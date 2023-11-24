Новости налогового мониторинга от ДРТ

17 ноября 2023 года состоялся ежегодный форум по налоговому мониторингу — масштабное мероприятие, на котором собираются представители государственных органов, участники налогового мониторинга и рынка услуг в данной сфере, чтобы обсудить дальнейшее развитие режима и обменяться опытом.

В рамках форума эксперты-практики ДРТ по налоговому мониторингу Юлия Орлова и Андрей Сотников рассказали о результатах проведенного ДРТ исследования уровня зрелости системы внутреннего контроля (СВК) участников налогового мониторинга, проанализировали динамику в сравнении с прошлым годом и поделились рекомендациями с потенциальными участниками режима.

Юлия Орлова в своем выступлении отметила: «Переход к налоговому мониторингу — марафон, а не спринт. Мы рекомендуем провести диагностику готовности к трансформации. Согласно исследованию ДРТ, проведенному среди участников налогового мониторинга, 89% респондентов высоко оценили пользу диагностики, среди них 17% респондентов отложили переход к налоговому мониторингу на год и более. Диагностика помогла всем респондентам выявить области для развития налогового учета и СВК, а в 33% случаев также для развития в области ИТ».

Узнать подробнее об итогах форума, послушать комментарии наших специалистов и отрывки из их выступлений вы можете в Telegram-канале «PRO.Налоговый мониторинг».

Краткие результаты проведенного ДРТ исследования доступны в презентации с выступления наших экспертов.

Подробнее результаты исследования и актуальные вопросы перехода к налоговому мониторингу мы также обсудим с представителями крупнейших российских компаний 28 ноября 2023 года на мероприятии ДРТ. Приглашаем и вас присоединиться к нам!

Вместе с приглашенными экспертами мы рассмотрим следующие темы:

особенности технологических решений для налогового мониторинга и выбор оптимального решения;

цифровизация взаимодействия бизнеса и государства: основные тенденции и их влияние на роль налоговой функции, перспективы развития налогового мониторинга;

диагностика процессов, рисков и контрольных процедур: зачем необходима «Фаза 0» и каких результатов она помогает достичь;

практический опыт перехода к налоговому мониторингу глазами специалистов налоговой функции и группы внутреннего контроля;

тенденции развития СВК среди участников налогового мониторинга;

затраты на переход к налоговому мониторингу, возможности экономии в период трансформации и дальнейшей деятельности;

особенности перехода к налоговому мониторингу для участников СЗПК.

Узнать больше о мероприятии и зарегистрироваться на него можно на официальном сайте ДРТ. Будем рады видеть вас среди наших гостей! Подробности и регистрация

Не забывайте подписываться на Telegram-канал «PRO.Налоговый мониторинг», чтобы всегда быть с нами на связи и первыми узнавать все самые важные новости!

Трудности перевода Расскажем об актуальных задачах команд, обеспечивающих переход и функционирование компаний в режиме налогового мониторинга Зарегистрироваться

Реклама: ООО "ДРТ Консалтинг", ИНН 7710976720, erid: LjN8Jtcoe