Как выбрать компанию по ремонту квартиры в Москве в 2025–2026 году

«В этой статье рассмотрим пошагово, как выбрать компанию для ремонта квартиры в Москве — от подготовки и проверки репутации до ключевых признаков надежного подрядчика. Следуя этим рекомендациям, вы не потратите лишних денег, получите отремонтированную квартиру точно в срок и будете спокойны за качество ремонта», — Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo.
Пользуйтесь нашими рекомендациями, чтобы выбрать надежную компанию и пройти весь ремонт без ошибок и переплат. Кстати, быстро и бесплатно выбрать подрядчика и рассчитать стоимость работ можно в этом онлайн-калькуляторе.
Определяем масштабы и цели ремонта квартиры
Прежде чем выбирать компанию по ремонту квартиры в Москве, четко определитесь, какой ремонт вам нужен. Ремонт бывает разный по объему и сложности: косметический, капитальный, дизайнерский и т.д.
Понимание масштаба работ поможет сузить круг подходящих компаний по ремонту квартиры. Одни подрядчики специализируются на небольших косметических ремонтах, другие — на комплексном ремонте «под ключ», включая дизайн-проект и перепланировку.
«Решите, что для вас приоритетно: минимальные затраты или высокое качество с эксклюзивным дизайном. Также заранее определите ориентировочный бюджет. Крупные ремонтные компании предлагают онлайн-калькуляторы для расчета стоимости ремонта — это поможет понять порядок цифр и соотнести их с вашими возможностями. Четкое понимание желаемого результата и бюджета станет основой для общения с потенциальными подрядчиками», — Сергей Кривцов, прораб компании Domeo.
Поиск компании по ремонту квартиры в Москве: где искать и с чего начать
Когда вы знаете, какой ремонт квартиры планируется, начинайте поиск кандидатов. Соберите несколько вариантов — не останавливайтесь на первой же попавшейся бригаде:
Поиск через Яндекс и Google. Наберите что-то вроде «ремонт квартиры в новостройке Москва». В топ-10 выдачи обычно попадают самые заметные и проверенные подрядчики. Рекламные ссылки тоже стоит посмотреть, но обязательно откройте отзывы и посмотрите, сколько лет фирма на рынке.
Рейтинговые площадки и проф-агентства. На сервисах с рейтингами удобно сравнивать десятки компаний сразу: виден балл, число завершенных объектов и отзывы клиентов за несколько лет. Выбирайте тех, кто стабильно держится в верхних строках.
Онлайн-объявления и джоб-сервисы. Авито и схожие сайты полезны, когда нужен мастер для разовой задачи. Для капитального ремонта лучше искать фирму, а не частника.
«Сарафанка». Рекомендации друзей, коллег и соседей зачастую надежнее любых рейтингов: можно сразу оценить готовый результат и узнать все плюсы-минусы подрядчика.
Соцсети и мессенджеры. Живой аккаунт в VK, Telegram или Дзен с регулярными постами и комментариями говорит о том, что компания не скрывается и ценит обратную связь. Посмотрите, как она реагирует на вопросы и критику подписчиков.
«Составьте список из 3–5 потенциальных компаний по ремонту квартиры, которым можно доверить работу. Дальше переходите к оценке выбранных подрядчиков по ключевым критериям»,— Павел Мещеряков, мастер компании Domeo.
Как выбрать компанию по ремонту квартиры в Москве — основные критерии
Когда вы составили список компаний по ремонту квартиры в Москве, нужно тщательно изучить каждого подрядчика по основным критериям.
Наличие официального сайта подрядчика
У ответственной компании по ремонту квартир в Москве есть официальный «живой» сайт с перечнем услуг, контактами, профилями сотрудников и удобной формой связи или заказа. Аккуратный, регулярно обновляемый ресурс показывает, что компания работает серьезно. Если сайт держится в топ-10 поисковой выдачи, это дополнительный сигнал доверия и стабильности.
Стаж работы и портфолио
Надежность компании по ремонту квартир во многом определяется ее опытом. Узнайте, сколько лет компания на рынке и сколько проектов уже завершила.
