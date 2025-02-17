Дорого, скучно, для пенсионеров — вся правда о речных круизах

Миф: на теплоходах ремонт остался с советских времен
На самом деле современные теплоходы по уровню комфортабельности сравнимы с хорошим 5-звездочным отелем. Все лайнеры Донинтурфлота имеют современный дизайн, свежий ремонт и комфортные условия размещения. Кроме того, у каждого из них есть своя «фишка» и свой стиль.
К примеру, интерьер на «Максиме Литвинове» поражает своей необычность, он стилизован в духе работ художника Василия Кандинского. Обновленный скандинавский дизайн помещений «Александры» в пастельно-коричневой гамме отсылает к стилю «тихой роскоши», который отражает сдержанность, утонченность и качество. Любителям модерна понравится «Игорь Стравинский», его дизайн словно изысканная мелодия, пленяет сердца ценителей прекрасного. Кроме того, лайнер оборудован панорамным фитнес-залом с современным оборудованием. А отличительная черта теплохода «Антон Чехов» — крытый бассейн, где можно купаться в любую погоду.
Миф: в круизе скучно и это отдых для пенсионеров
Думали о том, что, находясь в отпуске, можно выучить английский язык или обучиться танцам? Если вы не привыкли весь отпуск проводить в шезлонге, то вам обязательно понравится разнообразие круизных программ.
Вы можете посещать прикладные и художественные мастер-классы, научиться петь или готовить блюда национальной кухни, играть в настольные и командные игры, узнать много нового на лекциях и из бортовых радиопередач. Вечерами гости наслаждаются яркими и заводными шоу-программами.
Кроме того, каждый новый день в круизе — прибытие в новый город и возможность познакомиться с его историей и традициями. Экскурсии уже включены в стоимость путешествия.
Миф: в круизе качает
Опасаетесь, что вас будет укачивать? А вот и зря. Стабилизаторы качки гарантируют, что пассажиры будут комфортно чувствовать себя даже в штормовую погоду. Хотя по-настоящему сильных штормов на реках не бывает. Это же не море.
Миф: детей в круиз не возьмешь
Круиз — один из немногих видов отдыха, где, путешествуя всей семьей, родители тоже отдыхают. Для детей на теплоходе дни насыщенны яркими событиями. Посещая новые места, они больше узнают о родной стране, весело проводят время и расширяют кругозор. На наших теплоходах организовано все необходимое для детского отдыха: развлекательная программа с аниматорами, специальное меню, помещение для игр и мастер-классов.
Также вы можете отправиться в специальный тематический круиз с детской развлекательной программой, например, в стиле пиратской вечеринки. Веселые аниматоры в костюмах погружают отдыхающих в атмосферу приключений во время поиска сокровищ.
На всех теплоходах Донинтурфлот действует спецпредложение «2+1»: ребенок до 14 лет включительно на дополнительном месте размещается бесплатно, оплачивается только питание.
И конечно, самый распространенный миф: круиз — это дорого
Рассмотрим ситуацию на конкретном примере: 5-дневный тур на теплоходе «Игорь Стравинский» по маршруту Санкт-Петербург — Мандроги–Кижи–Петрозаводск–Свирьстрой–Санкт-Петербург. Стоимость такого круиза с учетом скидок по акциям «Раннее бронирование» (7% в феврале) и программы «Донинтурфлот Бонус» (от 3%) может варьироваться от 65 тыс. рублей.
Сколько же будет стоить альтернативный вариант подобного отдыха? Для этого посчитаем стоимость всех составляющих путешествия:
Трансфер. Если вы передвигаетесь на поезде и пароме (до острова Кижи), суммарная стоимость всех билетов составит порядка 24 тыс. рублей.
Проживание. Номер в отеле 4–5 звезд в этих (или ближайших) городах на 5 дней обойдется примерно 50 тыс. рублей.
Питание. Даже если завтраки уже включены в стоимость вашего номера, то расходы на ежедневные обед и ужин в ресторане могут составить около 30 тыс. рублей.
Экскурсии. Посещая экскурсии в каждом городе, вы потратите не менее 5 тыс. рублей.
Развлечения. Ежевечерняя шоу-программа в течение всего отдыха может вам обойтись от 6 тыс. рублей.
Если сложить все вместе, то расходы на подобный отдых на суше составят от 115 тыс. рублей.
На самом деле узнать всю правду о речных круизах можно только отправившись в путешествия самому. Так вы сможете объективно оценить все его преимущества и понять, насколько вам это подходит. Компания «Донинтурфлот» ждет вас на борту своих теплоходов и будет рада развеять все мифы о речных круизах.
Донинтурфлот
Речные круизы выходного дня
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