговыми органами. Если ИП, получая выручку от вас, сразу после уплаты налогов деньги снимает в банкоматах, то это откровенный схематоз.

И это еще не всё: когда вы рассматриваете возможность управления группой компаний через ИП-управляющего, то не забудьте о том, что по этому признаку банк может объединить все предприятия в одно целое и снизить вам возможную сумму кредита (кредитной линии).