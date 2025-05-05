Как сэкономить на ремонте квартиры в Москве в 2025–2026 году

Как рассчитать стоимость ремонта и дизайн проекта

Четкое планирование поможет сэкономить на ремонте квартиры в Москве. Перед тем как браться за молоток и шпатель, составьте подробный план работ и смету . Что включает в себя этап планирования.

Составление сметы ремонта квартиры

Запишите все виды работ, материалы и услуги, которые планируются. Исследуйте цены — это можно сделать через онлайн-калькуляторы ремонта или изучив предложения местных бригад. Заложите в бюджет резерв (10–15%) на непредвиденные расходы. Четкая смета поможет сэкономить на ремонте квартиры в Москве и убережет от ситуаций, когда средства внезапно закончились в разгар отделки.

Дизайн-проект ремонта квартиры

Профессиональный дизайн-проект квартиры в Москве, Domeo

Ошибка многих хозяев — пытаться сэкономить, вообще не делая дизайн-проекта. Кажется, что профессиональный дизайнер — лишняя трата, но отсутствие проекта часто приводит к переделкам и лишним расходам.

Дизайн-проект — это не роскошь, а рабочий инструмент. В нем детально продумана планировка, расположение розеток, освещение, отделочные материалы. С проектом ремонт квартиры движется быстрее, мастера не делают лишнего, а вы точно знаете, что покупать.

Если бюджет ограничен, можно заказать базовый проект-планировку, а остальное сделать самостоятельно. Стоимость услуг дизайнера интерьера в 2025 году в Москве составляет:

Услуга Стоимость Базовый проект (планировка) 25 000 – 50 000 руб. Чертежи инженерных сетей 15 000 – 20 000 руб. Комплексный проект (стиль, визуализация, материалы) 5 000 – 7 000 руб. за м² Детализация (мебель, освещение, декор) 4 000 – 6 000 руб. за м² Авторский надзор за ремонтом 50 000 – 100 000 руб. в месяц

«Если все же решили отказаться от профессионального дизайн-проекта, можно набросать план в специальных приложениях или хотя бы начертить от руки. Для вдохновения собрать идеи на Pinterest. Главное — иметь четкое представление о конечном результате. Это поможет избежать импульсных решений “на месте”, которые в процессе ремонт квартиры обходятся дорого»,— Юлия Бортневская, дизайнер компании Domeo.