«Выбирайте подрядчиков с опытом в ремонте квартир не менее 7 лет и внушительным портфолио — десятками, а лучше сотней выполненных объектов. Большой стаж означает, что компания успела заработать репутацию и отладить процессы. Попросите у кандидатов примеры выполненных ремонтов: фотографии, дизайн-проекты, возможно даже адреса объектов, где можно увидеть качество работ. Если подрядчик уклоняется от демонстрации своих работ или у него нет примеров — это серьезный повод задуматься», — Никита Соболев, мастер компании Domeo.
Выбирайте ремонтную компанию с умом — наша инструкция поможет избежать лишних расходов и ошибок. А с помощью онлайн-калькулятора вы за пару минут бесплатно узнаете стоимость ремонта.
Отзывы клиентов
Изучите отзывы о компании на независимых сайтах. Не ограничивайтесь отзывами с официального сайта фирмы — там публикуют далеко не все мнения. Ищите отзывы на сторонних ресурсах или в соцсетях.
«Нормальная картина — преимущественно положительные отзывы с описанием реального опыта, наличием деталей, возможно, парочка нейтральных или критических (не бывает, чтобы всем без исключения понравилось). Если у компании есть награды, сертификаты или членство в профессиональных ассоциациях — это дополнительный плюс к доверию»,— Максим Сомов, прораб компании Domeo.
Официальный статус — договор
Предпочтение стоит отдавать официально работающим компаниям (зарегистрированным как ООО или ИП). Нелегальные бригады без оформления могут пообещать низкую цену, но в случае проблем вы не будете защищены законом. Уточните, готова ли компания заключать официальный договор подряда и предоставлять документы (договора, акты выполненных работ, чеки).
«Сотрудничество с официальной компанией по ремонту квартир в Москве дает много преимуществ: вы получите юридически грамотный договор, работу опытных мастеров, скидки на материалы порядка 20–25%, а также гарантии соблюдения сроков и качества ремонта. Если подрядчик работает «в черную» и не хочет ничего подписывать — это очень тревожный знак, каким бы привлекательным ни казалось предложение по цене»,— Глеб Лапшин, руководитель Академии и эксперт компании Domeo.
«Живые» соцсети и мессенджеры
Если компания выкладывает свежие фотоотчеты 2–3 раза в неделю и отвечает в комментариях, значит ей есть что показать, и она открыта клиентам.
Гарантии и ответственность
Ответственная компания обязательно прописывает в договоре гарантийный срок на работы и штрафы за задержки или лишние расходы. Рекомендуем выбирать компании по ремонту квартир в Москве, которые предлагают 5 лет гарантии. Это ваша защита от неприятных сюрпризов.
Четкие сметы и дедлайны
Надежная компания по ремонту квартир в Москве сразу предлагает несколько смет под разные бюджеты, а цены и сроки строго фиксируют в договоре подряда.
Ищете надежную компанию для ремонта? Пользуйтесь нашей инструкцией, чтобы получить прозрачную смету, четкие сроки и качественный результат. А с помощью онлайн-калькулятора можно бесплатно рассчитать стоимость ремонта и выбрать подрядчика с понятными условиями.
Первичный контакт с подрядчиком ремонта квартиры: задайте правильные вопросы
После предварительного отбора свяжитесь с компаниями и оцените их по общению. Хороший подрядчик обычно сам уточняет у вас детали проекта, задает профессиональные вопросы (о состоянии квартиры, желаемом дизайне, материалах, бюджете и т.д.).
Не стесняйтесь также сами уточнять детали.
Спросите коротко и по делу:
Кто работает? Попросите представить бригаду: какие специалисты будут на объекте и сколько лет они этим занимаются.
Что входит в пакет? Уточните, делают ли они ремонт «под ключ» ‒ от демонтажа до финальной уборки.
Будут ли скидки? При большом объеме работ крупные компании по ремонту квартир в Москве часто делают выгодные предложения.
С кем держать связь? Узнайте, кто ваш главный контакт во время ремонта — чаще всего это прораб.
Какие гарантии? Пусть объяснят, сколько действует гарантия и как исправляют ошибки.
Есть ли договор? Официальный договор защитит вас, если возникнут споры.
Нужен ли дизайн-проект? Спросите, поможет ли детальный дизайн-проект сэкономить время и деньги.
Как считают смету? Попросите разбивку стоимости ремонта по этапам и уточните, когда именно вносится оплата.
Сроки и опыт. Пусть назовут реальные даты завершения работ и покажут похожие объекты, которые уже сделали.
