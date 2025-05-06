Как выбрать компанию по ремонту квартиры в Москве в 2025–2026 году

Определяем масштабы и цели ремонта квартиры

Прежде чем выбирать компанию по ремонту квартиры в Москве, четко определитесь, какой ремонт вам нужен. Ремонт бывает разный по объему и сложности: косметический, капитальный, дизайнерский и т.д.

Понимание масштаба работ поможет сузить круг подходящих компаний по ремонту квартиры. Одни подрядчики специализируются на небольших косметических ремонтах, другие — на комплексном ремонте «под ключ», включая дизайн-проект и перепланировку.

«Решите, что для вас приоритетно: минимальные затраты или высокое качество с эксклюзивным дизайном. Также заранее определите ориентировочный бюджет. Крупные ремонтные компании предлагают онлайн-калькуляторы для расчета стоимости ремонта — это поможет понять порядок цифр и соотнести их с вашими возможностями. Четкое понимание желаемого результата и бюджета станет основой для общения с потенциальными подрядчиками», — Сергей Кривцов, прораб компании Domeo.