Дорого, скучно, для пенсионеров — вся правда о речных круизах

На самом деле современные теплоходы по уровню комфортабельности сравнимы с хорошим 5-звездочным отелем. Все лайнеры Донинтурфлота имеют современный дизайн, свежий ремонт и комфортные условия размещения. Кроме того, у каждого из них есть своя «фишка» и свой стиль.

К примеру, интерьер на «Максиме Литвинове» поражает своей необычность, он стилизован в духе работ художника Василия Кандинского. Обновленный скандинавский дизайн помещений «Александры» в пастельно-коричневой гамме отсылает к стилю «тихой роскоши», который отражает сдержанность, утонченность и качество. Любителям модерна понравится «Игорь Стравинский», его дизайн словно изысканная мелодия, пленяет сердца ценителей прекрасного. Кроме того, лайнер оборудован панорамным фитнес-залом с современным оборудованием. А отличительная черта теплохода «Антон Чехов» — крытый бассейн, где можно купаться в любую погоду.