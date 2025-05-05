Как сэкономить на ремонте квартиры в Москве в 2025–2026 году

«В этой статье мы поделимся проверенными советами и лайфхаками, которые помогут сэкономить на ремонте квартиры в Москве в 2025–2026 году. Вы узнаете, как правильно спланировать бюджет, где можно урезать траты, а на чем экономить категорически нельзя. Эти рекомендации помогут вам сделать качественный ремонт в квартире и сохранить семейный бюджет. Приступим!» — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo.
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Как рассчитать стоимость ремонта и дизайн проекта
Четкое планирование поможет сэкономить на ремонте квартиры в Москве. Перед тем как браться за молоток и шпатель, составьте подробный план работ и смету. Что включает в себя этап планирования.
Составление сметы ремонта квартиры
Запишите все виды работ, материалы и услуги, которые планируются. Исследуйте цены — это можно сделать через онлайн-калькуляторы ремонта или изучив предложения местных бригад. Заложите в бюджет резерв (10–15%) на непредвиденные расходы. Четкая смета поможет сэкономить на ремонте квартиры в Москве и убережет от ситуаций, когда средства внезапно закончились в разгар отделки.
Дизайн-проект ремонта квартиры
Ошибка многих хозяев — пытаться сэкономить, вообще не делая дизайн-проекта. Кажется, что профессиональный дизайнер — лишняя трата, но отсутствие проекта часто приводит к переделкам и лишним расходам.
Дизайн-проект — это не роскошь, а рабочий инструмент. В нем детально продумана планировка, расположение розеток, освещение, отделочные материалы. С проектом ремонт квартиры движется быстрее, мастера не делают лишнего, а вы точно знаете, что покупать.
Если бюджет ограничен, можно заказать базовый проект-планировку, а остальное сделать самостоятельно. Стоимость услуг дизайнера интерьера в 2025 году в Москве составляет:
Услуга
Стоимость
Базовый проект (планировка)
25 000 – 50 000 руб.
Чертежи инженерных сетей
15 000 – 20 000 руб.
Комплексный проект (стиль, визуализация, материалы)
5 000 – 7 000 руб. за м²
Детализация (мебель, освещение, декор)
4 000 – 6 000 руб. за м²
Авторский надзор за ремонтом
50 000 – 100 000 руб. в месяц
«Если все же решили отказаться от профессионального дизайн-проекта, можно набросать план в специальных приложениях или хотя бы начертить от руки. Для вдохновения собрать идеи на Pinterest. Главное — иметь четкое представление о конечном результате. Это поможет избежать импульсных решений “на месте”, которые в процессе ремонт квартиры обходятся дорого»,— Юлия Бортневская, дизайнер компании Domeo.
Выбор приоритетов в ремонте квартиры
На этапе планирования ремонта квартиры в Москве решите, за что вы готовы платить, а где будете сокращать расходы. Например, вы готовы вложиться в хорошую проводку и окна (то, что влияет на безопасность и долговечность), но сэкономить на финишной отделке или мебели. Расставив приоритеты заранее, вы не выйдете за рамки бюджета.
Помните: один час планирования экономит три часа переделок (и тысячи рублей в придачу). Чем тщательнее подготовка — тем меньше шансов потратить лишнее в процессе ремонта. Рассчитать смету на ремонт квартиры можно в этом бесплатном онлайн-калькуляторе!
Популярные стили интерьера в 2025
Эстетика интерьера во многом определяет итоговую стоимость ремонта квартиры. Некоторые стилевые решения требуют дорогостоящих материалов и работ. Какой стиль выбрать, чтобы было стильно и можно было сэкономить на ремонте квартиры в Москве?
Лучшие стили для экономного ремонта — это минимализм, скандинавский стиль, лофт, эклектика. Их общие черты: простые формы, минимум декора, ставка на функциональность и атмосферу.
