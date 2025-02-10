В круизе ближе к звездам

В круиз или в театр?
Круизы, наполненные литературным искусством, художественным словом и классическими произведениями — это путешествия с Анной Яковлевой, актрисой «Петербург-концерта», мастером художественного слова. Яркая исполнительница более 30 лет работает в этом истинно русском старинном жанре. Окончила театроведческий факультет ЛГИТМиК имени Н. К. Черкасова, где занималась историей становления и развития ленинградской школы чтецов.
На борту теплохода «Волга Стар» Анна представит собственную программу, в которую войдет моноспектакль по рассказам Надежды Теффи.
Это очень добрые произведения, повествующие о том, с чем мы встречаемся каждый день нашей жизни. Иногда неурядицы и житейские мелочи огорчают, но, если взглянуть глазами Надежды Тэффи, все оказывается не так грустно, а порой забавно, смешно, и даже радостно.
Круизное путешествие в прошлое
На теплоходах компании «Донинтурфлот» путешествие можно совершить не только по прекрасным русским городам, но еще отправиться в культурное странствие в прошлое.
Театр «Малый Трианон» — это грациозные дамы в роскошных ярких костюмах и париках, галантные кавалеры, волшебные звуки старинной музыки и прекрасное пение. В репертуаре коллектива сочетаются воссозданные танцы прошлых столетий с авторскими композициями, выдержанными в эстетике времени.
Прямо на борту теплохода круизеры смогут окунуться в атмосферу русского бала. Блистательный, эрудированный рассказчик Ярослава Бубнова сопроводит в путешествие в мир исторического костюма, уникальных аксессуаров и драгоценностей. Она расскажет о светских львах и львицах России начала ХХ века, о кокошниках, соболях и не самом глубоком знании русских традиций в круге высокопоставленных особ.
Речные тематические круизы
Мы создаем уникальные туристические маршруты, позволяющие не только хорошо отдохнуть на борту настоящего корабля, но еще и поближе познакомиться с богатой историей нашей страны
Песни, которые греют душу
Ценители золотой эстрады, романсов и классической музыки могут отправиться в путешествие с Владимиром и Лилией Салтаевыми, выдающимися оперными певцами, чья карьера стала настоящим символом успеха. Их бархатные голоса по-настоящему трогают «струны души» не только ценителей, но любителей музыки.
Чтобы воодушевить вас, Владимир Салтаев поделился своими впечатлениями о круизном отдыхе:
«Даже не могу вспомнить, когда мы первый раз отдыхали на теплоходе… Кажется, мы вместе с Донинтурфлотом уже целую вечность! Больше всего в круизе я ценю возможность познакомиться с городами нашей необъятной страны, узнать их историю. У каждого древнего города России своя атмосфера, которая погружает тебя вглубь веков. Конечно, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород поражают своей красотой и архитектурой, но прогуливаясь по улицам Плеса, Свияжска или Мышкина чувствуешь умиротворение. Больше всего я люблю путешествовать на Валаам, конечно же монастырь Александра Свирского. Но и южные направления очень нравятся. Например, на донской земле чувствуется самобытность казачьих традиций. Местные жители бережно относятся к сохранению истории, и всегда радушно встречают гостей».
Отправляемся в круиз? Нет, в космос!
С 12 по 15 мая 2025 года на теплоходе «Сергей Дягилев» пройдет уникальный тематический круиз. Во время путешествия можно будет пообщаться с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Максимом Сураевым. Впечатления от речных пейзажей, прогулок по старинным улицам будут обогащены интереснейшими встречами в уютной обстановке теплохода.
Максим дважды летал в космос, в общей сложности провел на орбите почти год — 334 дня 12 часов 10 минут, совершил два выхода в открытый космос. А еще во время пребывания на станции он стал первым российским космонавтом, ведущим интернет-блог, в котором рассказывал о жизни на борту МКС, ежедневной работе в космосе и программе научных экспериментов.
Во время личных встреч с Максимом Сураевым можно узнать обо всех тонкостях работы в самой звездной профессии и услышать множество захватывающих историй.
Посмотреть весь список тематических круизов Донинтурфлота можно на сайте компании.
Речные тематические круизы
Мы создаем уникальные туристические маршруты, позволяющие не только хорошо отдохнуть на борту настоящего корабля, но еще и поближе познакомиться с богатой историей нашей страны
Реклама: АО «Донинтурфлот», ИНН 6164048531, erid: 2W5zFJVUDSG
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