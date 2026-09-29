Публикации о банкротстве: какие сведения, куда и в какой срок

Что делать прямо сейчас
Определить стадию. Руководитель организации при появлении признаков банкротства раскрывает их на Федресурсе в течение 10 рабочих дней. Перед подачей заявления кредитор или должник публикует уведомление о намерении не менее чем за 15 календарных дней, и оно действует 30 дней. В процедуре сведения в ЕФРСБ публикует арбитражный управляющий, а в деле гражданина — финансовый управляющий, который дополнительно уведомляет известных кредиторов письмом в течение 15 дней.
Отправить уведомления кредиторам
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2 реестра и 1 официальное издание
Большая часть ошибок в теме растёт из путаницы между тремя площадками, поэтому начнём с них.
ЕФРСБ — Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Это федеральный информационный ресурс, сведения в нём открытые и общедоступные, ведёт его оператор реестра (п. 2 ст. 28 Закона о банкротстве). Сюда идёт основной массив публикаций в процедуре.
ЕФРСФДЮЛ, он же Федресурс, — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Закон прямо говорит, что ЕФРСБ является его неотъемлемой частью (абзац первый п. 2 ст. 28). То есть это не конкурирующие сервисы: банкротный реестр живёт внутри общего. Но отдельные обязанности адресованы именно ЕФРСФДЮЛ, и в норме это написано буквально.
Газета «Коммерсантъ» — официальное издание, определённое Правительством РФ для опубликования сведений, предусмотренных Законом о банкротстве (распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 № 1049-р). Сведения, подлежащие опубликованию, «при условии их предварительной оплаты включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в официальном издании» (п. 1 ст. 28). Отсюда и устойчивый оборот «публикации о банкротстве в газете»: речь именно о ней. Адреса два, и расходы на публикацию по каждому оплачиваются до размещения.
Отсюда два практических следствия, которые экономят деньги. Первое: публикации о банкротстве гражданина устроены иначе. Сведения по главе о банкротстве граждан публикуются только через ЕФРСБ и не подлежат опубликованию в официальном издании, кроме двух позиций: о признании обоснованным заявления и введении реструктуризации долгов и о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества (п. 1 ст. 213.7). Платить «Коммерсанту» по каждому сообщению в деле гражданина не нужно.
Второе: плата за включение сведений в ЕФРСБ по делу гражданина «должна составлять не более половины платы», предусмотренной за такие же сведения в деле юридического лица (п. 4 ст. 213.7). Оплачивает эти публикации сам гражданин: опубликование сведений в ходе процедур банкротства гражданина осуществляется за его счёт (п. 4 ст. 213.7).
Размер платы за включение сведений в ЕФРСБ устанавливает регулирующий орган и может увеличивать не чаще одного раза в год на индекс роста потребительских цен за прошедший год (п. 4 ст. 28).
Публикации до того, как дело возбуждено
Признаки банкротства раскрывает сам руководитель. При наличии признаков банкротства или обстоятельств, предусмотренных статьями 8 и 9 Закона о банкротстве, руководитель должника обязан включить сведения об этом в ЕФРСФДЮЛ в течение 10 рабочих дней с даты, когда ему стало или должно было стать известно об их возникновении, и в разумный срок принять меры, направленные на предупреждение банкротства (п. 1 ст. 30). Там же зафиксирована обязанность руководителя, участников и контролирующих лиц действовать с учётом интересов кредиторов и не допускать действий, которые заведомо ухудшают финансовое положение должника.
Публикация намерения о банкротстве. Сообщение о намерении банкротства закон требует разместить заранее: право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, должника, работника и бывшего работника «при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путём включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» (п. 2.1 ст. 7).
У этой публикации есть особенность, которую пропускают: она протухает. «По истечении 30 дней со дня опубликования указанного уведомления сведения, содержащиеся в нём, утрачивают силу» (абзац второй п. 2.1 ст. 7). То есть заявление подаётся после истечения 15-дневного срока и до истечения 30 дней со дня публикации.
Пропустили 30 дней — сведения утратили силу, и уведомление о намерении публикуется заново, за отдельную плату.