Подразумевают светлые однотонные стены (часто просто окрашенные или оклеенные недорогими однотонными обоями), минимум мебели и декора в квартире. Никаких золотых бордюров и сложных узоров — а значит, и трат. Простая нейтральная отделка обычно дешевле в закупке и проще в работе.
Лофт в интерьере квартиры
В интерьере лофт ценятся кирпичные или бетонные стены, трубы и коммуникации на виду, брутальные светильники. Для вас это шанс сэкономить на штукатурке и потолках. Например, можно оставить часть стен бетонными или кирпичными, просто очистив их и покрыв лаком для пыли и прочности. Добавьте пару стильных ламп в индустриальном стиле и кожаный диван — вот вам модный интерьер без миллионных затрат.
Эклектика и микс стилей в интерьере квартиры
Если хотите сэкономить на ремонте квартиры, можно сочетать дорогие дизайнерские элементы с дешевыми. Например, современный лаконичный кухонный гарнитур можно дополнить винтажным обеденным столом, унаследованным от бабушки (что бесплатно и придает шарм). А к новенькому дивану добавить пару стульев из комиссионки или с Avito. Такой смелый микс выглядит дизайнерски и при этом обходится недорого.
«Если душа просит классики, можно обойтись ее имитацией. Сейчас выпускают много доступных материалов под классику. Например, полиуретановые молдинги вместо гипсовой лепнины. Да, они не всегда выглядят столь изысканно, зато стоят в разы дешевле. Также можно внедрить отдельные классические элементы (например, красивую люстру или зеркало в резной раме) на фоне более простого общего интерьера — вы получите ощущение классического шика без полного погружения в дорогостоящий стиль», — Екатерина Обрежа, дизайнер компании Domeo.
Рассчитайте стоимость ремонта квартиры в 2025–2026 году за 30 секунд! Онлайн-калькулятор подготовит три варианта сметы, а специалисты предложат идеи для дизайн-проекта в разных стилях.
Что можно сделать своими руками и сэкономить на ремонте квартиры в Москве
Ремонт своими руками действительно способен сберечь деньги, но важно трезво оценивать свои силы и навыки. Неправильно выполненная работа обернется большими тратами на переделку, так что здесь нужен разумный баланс.
Экономия на рабочей силе — значительный резерв бюджета. Услуги строительных бригад недешевы, и логично задуматься: а не сделать ли часть работ самостоятельно?
Демонтаж старой отделки
Снятие старых обоев, обдирание облупившейся краски, сбивание старой плитки — все это не требует высокой квалификации, только времени и физического труда. Если вы готовы потрудиться и сэкономить, самостоятельно подготовьте квартиру в Москве к ремонту.
Сбор и вывоз строительного мусора
Еще одна статья бюджета, на которой можно сэкономить при ремонте квартиры. Обычно ремонтные компании включают в смету затраты на вывоз строительного мусора, но… можно эти работы взять на себя и высвободить часть денег на другие этапы ремонта.
Простые черновые работы в квартире
Грубо выровнять стены штукатуркой, заделать щели, грунтовать поверхности — многие из этих задач можно освоить, просмотрев обучающие видео. Главное — аккуратность и следование инструкциям.
Установка простой мебели и аксессуаров
Собрать шкаф, повесить карнизы в квартире, прикрепить розетки и выключатели (при уже разведенной проводке) — эти финишные задачи тоже можно взять на себя вместо того, чтобы платить мастеру по часовой ставке.
На чем нельзя экономить во время ремонта квартиры?
Однако не все в ремонте так просто. Есть виды работ, на которых категорически нельзя экономить, делая «абы как» самому. В противном случае не избежать ошибок и, как следствие, перерасхода бюджета.
Какие работы в квартире лучше доверить профессиональной ремонтной бригаде, чтобы не экономить в ущерб качеству ремонта и безопасности.
