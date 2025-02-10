В круизе ближе к звездам

Круизы, наполненные литературным искусством, художественным словом и классическими произведениями — это путешествия с Анной Яковлевой, актрисой «Петербург-концерта», мастером художественного слова. Яркая исполнительница более 30 лет работает в этом истинно русском старинном жанре. Окончила театроведческий факультет ЛГИТМиК имени Н. К. Черкасова, где занималась историей становления и развития ленинградской школы чтецов.

На борту теплохода «Волга Стар» Анна представит собственную программу, в которую войдет моноспектакль по рассказам Надежды Теффи.

Это очень добрые произведения, повествующие о том, с чем мы встречаемся каждый день нашей жизни. Иногда неурядицы и житейские мелочи огорчают, но, если взглянуть глазами Надежды Тэффи, все оказывается не так грустно, а порой забавно, смешно, и даже радостно.