Основные публикации в процедуре
Этап
Кто публикует
Где
Срок
Ключевые нормы
Признаки банкротства
руководитель должника
ЕФРСФДЮЛ
10 рабочих дней с даты, когда стало известно
п. 1 ст. 30
Намерение обратиться с заявлением
кредитор, должник, работник, бывший работник
ЕФРСФДЮЛ
не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд; действует 30 дней
п. 2.1 ст. 7
Введение наблюдения
временный управляющий
ЕФРСБ и газета «Коммерсантъ»
направляет для опубликования после утверждения
п. 1 ст. 68
Признание банкротом и открытие конкурсного производства
конкурсный управляющий
ЕФРСБ и газета «Коммерсантъ»
не позднее 10 дней с даты своего утверждения направляет сведения для опубликования
п. 1 ст. 128
Предъявление кредитором требования и включение его в реестр
арбитражный управляющий
ЕФРСБ
5 рабочих дней соответственно с даты получения требования или с даты включения требования в реестр
п. 7.2 ст. 16
Результаты процедуры (отчёт)
арбитражный управляющий
ЕФРСБ
не позднее 10 дней с даты вынесения судебного акта о завершении процедуры
п. 6.1 ст. 28
Процедуры по банкротству гражданина
финансовый управляющий
ЕФРСБ, «Коммерсантъ» только для двух позиций
по каждому виду сведений отдельно
ст. 213.7
Таблица покрывает основные точки. Помимо них закон требует публиковать сведения о введении финансового оздоровления и внешнего управления, о прекращении производства по делу, об утверждении, отстранении и освобождении управляющего, о торгах и ряд других сообщений: полный перечень собирается по нормам конкретной процедуры.
Сообщение о введении наблюдения должно содержать наименование должника и его адрес, наименование суда, дату определения и номер дела, фамилию, имя, отчество утверждённого временного управляющего и адрес для направления ему корреспонденции, а также установленную судом дату заседания по рассмотрению дела (п. 4 ст. 68).
В конкурсном производстве состав публикуемых сведений другой и для кредитора важнее: там указываются дата закрытия реестра требований кредиторов, определяемая по п. 1 ст. 142, и адрес должника для заявления кредиторами своих требований (п. 2 ст. 128). Эти два поля кредитор ищет в публикации в первую очередь, и заполнять их надо аккуратно.
Кому и каким способом
Федресурс, ЕФРСБ и «Коммерсантъ» — размещение через оператора реестра и заявка в редакцию, с предоплатой. Письмами не закрываются.
Известные кредиторы гражданина — почтой, каждому из списка, в пятнадцатидневный срок.
Собственник имущества унитарного предприятия и лица, имеющие право созвать внеочередное собрание — им руководитель направляет сведения о признаках банкротства, копию заявления и отзыв. Тоже рассылка, и штраф за неё самый крупный в статье.
Уведомление кредиторов при банкротстве: кого надо известить лично
Публикация закрывает раскрытие для неопределённого круга лиц. Персональные уведомления живут отдельно, и их состав зависит от того, кто банкротится.
Для наблюдения общей обязанности персонально уведомлять кредиторов закон не устанавливает. Временный управляющий обязан направить для опубликования сообщение о введении наблюдения (п. 1 ст. 68), а прежняя обязанность уведомлять выявленных кредиторов из этой статьи исключена: информация раскрывается через предусмотренную законом публикацию. Кредиторы отслеживают её сами.
Внутри компании уведомления обязательны, и за них штрафуют ощутимо. Неисполнение руководителем в установленный срок обязанности направить собственнику имущества должника — унитарного предприятия, а также лицам, имеющим право инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров или участников, сведений о наличии признаков банкротства, а равно копии заявления должника при подаче его в суд и отзыва должника на заявление, влечёт штраф на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 2 лет (ч. 6 ст. 14.13 КоАП).
В банкротстве гражданина рассылка обязательна. Уведомление о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов финансовый управляющий направляет по почте всем известным ему кредиторам не позднее чем в течение 15 дней с даты вынесения определения; в уведомлении кредиторам предлагается заявить свои требования и разъясняется порядок их заявления (п. 3 ст. 213.8). При признании гражданина банкротом по упрощённой схеме такое же уведомление о введении реализации имущества направляется в тот же пятнадцатидневный срок (п. 2.1 ст. 213.24).