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Электромонтаж в квартире
Монтаж новой проводки, щитков, соединение проводов — работа для дипломированного электрика. Ошибка здесь чревата коротким замыканием или пожаром. Вы можете самостоятельно лишь установить розетки и светильники на уже подготовленные выводы, но проектирование и прокладку проводки доверьте профессионалу. Это ваша безопасность.
Сантехника и трубы
Замена стояков, пайка труб, подключение сложной сантехники (ванны, унитаза) — задача сантехника. Экономия на услугах мастеров может обойтись дороже, если что-то прорвет. Лучше один раз оплатить работу специалиста, чем потом ликвидировать последствия аварии.
Также доверьте монтаж/ремонт/замену труб ГВС и ХВС, отопления, канализации ремонтной бригаде. Неправильно соединенные трубы могут протечь и устроить потоп не только вам, но и соседям.
Сложные отделочные работы
Выравнивание стен «под покраску», укладка керамической плитки, монтаж подвесного потолка — эти работы требуют опыта и инструмента. Неравномерно положенная плитка или провисший потолок испортят весь вид ремонта.
«Если у вас нет уверенных навыков, наймите специалиста, хотя бы на критичные этапы ремонта. Например, выровнять пол и стены по уровню, уложить плитку в ванной. Можно договориться, что часть работ вы делаете сами, а на сложные этапы пригласите мастера — это компромиссный способ сэкономить», — Максим Сомов, прораб Domeo.
Как сэкономить на услугах компании по ремонту квартиры в Москве
Работа строителей и отделочников в Москве — одна из самых больших статей расходов. Но и здесь можно сэкономить на ремонте квартиры без потери качества. Рассмотрим несколько стратегий.
Ремонт квартиры «под ключ» в одной компании
На первый взгляд кажется, что нанять большую фирму дороже, чем отдельных частных мастеров. Однако практика показывает, что комплексный заказ всех работ в одной компании может обойтись дешевле. Почему?
Многие компании в Москве предоставляют скидки 10–15% на комплексный ремонт всей квартиры, а также могут бесплатно выполнить часть услуг. Например, разработка дизайн-концепции или расчет сметы. Это сразу сокращает общий бюджет.
Один ответственный подрядчик означает, что при выявлении недоделок или брака он устранит их за свой счет. Вы не рискуете попасть в ситуацию, когда маляр «кивает» на штукатура, а плиточник — на сантехника, и никто не хочет бесплатно исправлять косяки.
Компания сразу рассчитывает смету на весь проект, и она фиксируется в договоре. Вы четко знаете итоговую сумму ремонта квартиры в Москве. Если же нанимать разных специалистов на каждую работу, высок риск, что в процессе появятся дополнительные траты, и общий счет окажется больше ожидаемого.
«Конечно, важно выбирать надежную компанию с хорошими отзывами, чтобы не получить «тяп-ляп» ремонт. Но солидные подрядчики заинтересованы выполнить ремонт в квартире качественно — им дешевле сделать хорошо сразу, чем потом переделывать по гарантии»,— прораб Domeo Алексей Бубнов.
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Торг и конкуренция
Не стесняйтесь спросить у нескольких бригад или мастеров в Москве смету на ваш объем работ. Это бесплатно, а вы получите представление о среднерыночной цене. Если одна бригада сильно завышает цену, у вас будут аргументы привести примеры других предложений и поторговаться. Выиграть в цене 5–10% путем простого торга — это реальность.
Четкий договор и авторский надзор
Чтобы избежать скрытых накруток со стороны рабочей бригады, всегда заключайте официальный договор с перечнем работ и сметой. Пропишите там, что любые дополнительные работы должны согласовываться с вами.
Полезная вещь — авторский надзор, если у вас есть дизайнер или знакомый специалист: когда за бригадой присматривает профессионал, строители реже пытаются включить лишние метры или ненужные работы.
Гарантия на работы
Обязательно уточняйте у подрядчика про гарантийный срок на выполненные работы и фиксируйте его в договоре. Обычно надежные компании дают 3-5 лет гарантии. Это поможет сэкономить на ремонте квартиры. Например, если через полгода вздуется штукатурка или потечет труба, вам исправят бесплатно.
