Публикации о банкротстве: какие сведения, куда и в какой срок

2 реестра и 1 официальное издание

Большая часть ошибок в теме растёт из путаницы между тремя площадками, поэтому начнём с них.

ЕФРСБ — Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Это федеральный информационный ресурс, сведения в нём открытые и общедоступные, ведёт его оператор реестра (п. 2 ст. 28 Закона о банкротстве). Сюда идёт основной массив публикаций в процедуре.

ЕФРСФДЮЛ, он же Федресурс, — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Закон прямо говорит, что ЕФРСБ является его неотъемлемой частью (абзац первый п. 2 ст. 28). То есть это не конкурирующие сервисы: банкротный реестр живёт внутри общего. Но отдельные обязанности адресованы именно ЕФРСФДЮЛ, и в норме это написано буквально.

Газета «Коммерсантъ» — официальное издание, определённое Правительством РФ для опубликования сведений, предусмотренных Законом о банкротстве (распоряжение Правительства РФ от 21.07.2008 № 1049-р). Сведения, подлежащие опубликованию, «при условии их предварительной оплаты включаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и опубликовываются в официальном издании» (п. 1 ст. 28). Отсюда и устойчивый оборот «публикации о банкротстве в газете»: речь именно о ней. Адреса два, и расходы на публикацию по каждому оплачиваются до размещения.

Отсюда два практических следствия, которые экономят деньги. Первое: публикации о банкротстве гражданина устроены иначе. Сведения по главе о банкротстве граждан публикуются только через ЕФРСБ и не подлежат опубликованию в официальном издании, кроме двух позиций: о признании обоснованным заявления и введении реструктуризации долгов и о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества (п. 1 ст. 213.7). Платить «Коммерсанту» по каждому сообщению в деле гражданина не нужно.

Второе: плата за включение сведений в ЕФРСБ по делу гражданина «должна составлять не более половины платы», предусмотренной за такие же сведения в деле юридического лица (п. 4 ст. 213.7). Оплачивает эти публикации сам гражданин: опубликование сведений в ходе процедур банкротства гражданина осуществляется за его счёт (п. 4 ст. 213.7).

Размер платы за включение сведений в ЕФРСБ устанавливает регулирующий орган и может увеличивать не чаще одного раза в год на индекс роста потребительских цен за прошедший год (п. 4 ст. 28).