Вот это и есть массовая рассылка в чистом виде: уведомление кредитора о банкротстве уходит каждому из списка известных, один шаблон, короткий срок и необходимость сохранить доказательства направления по каждому адресату. Обязанность здесь именно направить уведомление, а не доказать, что каждый кредитор его прочитал.
Объём тут недооценивают. У гражданина-должника кредиторов бывает несколько десятков: банки, микрофинансовые организации, коллекторы, которым уступали долг, управляющая компания, операторы связи. Финансовый управляющий ведёт такие дела не по одному, и 15 дней на каждое считаются от своей даты. Получается поток отправлений с жёстким сроком, и закрывают его загрузкой списка адресатов в сервис отправки или интеграцией, а не походами в отделение.
Что грозит за пропуск
За публикации на Федресурсе. Несвоевременное представление сведений — предупреждение или штраф на должностных лиц 5 000 рублей; непредставление или недостоверные сведения — от 5 000 до 10 000 рублей; повторное нарушение или заведомо ложные сведения — от 10 000 до 50 000 рублей либо дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет (ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП).
За неподачу заявления о банкротстве. Неисполнение руководителем, индивидуальным предпринимателем или гражданином обязанности по подаче заявления о признании банкротом в случаях, предусмотренных законодательством, влечёт штраф на граждан от 1 000 до 3 000 рублей, на должностных лиц — от 5 000 до 10 000 рублей (ч. 5 ст. 14.13 КоАП). Повторное нарушение: на граждан от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц — дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет (ч. 5.1 ст. 14.13 КоАП).
За пропуск уведомления внутри компании — от 25 000 до 50 000 рублей или дисквалификация до 2 лет по ч. 6 ст. 14.13 КоАП, как описано выше.
Отдельный, не административный риск: нарушение обязанностей по раскрытию признаков банкротства и по своевременному обращению в суд может иметь значение при рассмотрении вопроса о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Поэтому соблюдение сроков раскрытия и сохранение подтверждающих документов важны не только с точки зрения административного штрафа.
Банкротство гражданина: публикаций меньше, но список закрытый
Перечень сведений, подлежащих обязательному опубликованию в деле гражданина, закон задаёт списком (п. 2 ст. 213.7). Туда входят, в частности, сведения о признании заявления обоснованным и введении реструктуризации долгов; о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества; о наличии или отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства; о прекращении производства по делу; об утверждении, отстранении или освобождении финансового управляющего; об утверждении плана реструктуризации; о проведении торгов и их результатах; о проведении собрания кредиторов; о неприменении правила об освобождении от обязательств; о завершении процедур.
Список пополнялся. Сама обязанность публиковать сведения о предъявлении требования и о включении его в реестр появилась в п. 7.2 ст. 16 с 1 сентября 2024 года, а в перечень ст. 213.7 эти сведения, вместе со сведениями о подаче заявления об оспаривании сделки и о судебных актах по нему, прямо внесены Федеральным законом от 31.07.2025 № 311-ФЗ.
Отчёт о результатах процедуры финансовый управляющий включает в ЕФРСБ не позднее чем в течение 10 дней с даты вынесения судебного акта о завершении процедуры (п. 2.1 ст. 213.7).
Как рассылать уведомления кредиторам
Этот раздел практический и касается прежде всего финансового управляющего в деле гражданина и должника, рассылающего документы внутри корпоративного контура.
Реестр адресатов заводится сразу: кредитор, ИНН, адрес, основание и сумма требования, дата отправки, номер отправления, трек-номер, статус доставки. 15 дней на рассылку — срок короткий, и собрать доказательства задним числом уже не получится.
Адрес. Для юридического лица безопасная базовая точка — адрес из ЕГРЮЛ, актуальный на дату направления, если из закона, договора или имеющихся у управляющего документов не следует иной адрес для корреспонденции. Юридическое лицо несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу из реестра, и такие сообщения считаются полученными, даже если оно там не находится (п. 3 ст. 54 ГК, п. 63 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Как эта конструкция работает на практике, когда письмо вернулось или адресат отказался его получать, разобрано в материале о том, когда письма считаются юридически доставленными. Для гражданина-кредитора — адрес регистрации по месту жительства либо адрес, который он указал сам.