«В итоге, чтобы сократить расходы на оплату труда, придерживайтесь правила: планируйте, сравнивайте, контролируйте. Тогда ни один лишний рубль не утечет незамеченным, и вы получите качественный результат по оптимальной цене», — Павел Мещеряков, прораб Domeo.
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Как сэкономить на материалах для ремонта квартиры в 2025–2026 году
Стройматериалы — это та статья, где очень легко переплатить, руководствуясь принципом «дороже значит лучше». В действительности же на ремонтном рынке Москвы полно аналогов, которые стоят в разы дешевле именитых брендов, но по качеству им не уступают.
Вот несколько идей, на чем можно сэкономить при выборе материалов, а на чем — нельзя:
Не гнаться за брендом. Известные иностранные бренды красок, штукатурок, клея или паркета часто ставят наценку 20–30% только за имя. Перед покупкой конкретного товара почитайте отзывы и форумы: возможно, российская краска или польский ламинат ничуть не хуже раскрученных немецких или итальянских, зато стоят куда меньше.
Покупка оптом и в одном месте. Планируя ремонт, старайтесь закупить основные материалы разом в одном магазине или у одного поставщика. Большинство строительных баз и сетей делают скидки при крупной закупке. К примеру, если вы сразу берете плитку на всю ванную, клей, затирку, сантехнику — смело просите скидку за объем, часто дают 5–10%.
Ловите скидки и мониторьте акции. Крупные строительные сети регулярно проводят акции: сезонные распродажи, скидки на коллекции прошлого года, бонусы по картам лояльности. Зима и поздняя осень — традиционно менее активный сезон строительства, поэтому многие материалы продаются дешевле.
Секонд-хенд материалов. Звучит необычно, но сейчас есть целые сообщества, где продают остатки материалов после ремонта по бросовым ценам. У кого-то остался лишний рулон обоев, упаковка плитки или лампы — и они готовы отдать дешево или даже даром, лишь бы не хранить. Посмотрите объявления на Avito, в местных группах соцсетей: можно найти много полезного — от пакета саморезов до почти новой двери — за символическую плату.
Небольшой запас — залог экономии ремонта. При покупке отделочных материалов берите с небольшим запасом (5–10% сверху). Почему это экономия? Если вдруг в процессе вы повредили пару плиток или не хватило пачки ламината, вам не придется судорожно искать точно такой же артикул (который может уже закончиться или подорожать). Запас спасет от необходимости докупать позже по невыгодной цене или брать материал из другой партии.
«На чем нельзя экономить при выборе материалов? На тех компонентах, от которых зависит безопасность и долговечность. Например, электрические кабели и автоматы — только высокого качества, сертифицированные (дешевая проводка — риск короткого замыкания). Трубы и сантехника скрытой установки — тут лучше выбрать надежные, пусть и дороже, иначе утечка принесет колоссальные убытки. Крепеж, смеси для стяжки, гидроизоляция – экономия на них может аукнуться потом проблемами в конструкции», — советует Дмитрий Рожков, прораб Domeo.
Чтобы разумно экономить нужна четкая смета. В этом онлайн-калькуляторе можно бесплатно получить три вариант сметы и выбрать оптимальную.
Хитрости отделки: как сэкономить на ремонте без потери качества
Значительная часть бюджета уходит именно на отделочные работы и материалы: выравнивание стен и полов, потолки, покраска, облицовка плиткой и т.д. Однако современные дизайнеры и строители знают множество хитростей, как сократить эти расходы и все равно получить красивый интерьер. Делимся некоторыми из этих лайфхаков…
Не выводите стены «под ноль», если можно этого не делать
Абсолютно ровные стены в квартире требуются лишь под покраску или укладку крупных гладких плит. Но идеальное шпаклевание всей квартиры — очень дорогостоящий и долгий процесс. Можно сократить этапы выравнивания, если финишным покрытием стен будут, например, декоративная штукатурка с фактурой, плотные виниловые обои или краска по обоям. В этом случае мелкие огрехи поверхности скроются под отделкой.