«Если вам не называют четко итоговую стоимость или перечень работ, а только расплывчато обещают "ремонт под ключ недорого" — скорее всего, потом последуют доплаты. Добросовестная компания уже на предварительном этапе постарается примерно оценить объем работ и озвучить порядок цен либо составит предварительную смету»,— Владимир Романов, прораб компании Domeo.
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Сколько стоит ремонт квартиры в 2025–2026 году
После осмотра квартиры компания должна составить подробную смету. В ней перечисляются все виды работ, объем каждого вида и стоимость по этапам, а также график платежей. Чем подробнее расписана смета, тем лучше для вас: это защитит от внезапных «сюрпризов» во время ремонта.
В идеале смета отвечает на три вопроса: что делаем, сколько делаем и сколько это стоит на каждом этапе ремонта.
«Недобросовестные подрядчики делают смету «в целом», а потом предъявляют клиенту множество дополнительных счетов. Всегда требуйте полный расчет: каждая работа — демонтаж, вывоз мусора, черновые и чистовые этапы, сантехника, электрика — указывается отдельной строкой с точным объемом и ценой. Стоимость материалов, закупаемых фирмой, тоже оформляется отдельным пунктом»,— Сергей Кривцов, эксперт компании Domeo.
Сравните смету от разных компаний
На этом этапе у вас на руках могут быть сметы от нескольких компаний. Сравните их внимательно: обращайте внимание не только на итоговую сумму, но и на полноту перечня работ. Самое дешевое предложение — не всегда лучшее. Возможно, в низкой цене просто не учтены какие-то важные этапы, которые потом выльются в дополнительные траты.
«Имея несколько предложений, вы можете обсуждать условия: например, одна фирма готова сделать дешевле, если вы возьмете часть материалов на себя, а другая включает все «под ключ». Выбирайте вариант, где условия наиболее прозрачны и понятны для вас как для клиента»,— Алексей Васько, эксперт компании Domeo.
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Прозрачность стоимости ремонта и дополнительных работ
Обсудите с компанией по ремонту квартиры, как рассчитываются непредвиденные работы. Например, если в процессе косметического ремонта после вскрытия пола обнаружится разрушенная стяжка. Нужно монтировать новую, но это уже дополнительные работы.
В договоре такие работы оформляются допсоглашением и стартуют только после вашей подписи под новой сметой. Ремонт без конкретики почти всегда оборачивается лишними расходами для клиента.
Сколько стоит капитальный, косметический и ремонт квартиры в новостройке в Москве — ориентировочные цены на 2025–2026 год
Чтобы вы могли лучше ориентироваться в стоимости ремонта квартиры в Москве, приведем примерные цены на ремонтные работы «под ключ» в 2025–2026 г.
Ориентировочные цена на капитальный ремонт квартиры в Москве:
Тип ремонта
Стоимость работ (руб.)
Черновые материалы
Капитальный ремонт студии (25 м²)
от 900 000 до 1 900 000+
от 6000 руб./м2
Капитальный ремонт однокомнатной (41 м²)
от 1 200 000 до 2 400 000+
от 6000 руб./м2
Капитальный ремонт двухкомнатной (65 м²)
от 2 200 000 до 3 500 000+
от 6000 руб./м2
Капитальный ремонт трехкомнатной (81 м²)
от 2 650 000 до 4 950 000+
от 6000 руб./м2
Ориентировочные цена косметический ремонт квартиры в Москве:
Тип отделки
Цена работ (руб.)
