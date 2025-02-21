В круиз всей семьей

Для детей путешествие — это дни, насыщенные яркими событиями. Бывая в новых местах, они больше узнают о родной стране, весело проводят время и расширяют кругозор. Путешествуя с детьми, родители тоже хотят отдохнуть. Для этого на наших теплоходах организовано все необходимое.
Проживание
На всех теплоходах Донинтурфлот действует спецпредложение «2+1». В двухместных каютах ребенок до 14 лет включительно на дополнительном месте размещается бесплатно при условии оплаты питания.
Специальное детское меню
На завтрак огромный выбор блюд по системе «шведский стол» — можно подобрать варианты даже для малоежки. Есть каши, мюсли, хлопья, омлеты, запеканки творожные, сладкая и соленая выпечка, свежие фрукты и многое другое.
На обед и ужин можно заказать блюда выбирая из обычного или специального детского меню.
Детские комнаты
На теплоходах работают детские клубы. Квалифицированные аниматоры проводят и музыкальные ритм-программы и развивающие игры, ребята любят настольные игры: «Мафия», «Крокодил».
Мастер-классы для детей и взрослых
Любимое занятие маленьких путешественников — мастер-класс. Во время круиза детям скучать некогда. Они получают новые знания, участвуют в концертных программах и зажигательных физкультминутках, при этом всегда находят время для творчества. Не редкость, когда и взрослые с удовольствием присоединяются к шумной компании, мастерят и осваивают новые техники. К тому же в память о поездке у каждого остается необычный сувенир, выполненный своими руками.
Тематические кризы для детей
Если вы отправляетесь в круиз с детьми, хорошим решением будет выбор теплохода, где проводятся семейные программы, в которых могут участвовать юные путешественники и взрослые. Ребята могут стать участниками пиратского квеста, где нужно пройти задания, чтобы получить статус настоящего речного пирата.
Какой теплоход выбрать для отдыха с детьми
В первую очередь, мы рекомендуем теплоходы «Волга Стар», «Сергей Дягилев», «Максим Литвинов», где полностью реализована концепция семейного отдыха. На теплоходе «Антон Чехов» есть бассейн и интересные водные развлечения.
Стоит отметить, что и на других лайнерах премиум уровня есть интересные детские мероприятия, конкурсы, мастер-классы, викторины.
Отправляйтесь в путешествие всей семьей, развлечений хватит на всех!
Донинтурфлот
Отправляйтесь в путешествие всей семьей, развлечений хватит на всех!
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