Установите натяжной потолок и сэкономьте на отделке
Натяжные потолки уже давно перестали быть атрибутом только эконом-ремонтов — сейчас есть варианты любых цветов и фактур, от матовых до парящих. Главное преимущество — они скрывают любые дефекты потолочного перекрытия без штукатурки. Вам не нужно тратить деньги на выравнивание, грунтовку, шпатлевку потолка (а работы эти обычно выполняются на высоте, стоят немало). Полотно потолка и установка под ключ зачастую обходятся дешевле, чем традиционный ремонт потолка.
Частичная облицовка вместо полной
Один из трендов последних лет — комбинировать материалы в отделке влажных зон. Проще говоря, не выкладывать плиткой все стены целиком. Например, на кухне вместо стен из сплошной плитки сейчас нередко оставляют также окрашенную стену, покрытую моющимся лаком.
Оставьте часть стен бетонными или кирпичными (лофт-подход)
Мы уже упоминали про стиль лофт — это не только модно, но и позволяет в разы сэкономить на ремонте квартиры в Москве. Если квартира с относительно ровными бетонными стенами, попробуйте оставить одну из стен «как есть», без штукатурки, в сыром виде. Достаточно очистить ее от пыли, прогрунтовать и покрыть прозрачным матовым лаком — получится стильная акцентная стена с минимальными затратами.
Используйте более экономичные напольные покрытия
Пол — основа интерьера, и на дорогой паркет может уйти львиная доля бюджета. Рассмотрите качественный ламинат или кварц-виниловую плитку вместо паркета или инженерной доски. Современные виды ламината очень износостойкие, влагостойкие и имеют прекрасный внешний вид — например, доски с фаской, фактурой, тиснением под дерево, которые сложно отличить от настоящей древесины. Цена при этом значительно ниже.
Сделайте арку вместо двери
Если проем в квартире можно оставить без дверного полотна, то это позволит сэкономить на ремонте квартиры. Например, арка в гостиной ― современная тенденция в дизайне интерьеров.
Декоративные покрытия вместо дорогих материалов
Если нравятся текстуры природных материалов, можно найти имитации: например, декоративная штукатурка «под бетон» или «под мрамор» обойдется дешевле настоящих бетонных плит или мраморных слэбов, а визуально интерьер получите похожий. Объемные панели ПВХ или MDF могут имитировать дерево, кирпич, плитку — их легко монтировать самостоятельно, цена ниже натурального аналога, а вид — достойный.
«Такие решения сегодня в тренде: частично окрашенные ванные, открытые фактуры, простые формы — все это выглядит современно. То есть, вы можете прилично сэкономить на ремонте и получить стильный интерьер в квартире», — советует Юлия Бортневская, дизайнер Domeo.
Итоговый чек-лист: как сэкономить на ремонте квартиры в 2025–2026 году
Ремонт квартиры в Москве — мероприятие недешевое, но… вооружившись знаниями и планом, вы вполне можете уложиться в разумный бюджет. Подведем итоги основных принципов экономии:
Ремонт начинается с плана. Продуманная смета и дизайн-проект помогут избежать лишних покупок и переделок.
Взвешенный подход к работам. Делайте сами то, что можете качественно, остальное доверяйте профессионалам, но держите процесс под контролем.
Материалы — не обязательно дорогие. Находите более доступные аналоги, пользуйтесь скидками. Итоговый вид квартиры зависит не от бренда плитки, а от того, как аккуратно она уложена и сочетается с остальным интерьером.
Креативность вместо дороговизны. Половина стены под плиткой, стены без отделки, простая мебель в сочетании с винтажом — все это тренды, которые помогут сэкономить на ремонте и получить «изюминку» в интерьере.
