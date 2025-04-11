Капитальный ремонт квартиры в 2025 году: цены, этапы, типичные ошибки

Капитальный ремонт квартиры в 2025 году: реальные цены на материалы, ремонт и работы мастеров

Капитальный ремонт квартиры «под ключ», Domeo

Если вы следите за рынком, то наверняка заметили, что цена на работу мастеров и стройматериалы выросли в 1,5–2 раза. Тенденция к снижению пока не просматривается, а значит, капитальный ремонт сегодня — это не просто услуга, а серьезная финансовая задача.

Примерные «стартовые» цена на капитальный ремонт квартиры в 2025 году (Москва, МО):

Тип квартиры Метраж (м²) Цена (от) 1-комнатная 35–50 950 тысяч рублей 2-комнатная 55–65 1 300 000 рублей 3-комнатная или крупные площади 75–250 1 900 000 рублей

Итоговая стоимость зависит от многих факторов: уровня отделки, сложности проекта, состояния квартиры. Сейчас цены за квадратный метр без учета материалов выглядят так:

Бюджетный ремонт — 5–12 тыс. руб.

Комфортный уровень — 12–30 тыс. руб.

Премиум-сегмент — от 30 тыс. руб., если проект включает сложные дизайнерские решения и материалы высокого класса.

Мастера также повысили расценки для всех этапов капитального ремонта квартиры:

Частные мастера увеличили стоимость услуг на 20–40%.

Строительные компании пока работают по старым договорам 2024 года, но для новых клиентов цены выросли на 15–20%.

Если планируете капитальный ремонт, нужно понимать текущие цены на черновую и чистовую отделку квартиры:

Тип отделки Стоимость (тыс. руб. за м²) Черновые материалы (высокий класс) с электрикой и инженерией 17–23 (включая доставку) Черновая отделка (бюджетный вариант) с коммуникациями 13–19 Чистовая отделка (эконом-сегмент) От 10 (зависит от стиля и материалов)