Шаблон один, переменная часть маленькая. В шаблон уходят сведения о деле, дате судебного акта, финансовом управляющем и порядке заявления требований. В переменную часть — наименование и адрес кредитора. Включать нужно то, что предусмотрено законом, и то, без чего кредитор не поймёт порядок заявления требований. Сведения, которых закон не требует и в которых легко ошибиться, например суммы задолженности по данным должника, добавлять без необходимости не стоит: ошибка в цифре даст кредитору повод спорить с содержанием уведомления.
Что хранить. По каждому адресату собираются чек с датой приёма отправления, перечень вложения, идентификатор отправления, сведения о доставке или возврате и экземпляр направленного документа. Этого набора достаточно, чтобы подтвердить соблюдение обязанности по персональному уведомлению, и собирается он по каждому адресату отдельно, а не общей папкой. Какой набор документов суд принимает как доказательство отправки письма, мы разбирали подробно.
Рядом работает норма, которая снимает часть нагрузки с управляющего: кредиторы и третьи лица «считаются извещенными об опубликовании сведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи, по истечении пяти рабочих дней со дня включения таких сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, если не доказано иное» (п. 3 ст. 213.7). Публикация и персональная рассылка дополняют друг друга: первая создаёт презумпцию извещения о самих сведениях, вторая закрывает отдельную обязанность направить уведомление.
Каналы уведомления
Канал
Что доказывает
Чего не доказывает
Когда применим
Стоимость на 100 адресатов
Ценное письмо с описью вложения по форме 107
дату приёма отправления оператором, адрес и состав вложения по описи установленной формы
фактическое вручение адресату: это подтверждается отдельно, сведениями о доставке или уведомлением о вручении
когда нужна именно почтовая опись вложения
по тарифу Почты России, зависит от веса и объявленной ценности
Заказное письмо с перечнем вложения, сформированным сервисом
факт приёма отправления, адрес получателя, дату отправки и идентификатор отправления; перечень фиксирует заявленный отправителем состав вложения
фактическое вручение адресату; перечень сервиса не является описью вложения по форме 107 и не приравнивается к ней
рассылка по списку известных кредиторов в пятнадцатидневный срок
от 250 рублей за отправление
Публикация в ЕФРСБ
факт и дату раскрытия сведений неопределённому кругу лиц
направление конкретному кредитору
обязательные публикации в процедуре
по тарифу оператора реестра
ЭДО с квалифицированной подписью
отправку, подписанта и содержание документа, дату по данным оператора
юридическую силу конкретного сообщения сама по себе: она зависит от условий документооборота
когда обмен через оператора уже идёт
по тарифу оператора
Электронная почта
факт отправки и содержание переписки
соблюдение установленного порядка уведомления сама по себе: значение оценивается с учётом способа отправки, идентификации сторон и применимых правил
только как дополнение: п. 3 ст. 213.8 требует направления уведомления по почте
без прямых расходов
Третья строка в таблице стоит намеренно: публикация и персональное уведомление решают разные задачи и друг друга не заменяют. Управляющий, который разместил сообщение в ЕФРСБ и не разослал письма известным кредиторам гражданина, обязанность по п. 3 ст. 213.8 не исполнил.
Разведём два документа, которые постоянно путают. Опись вложения по форме 107 — почтовый бланк, она применяется только при отправке ценного письма и заверяется оператором связи. Перечень, который формирует сервис отправки, вкладывается в заказное письмо, составляется отправителем и описью по форме 107 не является.
Если уведомления уходят почтой сразу нескольким кредиторам, подготовить и отправить их можно онлайн, например через сервис «Дослано», работающий по договору с Почтой России. Перечень вложения формируется автоматически по загруженным файлам, по каждому отправлению сохраняются чек и трек-номер, реестр рассылки выгружается по списку адресатов. Перечень сервиса при этом не является почтовой описью вложения по форме 107. Уведомление кредитору — один лист без приложений, в формат отправления попадает целиком.
Ошибки
Считать, что публикации о банкротстве начинаются с суда. Наличие признаков банкротства раскрывается на Федресурсе за 10 рабочих дней до всякого заявления.