Поэтапность и приоритеты. Можно сначала сделать основные грязные работы, а уже декор и часть мебели докупить позже. Составьте список, что для вас важно, а без чего можно первое время обойтись.
Спрашивайте и советуйтесь. Не бойтесь показаться экономным — спрашивайте скидки, консультируйтесь на форумах, делитесь опытом с друзьями. Иногда один ценный совет или рекомендованный надежный мастер спасают от крупных затрат.
Не экономим на главном. Безопасность жилья, качество базовых систем — это красная черта, за которую экономия заходить не должна. Здесь вы инвестируете в свое спокойствие и будущее, что гораздо важнее сиюминутной выгоды.
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Вопросы и ответы по ремонту квартиры и экономии
С чего начать ремонт квартиры по шагам?
Этапы ремонта в квартире в Москве можно адаптировать под конкретные задачи. Если требуется только косметическое обновление, работы начинают сразу с чистовой отделки. Если задумали капремонт, можно сэкономить на проекте перепланировки. Например, вам не нужно демонтировать стены и возводить новые конструкции.
«Отказ от перепланировки помогает сэкономить до 100 000 рублей на проекте. А если проект включает работы с несущими стенами, экономия может достигать 200 000 рублей», — Алексей Васько, прораб компании Domeo.
Как заранее узнать стоимость ремонта квартиры в Москве в 2025-2026 году?
С учетом всех затрат — стоимость материалов и услуг мастеров — ориентировочная стоимость ремонта квартиры «под ключ» в Москве в 2025–2026 году составляет:
Тип квартиры
Площадь
Стоимость ремонта
Студия
30 м²
3 млн ₽
1-комнатная
40 м²
4 млн ₽
2-комнатная
60 м²
6 млн ₽
3-комнатная
80 м²
8 млн ₽
Точные расходы зависят от материалов, уровня отделки и сложности работ.
Как понять, какой ремонт квартиры нужен?
Состояние жилья. В старом фонде часто требуется капитальный ремонт: замена труб, проводки, выравнивание стен, установка новых окон. В новостройках с отделкой white box иногда достаточно косметического обновления.
Бюджет ремонта. Начинайте с расчетов. Онлайн-калькулятор подрядчика поможет понять стоимость работ и правильно распределить расходы.
Задачи ремонта. Капитальный ремонт позволяет сразу решить все проблемы и забыть о переделках на 10–15 лет. Косметический ремонт освежает интерьер, но не устраняет скрытых дефектов.
«Многие владельцы ошибочно начинают косметический ремонт там, где нужен капитальный. В итоге теряют и деньги, и время. Перед началом работ важно четко определить объем задач. Лучше заказать дизайн-проект или хотя бы составить подробный план ремонта», — советует Глеб Лапшин, эксперт компании Domeo.
Как правильно выбрать компанию по ремонту квартиры в Москве?
На что стоит обратить внимание?
Опыт. Компании, работающие более 5 лет, обычно умеют решать нестандартные задачи.
Портфолио. Наличие более 100 реализованных проектов говорит о хорошем уровне подготовки и умении справляться с разными объектами.
Рейтинги. Высокие места на профильных площадках — плюс, но важно дополнительно читать отзывы реальных клиентов.
Договор заключайте только после подробного согласования всех условий. Важно, чтобы в нем были четко указаны сроки, график оплат, штрафы за задержки и перечень материалов. Если что-то вызывает сомнения — лучше отказаться от сотрудничества.
Проверьте, сколько реально стоит ремонт в вашей квартире — рассчитайте все в бесплатном онлайн-калькуляторе за 30 секунд. Когда бюджет уже под контролем, ответственного подрядчика найти проще!
Удачного вам ремонта без лишних трат, и пусть каждая сэкономленная тысяча рублей сделает вашу жизнь комфортнее! Это материал помогли подготовить мастера и дизайнеры компании Domeo.
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