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Налоговый мониторинг

Особенности вступления в налоговый мониторинг: мнения экспертов

Сегодня налоговый мониторинг продолжает стремительно развиваться, привлекая все большее число участников. При этом многие вопросы, связанные с вступлением и функционированием в режиме, остаются для компаний открытыми и требующими дополнительной проработки.
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Особенности вступления в налоговый мониторинг: мнения экспертов
Иллюстрация: ДРТ

Что лучше — организовать переход собственными силами или привлечь подрядчика? Как происходит взаимодействие с ФНС? Какие ключевые технологии необходимы?

Эти и другие актуальные вопросы специалисты ДРТ обсудили вместе с приглашенными экспертами на ежегодной конференции по налоговому мониторингу, которая состоялась 28 ноября в нашем московском офисе.

На мероприятии выступали представители ПАО «Сбербанк», ГМК «Норильский никель» и ЕВРАЗа, а также интеграторов и поставщиков ИТ-решений в области налогового мониторинга — НОТА ВИЗОР, разработки российского поставщика «НОТА» (Холдинг Т1), НОРБИТ и ELMA.

Мы хотим поделиться с вами главными моментами конференции и важными выводами участников!

Партнер и руководитель направления налогового мониторинга ДРТ Юлия Орлова подвела итоги исследования зрелости СВК в российских компаниях, проведенного ДРТ, а также поделилась мнением о значении дорожной карты по переходу на налоговый мониторинг и использовании мотивированных мнений:

«Подавляющее большинство участников исследования подписывали дорожную карту с ФНС России. Те, кто не подписывал, в ходе подготовки к процессу имели возможность взаимодействовать с ФНС России и оценили это взаимодействие как конструктивное. Что касается мотивированных мнений, то здесь участники опроса были осторожны: только 19% респондентов пользовались данным инструментом. При этом никто не пытался оспорить мотивированное мнение или применить взаимосогласительную процедуру».

Подробнее результаты исследования СВК прокомментировал Андрей Сотников, партнер ДРТ и руководитель направления СВК для налогового мониторинга:

«По сравнению с прошлым годом можно отметить повышение уровня вовлеченности руководства и сотрудников компаний в процессы СВК. Что касается автоматизации контрольных процедур, то задача по повышению ее уровня несколько потеряла свою первостепенность относительно прошлого года. Третья ключевая тенденция развития СВК по результатам текущего исследования в компаниях продолжается оптимизация количества контрольных процедур и порядка их выполнения».

О тенденциях в налоговом мониторинге рассказала Людмила Катулевская, директор Департамента налогов ПАО «Сбербанк», подчеркнув:

«Из решения для крупнейших налогоплательщиков налоговый мониторинг превращается в перспективную форму взаимодействия для всех компаний. Это становится возможным благодаря развитию цифровизации как в налоговых органах, так и в самих компаниях. Ведется активная работа по оцифровке положений НК РФ, и происходит прямая интеграция данных от налогоплательщика в базы данных налоговых органов. Налоговые органы стремятся к стандартизации витрин данных и требований к ним».

Виктория Лазарева, руководитель Группы по налоговому мониторингу ГМК «Норильский никель», поделилась опытомприсоединения к налоговому мониторингу с привлечением внешних консультантов:

«На первый год в части методологии мы привлекали консультантов: мы определяли, что мы хотим раскрывать в витрине данных, а консультанты помогали нам описать раскрытие налоговых показателей на языке, понятном для разработчиков, за этим стоит огромная работа».

Непосредственное участие налоговых органов в анализе контрольных процедур отметила Наталья Латышева, главный менеджер Отдела по развитию СВК и процессов инвентаризации ГМК «Норильский никель»:

«Мы видим активное участие налоговых органов: они действительно стали анализировать наши риски и контрольные процедуры, в частности отраслевые риски, дополнительные контрольные процедуры для некоторых рисков. Мы очень серьезно относимся к запросам налоговых органов: изучаем ситуацию и причину возникновения вопросов, формируем свою позицию и доносим ее до налоговых органов».

Ирина Дроздова, начальник Департамента налогового мониторинга компании «ЕВРАЗ», обсудила с гостями затраты при вступлении в режим налогового мониторинга:

«Во-первых, нужно определиться с целями. Чем больше целей мы поставим, тем меньше будет затрат. Далее требуется определить сроки: если мы хотим перейти в сжатые сроки, затраты будут больше. Также необходимо оценить собственные ресурсы: чем больше ресурсов, тем дешевле обойдется вступление и участие в режиме. И последнее: нужно понять, насколько мы хотим соответствовать требованиям ФНС России. Поскольку требования жестко не регламентированы, мы можем выбирать, выполнять ли нам только минимальные требования или же максимально погрузиться в этот вопрос, расширив и предвосхитив требования налоговых органов».

Также в рамках конференции состоялась дискуссия с поставщиками и интеграторами решений в области налогового мониторинга.

Раймонд Иссако, директор продукта «НОТА ВИЗОР» российского поставщика «НОТА» (холдинг «Т1»), рассказал, как избежать проблем при внедрении технических решений, отметив следующее:

«Тщательнее формируйте рабочие группы: обязательно должны присутствовать коллеги из бухгалтерии, налогового департамента, службы безопасности, специалисты, занимающиеся инфраструктурой, и, конечно, ИТ-специалисты. Часто какая-то из команд оказывается не представлена в группе. Из-за этого уже в процессе выясняется, что те или иные требования не учтены, поскольку профильные эксперты не привлекались к работе. Чтобы этого избежать, стоит изначально включать в группу представителей разных отделов: они присоединятся к разрешению ситуации, когда это будет необходимо».

Максим Кудимов, руководитель проектов по налоговому мониторингу компании «НОРБИТ», рассмотрел налоговый мониторинг как ИТ-проект:

«В реальности проект по переходу к налоговому мониторингу должен в равной степени включать консультирование по методологическим особенностям и ИТ-часть, в которую входят техническое проектирование, разработка архитектуры, выполнение настроек внедряемых решений, а также сопровождение ИТ-системы по итогам внедрения. При внедрении решений нужно выбирать не только лучших консультантов, но и лучших интеграторов, обладающих большим опытом реализации таких проектов».

Сколько длится проект по налоговому мониторингу? На этот вопрос ответил Антон Беренцев, директор направления налогового мониторинга компании «ELMA»:

«Проект потребует огромной внутренней работы с точки зрения как организации процессов, так и поддержки самой ИТ-системы. Непосредственная реализация перехода может занять около года или даже чуть больше. После этого необходимо будет провести долгосрочную работу, связанную с функционированием в режиме налогового мониторинга, с горизонтом планирования в пять-десять лет».

Послушать выступления экспертов полностью вы можете, посмотрев запись конференции в нашем Telegram-канале «PRO.Налоговый мониторинг».

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PRO.Налоговый мониторинг

Общение в кругу экспертов в области налогового мониторинга, системы управления рисками, системы внутреннего контроля

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Комментарии

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