Подать заявление на шестнадцатый день и не следить дальше. Уведомление о намерении действует 30 дней, потом сведения утрачивают силу и публикацию придётся повторять.
Путать ЕФРСБ и ЕФРСФДЮЛ в нормах. Уведомление о намерении и сведения о признаках банкротства закон адресует именно реестру сведений о фактах деятельности, а не банкротному.
Оплачивать «Коммерсантъ» по каждому сообщению в деле гражданина. В газету идут только две позиции, остальные сообщения о банкротстве живут в ЕФРСБ.
Не заполнить в публикации о конкурсном производстве дату закрытия реестра и адрес должника для требований. Это обязательный состав сведений, и именно его ищет кредитор.
Разослать уведомления кредиторам гражданина позже 15 дней или не сохранить доказательства направления по каждому адресату.
Сложить доказательства рассылки одной папкой. Доказывать придётся направление каждому.
Частые вопросы
Чем ЕФРСБ отличается от Федресурса?
ЕФРСБ — реестр сведений о банкротстве, и закон прямо называет его неотъемлемой частью Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц (п. 2 ст. 28). Разные обязанности адресованы разным реестрам: уведомление о намерении обратиться с заявлением и сведения о признаках банкротства идут в ЕФРСФДЮЛ, публикации в процедуре — в ЕФРСБ.
За сколько дней публикуется уведомление о намерении подать заявление о банкротстве?
Не менее чем за 15 календарных дней до обращения в суд (п. 2.1 ст. 7). При этом через 30 дней со дня опубликования сведения утрачивают силу, поэтому заявление подаётся внутри этого окна.
Обязательно ли уведомление кредиторов при банкротстве в личной форме?
В банкротстве организации такой обязанности закон не устанавливает, кредиторы отслеживают публикации сами. В банкротстве гражданина финансовый управляющий направляет уведомление по почте всем известным ему кредиторам в течение 15 дней (п. 3 ст. 213.8, п. 2.1 ст. 213.24).
Нужно ли платить за публикацию в официальном издании при банкротстве гражданина?
Только по двум позициям: о признании обоснованным заявления и введении реструктуризации долгов и о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества. Остальные сведения по этой главе публикуются только в ЕФРСБ (п. 1 ст. 213.7).
Что будет, если не раскрыть признаки банкротства?
Это два разных состава. За несвоевременное, неполное или недостоверное раскрытие сведений в реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц отвечают по ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП. Отдельно ст. 14.13 КоАП устанавливает ответственность за неисполнение ряда обязанностей руководителя должника: в частности, за непередачу сведений о наличии признаков банкротства собственнику имущества унитарного предприятия и лицам, имеющим право инициировать созыв внеочередного собрания, предусмотрен штраф от 25 000 до 50 000 рублей или дисквалификация до 2 лет (ч. 6 ст. 14.13 КоАП). Помимо административной ответственности нарушение может иметь значение при рассмотрении вопроса о субсидиарной ответственности.
Кто платит за публикации о банкротстве?
Сведения включаются в реестр и публикуются при условии предварительной оплаты (п. 1 ст. 28), то есть и взнос оператору ЕФРСБ, и счёт «Коммерсанта» закрываются до размещения. В деле гражданина публикации осуществляются за счёт самого гражданина, а плата за включение сведений в ЕФРСБ не может превышать половины платы по делу юридического лица (п. 4 ст. 213.7). Размер платы за включение сведений в ЕФРСБ устанавливает регулирующий орган и повышает не чаще одного раза в год на индекс роста потребительских цен (п. 4 ст. 28).
Вывод
Публикации о банкротстве устроены как цепочка с разными адресами и разными сроками: признаки идут на Федресурс за 10 рабочих дней, намерение — за 15 календарных с окном годности в 30 дней, процедурные сообщения о банкротстве — в ЕФРСБ и, для организаций, в газету «Коммерсантъ».
Уведомление о банкротстве в адрес конкретного кредитора живёт отдельно от публикации и публикацией не закрывается. Там, где закон требует письма, работает обычное правило доказывания: бремя подтверждения направления и доставки лежит на отправителе, а значит реестр отправлений с чеками и трек-номерами собирается в день рассылки.
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