Черновые материалы
Косметический ремонт студии (25 м²)
от 324 000 до 684 000+
от 5 000 руб./м2
Косметический ремонт однокомнатной квартиры (41 м²)
от 450 000 до 1 100 000+
от 5 000 руб./м2
Косметический ремонт двухкомнатной квартиры (65 м²)
от 690 000 до 1 680 000+
от 5 000 руб./м2
Косметический ремонт трехкомнатной квартиры (81 м²)
от 810 000 до 2 280 000+
от 5 000 руб./м2
Ориентировочные цена на ремонт квартиры в новостройке Москвы:
Тип квартиры в новостройке
Стоимость работ (руб)
Черновые материалы
Ремонт студии (25 м²)
от 804 000 до 1 440 000+
от 6 000 руб./м2
Ремонт однокомнатной квартиры (41 м²)
от 1 188 000 до 2 280 000+
от 6 000 руб./м2
Ремонт двухкомнатной квартиры (65 м²)
от 2 100 000 до 3 480 000+
от 6 000 руб./м2
Ремонт трехкомнатной квартиры (81 м²)
от 2 280 000 до 4 560 000
от 6 000 руб./м2
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Как выбрать лучшую компанию по ремонту квартир: сроки ремонта
Сроки ремонта квартиры в Москве зависят от сложности работ и особенностей проекта. Возможны задержки из-за дополнительных согласований или изменений в процессе. Примерное время выполнения работ:
Тип квартиры
Капитальный ремонт
Косметический ремонт
1-комнатная
60–70 дней
30–40 дней
2-комнатная
90–100 дней
40–50 дней
3-комнатная
100–120 дней
50 дней
Чтобы не выйти за бюджет и сроки, заложите минимум 15–20% запаса по деньгам и времени. Например, если подрядчик обещает 100 дней, лучше рассчитывать на 120 дней. Если смета — 1,5 млн рублей, стоит предусмотреть 1,8 млн рублей на случай непредвиденных расходов.
Также приведем ориентировочные сроки ремонта квартиры в Москве с разбивкой по этапам работ:
Этап работ
1-комнатная (до 40м²)
2-комнатная (до 60м²)
3-комнатная (до 80м²)
Подготовка основания: стены и пол
7–10 дней
10–14 дней
14–18 дней
Прокладка электрики
5–7 дней
7–10 дней
10–12 дней
Монтаж сантехнических систем
3–5 дней
5–7 дней
7–10 дней
Черновая отделка
10–14 дней
14–20 дней
20–25 дней
Финишная отделка
10–14 дней
14–20 дней
20–25 дней
Установка дверей и остекления
2–3 дня
3–4 дня
4–5 дней
Монтаж потолков
2–3 дня
3–4 дня
4–5 дней
Завершающие работы
3–5 дней
5–7 дней
7–10 дней
Общий срок ремонта:
45–60 дней (около 1,5–2 месяцев)
65–90 дней (примерно 2–3 месяца)
85–120 дней (до 4 месяцев)
Официальный договор на ремонт квартиры в Москве — ваша защита
Никогда не начинайте ремонт в квартире без подписания официального договора подряда с компанией или бригадой. Договор фиксирует обязательства сторон, объем работ, сроки и стоимость – это ваш главный рычаг влияния, если что-то пойдет не так.
На что особенно обратить внимание:
Порядок и сроки оплаты.
Сроки и порядок приемки.
Кто закупает материалы и отвечает за их качество.
Штрафы/пени за просрочку.
Гарантийный срок на работы.
Укажите в договоре, как вы будете оплачивать работу. Никогда не платите 100% вперед! Стандартная практика — поэтапная оплата. Например, определенная сумма после демонтажа, следующая — после черновой отделки, и т.д. Идеально, когда деньги передаются после приема каждого этапа, то есть вы платите, только когда подписали акт о выполнении очередной части работ.
«Первый аванс при старте ремонта обычно не превышает 30–50% стоимости, либо оплачивается только закупка материалов. Если же бригада требует крупный аванс (особенно наличными и без документов) — это очень плохой знак. Пропишите в контракте график платежей по этапам, а также механизм, как будет оформляться передача денег (через банк, кассу, расписку). Это обезопасит вас и дисциплинирует подрядчика»,— Алексей Бубнов, эксперт компании Domeo.
Не переплачивайте за ремонт — выберите подрядчика с понятной сметой и четкими сроками. Рассчитайте стоимость ремонт квартиры в Москве в этом онлайн-калькуляторе.
Итоговый чек-лист: как выбрать ответственную компанию по ремонту квартиры в Москве
Есть ряд явных признаков, по которым можно понять, кто перед вами — профессиональная фирма или потенциально проблемная бригада.
Ответственная ремонтная компания:
Официально работает. Готова заключить подробный договор и даже внести дополнения по запросу. Имеет юридическое лицо, расчетный счет для оплаты, выдает документы.
Четко считает смету. Предоставляет детальную смету и объясняет каждый ее пункт простым языком, без попыток что-либо утаить или запутать клиента.
Имеет портфолио и рекомендации. Показывает фотографии готовых объектов, может предоставить контакты предыдущих заказчиков для сбора отзывов.
