В круиз всей семьей

В первую очередь, мы рекомендуем теплоходы «Волга Стар», «Сергей Дягилев», «Максим Литвинов», где полностью реализована концепция семейного отдыха. На теплоходе «Антон Чехов» есть бассейн и интересные водные развлечения.

Стоит отметить, что и на других лайнерах премиум уровня есть интересные детские мероприятия, конкурсы, мастер-классы, викторины.

Отправляйтесь в путешествие всей семьей, развлечений хватит на всех!

Донинтурфлот Отправляйтесь в путешествие всей семьей, развлечений хватит на всех! Подробнее

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