Берет оплату по факту этапов. Не просит полной предоплаты, оплата происходит поэтапно — после завершения и приемки каждого этапа работ.
Всегда на связи. Не пропадает, менеджер или прораб доступны для ваших вопросов, отвечают вежливо и по делу.
Работает со своими инструментами. Вам не придется покупать за свой счет дрели, перфораторы и прочий инструмент — профессионалы имеют все необходимое.
Дает гарантию. Предоставляет гарантии на выполненные работы и прописывает их в договоре (как минимум 2 года, а лучше — 5 лет).
Вопросы и ответы по ремонту квартиры в Москве и выбору подрядчика
Почему выгоднее делать ремонт в квартире с подрядчиком, а не самостоятельно?
Самостоятельный ремонт часто выходит дороже и дольше, чем кажется на старте: в 2/3 случаев сроки «уплывают», бюджет неожиданно вырастает на 20–40 %, а семь из десяти таких ремонтов потом приходится переделывать за собственный счет.
Подрядчик закрывает эти риски: в договоре сразу фиксируются сроки и штраф за просрочку, смета остается неизменной, причем на материалы вы получаете оптовую скидку до 26 %. Качество контролируется, а все возможные недочеты подрядчик устраняет по гарантии до 5 лет. Итог — вы экономите время, нервы и деньги, получая предсказуемый результат.
С чего начать ремонт в квартире — конкретные этапы работ?
Советуем начинать всегда с тщательного планирования ремонта и расчета сметы. Это — основа качественного и беспроблемного ремонта в любой квартире — вторичке, новостройке. Дальнейшие этапы будут зависеть от типа ремонта, состояния квартиры и ваших запросов. Например, если делаете ремонт в старом доме, нужно менять инженерные сети, стяжку и выравнивать стены. Если делаете ремонт в относительно новом доме, часть черновых работ можно пропустить.
Как сэкономить на ремонте квартиры и не потерять в качестве?
Как сократить бюджет на ремонт — советы Domeo
Материалы. Не переплачивайте за бренд: цены «раскрученных» марок выше на 15–20 %. Российская плитка по 1 500 ₽/м² ничем не хуже итальянской за 3 000 ₽. Избегайте экзотики: формат 120×120 см дороже в укладке, стандарт 60×60 см экономит и деньги, и труд.
Стены. Обои или краска? Рулон обоев за 500 ₽ скрывает мелкие дефекты и избавляет от дорогостоящего идеального выравнивания (+20 % к смете). Цена вопроса: обои от 50 ₽/м², покраска с выравниванием — от 300 ₽/м².
Полы. Ламинат против паркета. Ламинат — от 600 ₽/м², укладка простая и без циклевки. Паркет — минимум 2 500 ₽/м² плюс профессиональная укладка (+300 ₽/м²).
Потолок. Натяжной либо гипсокартон. Натяжной — за день, от 500 ₽/м². Гипсокартон: монтаж, шпаклевка, покраска — от 1 000 ₽/м² и дольше по времени.
Капитальный ремонт квартиры, что влияет на стоимость ремонта квартиры «под ключ» в Москве в 2025-2026 году?
Что формирует цену ремонта квартиры:
Перепланировка. Проект + согласование — от 100 000 ₽ (до 200 000 ₽, если трогаются несущие стены).
Сроки. Чем дольше идет стройка, тем выше счет: аренда инструмента, зарплаты, коммуналка.
Класс отделки. Эконом — от 8 000 ₽/м², люкс — от 30 000 ₽/м².
Материалы. Выбор бренда и места закупки. Акции в гипермаркетах и опт у крупных поставщиков заметно снижают цену.
Формат работ. Косметика, капитальный или дизайнерский проект — сложность растет, бюджет тоже.
Площадь. Малая квартира иногда дороже «за метр»: труднее работать в стесненных условиях.
Сопутствующие услуги. Доставка, вывоз мусора, встроенная мебель, кондиционеры, финальная уборка — все добавляет к итоговой сумме.
Материал подготовлен при участии мастеров и дизайнеров компании DOMEO. Наши рекомендации помогут вам понять, как выбрать компанию по ремонту квартиры в Москве в 2025–2026 году. Вы можете заранее и бесплатно рассчитать стоимость ремонта квартиры в Москве в этом онлайн-калькуляторе.
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